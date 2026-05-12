Acasa » Economic » Avertisment îngrijorător de la BNR. Viceguvernatorul Cosmin Marinescu avertizează că prețurile energiei pot duce inflația peste 10%

Adrian A
12 mai 2026, 13:59
Cuprins
  1. Cum influențează conflictul inflația pe termen scurt?
  2. Ce arată datele economice și care sunt riscurile pentru consum?
  3. Cum pot răspunde băncile centrale?

Cosmin Marinescu, viceguvernator al Băncii Naționale a României, a atras atenția că războiul din Orientul Mijlociu creează riscuri care ar putea împinge inflația din România peste 10%. 

Cum influențează conflictul inflația pe termen scurt?

Viceguvernatorul Cosmin Marinescu descrie șocul energetic ca un eveniment care determină, pe termen scurt, o creștere directă a inflației prin canalele combustibililor. Creșterea prețului petrolului — 103$/baril în martie și circa 115$/baril în aprilie — transmite rapid majorări către prețurile de consum, iar prognoza EIA pentru trimestrul II plasează țițeiul peste 110$/baril, ceea ce amplifică presiunile inflaționiste.

„Situația energetică actuală este exact genul de șoc exogen, lipsit de cauze monetare, pe care băncile centrale ar trebui, teoretic, să-l „treacă cu vederea”, cel puțin deocamdată. Sunt însă deosebit de importante atât elaborarea unor scenarii de risc asociate prognozelor, cât și comunicarea eficientă a abordărilor de politică monetară.”

Potrivit analizei lui Cosmin Marinescu, acest tip de șoc este, din punct de vedere teoretic, unul pe care băncile centrale ar trebui, cel puțin temporar, să-l „treacă cu vederea”, dar sunt esențiale elaborarea scenariilor de risc și comunicarea clară a politicii monetare.

Ce arată datele economice și care sunt riscurile pentru consum?

În România, majorarea prețurilor la energie a dus la o inflație aproape de 10% în martie, iar scumpirea combustibililor cu circa 13% este indicată ca principal factor; analiza estimează că aprilie va aduce un nou impuls, plasând inflația peste 10%.

Vânzările cu amănuntul erau în februarie în scădere cu 6,8% față de anul precedent, iar cursul euro a atins 5,2688 lei/euro înainte de o ușoară stabilizare. Totodată, aproape 80% dintre români au redus cheltuielile neesențiale în prima parte a anului pentru a face față presiunilor economice.

„Dacă tensiunea se prelungește, prețurile ridicate la energie ar putea, prin efecte de runda a doua, să forțeze persistența „inflației Ormuz” pentru mai multe trimestre. O contrapondere este totuși dată de plafonarea, pentru consumatorii casnici, a prețului de achiziție a gazului din producție internă.”

Marinescu avertizează că, dacă tensiunile din Golful Persic persistă şi traficul petrolier rămâne obturat, prețurile ridicate la energie ar putea provoca prin efecte de runda a doua persistența „inflației Ormuz” pentru mai multe trimestre, deși plafonarea prețului de achiziție a gazului din producția internă oferă un anumit factor de amortizare. El subliniază totodată că petrolul importat reprezintă aproximativ o treime din resursele de energie primară ale României.

Cum pot răspunde băncile centrale?

Analiza consemnează că tipologia șocului, conjunctura macroeconomică și balanța riscurilor au condus la o reacție de tip wait-and-see în ședința Consiliului de administrație al BNR din luna aprilie.

Reacția imediată a principalelor bănci centrale — BCE, Federal Reserve şi Bank of England — a fost de conservare a condițiilor monetare, însă este posibil ca pașii următori să se îndepărteze de această practică dacă devine evidentă amplificarea șocului energetic și așteptările inflaționiste se inflamă.

