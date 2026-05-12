B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Cum se pierd miliarde de la bugetul statului. ANAF: 2,3 miliarde lei de la 80.000 de firme nu pot fi recuperate

Cum se pierd miliarde de la bugetul statului. ANAF: 2,3 miliarde lei de la 80.000 de firme nu pot fi recuperate

Adrian A
12 mai 2026, 14:08
Cum se pierd miliarde de la bugetul statului. ANAF: 2,3 miliarde lei de la 80.000 de firme nu pot fi recuperate
Foto: Captură B1 TV
Cuprins
  1. Miliarde pierdute de la bugetul statului
  2. Și ANAF-ul ce-a făcut până acum?

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Adrian Nica, a afirmat că în jur de 80.000 de societăţi comerciale au datorii de 2,3 miliarde lei la bugetul de stat care nu pot fi recuperate deoarece firmele nu mai au cont bancar şi nu pot fi puse popriri.

Miliarde pierdute de la bugetul statului

Adrian Nica a transmis cifra totală a creanţelor considerate de nerecuperat: 2,3 miliarde lei, acumulate de societăţi comerciale care, în prezent, nu mai deţin cont bancar şi, astfel, nu pot fi supuse popririlor bancare. Numărul contribuabililor cu aceste restanţe a fost estimat la aproximativ 80.000.

“O să vă dau o cifră: 2,3 miliarde lei datorii la bugetul de stat pe care societăţi comerciale care au avut cont bancar nu le plătesc, deoarece nu mai au cont bancar în prezent şi nu pot avea popriri. În jur de 80.000. Nu putem profilele astea de contribuabili să le tratăm la fel cu cei care îşi plătesc taxele, ba chiar cu două zile mai devreme, să fie siguri că au intrat banii”

Și ANAF-ul ce-a făcut până acum?

Preşedintele ANAF a explicat că instituţia lucrează la identificarea şi clasificarea contribuabililor pe niveluri de risc; în urma unei analize centralizate au fost identificaţi până acum în jur de 12.000 de contribuabili cu profil de risc foarte ridicat.

“Încercăm să cunoaştem contribuabilii. În această lună, la nivelul ANAF, am avut o analiză de risc centralizată, unde am identificat până acum în jur de 12.000 de contribuabili cu un profil de risc foarte ridicat.

Asta nu înseamnă că o să trimitem imediat sechestre de conturi şi toate cele. Suntem într-un proces de pregătire cu colegii pentru a verifica dacă ceea ce am făcut cu robotul, ca să zic mai plastic, se confirmă în teren. Asta vom face pas cu pas.

Să ştiţi că ANAF are nevoie să-şi împartă contribuabilii între contribuabili oneşti şi contribuabili care aleg altă cale. Este vorba de alegeri. Să ştiţi că este îngrijorător pentru ANAF când în presă apare o ştire legată de 7000 de contribuabili la aceeaşi adresă şi toţi au acelaşi expert contabil.

Sunt lucruri care trebuie îmbunătăţite de ambele părţi. Noi lucrăm la problemele pe care le-am identificat. Sunt ferm convins că digitalizarea va aduce pentru ANAF cunoaşterea contribuabilului. Pe măsură ce vom cunoaşte contribuabilul – în luna asta, primii 12.000 – vom reuşi să vă tratăm aşa cum vă doriţi şi cum aţi optat”, declară șeful ANAF citat de stirileprotv.ro.

El a menţionat totodată implementarea unui model intern de inteligenţă artificială, dezvoltat de ANAF, pe care a spus că se aşteaptă să-i vadă efectele în următoarele 3–4 luni.

