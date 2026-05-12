Cum se pierd miliarde de la bugetul statului. ANAF: 2,3 miliarde lei de la 80.000 de firme nu pot fi recuperate

Miliarde pierdute de la bugetul statului

Adrian Nica a transmis cifra totală a creanţelor considerate de nerecuperat: 2,3 miliarde lei, acumulate de societăţi comerciale care, în prezent, nu mai deţin cont bancar şi, astfel, nu pot fi supuse popririlor bancare. Numărul contribuabililor cu aceste restanţe a fost estimat la aproximativ 80.000.

“O să vă dau o cifră: 2,3 miliarde lei datorii la bugetul de stat pe care societăţi comerciale care au avut cont bancar nu le plătesc, deoarece nu mai au cont bancar în prezent şi nu pot avea popriri. În jur de 80.000. Nu putem profilele astea de contribuabili să le tratăm la fel cu cei care îşi plătesc taxele, ba chiar cu două zile mai devreme, să fie siguri că au intrat banii”

Și ANAF-ul ce-a făcut până acum?

“Încercăm să cunoaştem contribuabilii. În această lună, , am avut o analiză de risc centralizată, unde am identificat până acum în jur de 12.000 de contribuabili cu un profil de risc foarte ridicat.

Asta nu înseamnă că o să trimitem imediat sechestre de conturi şi toate cele. Suntem într-un proces de pregătire cu colegii pentru a verifica dacă ceea ce am făcut cu robotul, ca să zic mai plastic, se confirmă în teren. Asta vom face pas cu pas.

Să ştiţi că ANAF are nevoie să-şi împartă contribuabilii între contribuabili oneşti şi contribuabili care aleg altă cale. Este vorba de alegeri. Să ştiţi că este îngrijorător pentru ANAF când în presă apare o ştire legată de 7000 de contribuabili la aceeaşi adresă şi toţi au acelaşi expert contabil.

Sunt lucruri care trebuie îmbunătăţite de ambele părţi. Noi lucrăm la problemele pe care le-am identificat. Sunt ferm convins că digitalizarea va aduce pentru ANAF cunoaşterea contribuabilului. Pe măsură ce vom cunoaşte contribuabilul – în luna asta, primii 12.000 – vom reuşi să vă tratăm aşa cum vă doriţi şi cum aţi optat”, declară șeful citat de stirileprotv.ro.

El a menţionat totodată implementarea unui model intern de inteligenţă artificială, dezvoltat de ANAF, pe care a spus că se aşteaptă să-i vadă efectele în următoarele 3–4 luni.