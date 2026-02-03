Un accident de muncă grav s-a produs marți în județul Prahova, unde doi angajați ai unei companii de distribuție a energiei electrice au fost electrocutați în timpul unor lucrări. Incidentul a mobilizat un amplu dispozitiv de intervenție și a atras atenția autorităților locale.

Ce s-a întâmplat pe stâlpul de electricitate din Strejnic

Evenimentul a avut loc în Strejnicu, comuna Târgușoru Vechi, la un stâlp din rețeaua electrică unde se desfășurat lucrări de mentenanță. Inițial, autoritățile au fost alertate printr-un apel la 112 care semnala electrocutarea unei singure persoane aflate la înălțime.

Ajunse la fața locului, echipele de intervenție au constatat că situația era mai gravă decât se anunțase inițial. „Echipajele sosite la locul intervenţiei au constatat că informaţiile primite prin apel se confirmă, fiind vorba despre două victime, conştiente, bărbaţi de 46 şi, respectiv, 24 ani”, transmite .

Potrivit informațiilor disponibile, bărbatul de 46 de ani s-ar fi electrocutat și ar fi căzut de pe stâlp, ajungând la sol. Cel de-al doilea muncitor, în vârstă de 24 de ani, a rămas suspendat în echipamentul de protecție, fiind coborât ulterior de salvatori.

„Dintre acestea, una se afla deja la sol, iar pe cea de a doua au coborât-o echipajele de intervenţie, iar în acest moment primesc îngrijiri la locul intervenţiei”, a transmis Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova. Ambele victime au fost găsite conștiente și aveau nevoie de îngrijiri medicale, relatează Observatorul Prahovean.

Unde au fost transportate victimele după acordarea primului ajutor

După evaluarea medicală inițială, tânărul de 24 de ani a fost preluat de o ambulanță și transportat la Unitatea de Primiri Urgențe din Ploiești. În cazul bărbatului de 46 de ani, gravitatea situației a impus intervenția unui elicopter SMURD.

Elicopterul a aterizat în Strejnicu pentru preluarea victimei, aceasta fiind transportată ulterior către o unitate medicală specializată. Surse locale confirmă că ambii bărbați sunt angajați ai unei companii furnizoare de energie electrică, potrivit News.ro.

Ce măsuri au luat autoritățile și ce urmează în anchetă

Pentru gestionarea situației, la fața locului au fost trimise o autospecială de stingere, o autoscară, ambulanța SMURD de terapie intensivă mobilă și elicopterul SMURD. Intervenția a fost coordonată de pompierii militari din cadrul ISU Prahova.

Poliția a deschis o anchetă pentru stabilirea circumstanțelor exacte ale accidentului. „După finalizarea intervenției pompierilor militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență, vom reveni cu detalii privind împrejurările producerii evenimentului”, au precizat reprezentanții Poliției Prahova.