Tags:
Citește și...
Avertisment îngrijorător de la BNR. Viceguvernatorul Cosmin Marinescu avertizează că prețurile energiei pot duce inflația peste 10%
Economic
Avertisment îngrijorător de la BNR. Viceguvernatorul Cosmin Marinescu avertizează că prețurile energiei pot duce inflația peste 10%
Damen Galați, refuzată pentru o ofertă cu sute de milioane mai scumpă. Statul ajunge să plătească aproape dublu pentru navele de război
Economic
Damen Galați, refuzată pentru o ofertă cu sute de milioane mai scumpă. Statul ajunge să plătească aproape dublu pentru navele de război
De ce magazinele tip discount și produsele marcă proprie sunt tot mai căutate: „Suntem vânători de oferte”
Economic
De ce magazinele tip discount și produsele marcă proprie sunt tot mai căutate: „Suntem vânători de oferte”
Programul Litoralul pentru Toți revine cu cele mai mici prețuri din ultimii ani. La ce să se aștepte românii
Economic
Programul Litoralul pentru Toți revine cu cele mai mici prețuri din ultimii ani. La ce să se aștepte românii
Bucureștiul a urcat pe locul 7 în topul celor mai prospere regiuni europene
Economic
Bucureștiul a urcat pe locul 7 în topul celor mai prospere regiuni europene
Importuri masive și prețuri record după oprirea reactoarelor de la Cernavodă. Ce se întâmplă cu energia României până în iunie
Economic
Importuri masive și prețuri record după oprirea reactoarelor de la Cernavodă. Ce se întâmplă cu energia României până în iunie
Bursa de Valori București atinge un nou maxim istoric. Indicele BET sare de 30.000 de puncte pe fondul cumpărărilor masive
Economic
Bursa de Valori București atinge un nou maxim istoric. Indicele BET sare de 30.000 de puncte pe fondul cumpărărilor masive
România vinde Bulgariei energie la prânz și o cumpără la loc seara, la prețuri de 7 ori mai mari
Economic
România vinde Bulgariei energie la prânz și o cumpără la loc seara, la prețuri de 7 ori mai mari
Titluri de stat Tezaur 2026: statul deschide o nouă rundă de investiții pentru populație, cu acces online și la poștă
Economic
Titluri de stat Tezaur 2026: statul deschide o nouă rundă de investiții pentru populație, cu acces online și la poștă
România, în topul Uniunii Europene la fraudele cu oferte false de angajare: cum acționează escrocii și de ce tinerii sunt cele mai ușoare victime
Economic
România, în topul Uniunii Europene la fraudele cu oferte false de angajare: cum acționează escrocii și de ce tinerii sunt cele mai ușoare victime
Ultima oră
14:11 - CTP a prezentat „singura soluție pentru a spera să oprim eșuarea statului român”. Cum vede noua guvernare
14:05 - Consiliul Local al Sectorului 4 a aprobat bugetul consolidat de venituri și de cheltuieli aferent anului 2026, care prevede investiții-record în infrastructura critică
14:00 - Momente dramatice în timpul unei excursii școlare în Belgia. Un copil de 6 ani a fost lovit de o mașină de poliție aflată în urmărire
13:59 - Avertisment îngrijorător de la BNR. Viceguvernatorul Cosmin Marinescu avertizează că prețurile energiei pot duce inflația peste 10%
13:58 - Dar de lux la nunta Andreei Bălan și a lui Victor Cornea. Cât au oferit invitații, în plic. Pentru unii, suma e de neimaginat
13:43 - Petrișor Peiu (AUR), atac la Mugur Isărescu: „BNR, la fel ca Guvernul, nu luptă cu inflația”
13:34 - Criză politică și în Marea Britanie: Premierul Keir Starmer refuză să își dea demisia după eșecul electoral. Ce le-a spus miniștrilor săi
13:33 - Raluca Turcan îl atacă pe Sorin Grindeanu după cererea adresată lui Bolojan. „Ar trebui să demisioneze pentru a fi credibil”
13:23 - Decizie neașteptată! Companiile aeriene din Europa scad tarifele de vară din cauza crizei de kerosen
13:11 - OZN-uri, lumini misterioase și „obiecte plutitoare”. Pentagonul publică dosare care reaprind febra extratereștrilor