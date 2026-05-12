Dar de lux la nunta Andreei Bălan și a lui Victor Cornea. Cât au oferit invitații, în plic. Pentru unii, suma e de neimaginat

Ana Maria
12 mai 2026, 13:58
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au cununat civil. Sursa foto: Andreea Bălan / Facebook
Cuprins
  1. Dar de lux la nunta Andreei Bălan și a lui Victor Cornea. Cât ar fi plătit invitații
  2. Dar de lux la nunta Andreei Bălan și a lui Victor Cornea. Cum a arătat meniul pregătit pentru invitați
  3. Ce surprize au pregătit Andreea Bălan și Victor Cornea
  4. Cine a întreținut atmosfera la petrecere

Dar de lux la nunta Andreei Bălan și Victor Cornea. Cei doi au avut, în weekendul trecut, o nuntă spectaculoasă, cu 250 de invitați, meniuri de lux și artiști celebri. Invitații au avut parte de o petrecere pe măsura așteptărilor. Cei doi au pregătit un eveniment cu momente artistice și un meniu sofisticat, iar costurile nu au fost deloc mici nici pentru cei care au participat la marele eveniment.

Artista și partenerul ei au mizat pe o nuntă elegantă, cu numeroase surprize pentru cei prezenți, de la muzică live până la preparate premium.

Dar de lux la nunta Andreei Bălan și a lui Victor Cornea. Cât ar fi plătit invitații

Potrivit informațiilor apărute în presa mondenă, invitații au contribuit cu sume consistente pentru darul de nuntă, valoarea acestuia diferind în funcție de relația apropiată cu mirii. Conform Cancan, contribuția ar fi pornit de la aproximativ 400 de euro de persoană și ar fi putut ajunge la 1.000 de euro, în timp ce membrii familiei ar fi oferit chiar și 2.000 de euro.

Dar de lux la nunta Andreei Bălan și a lui Victor Cornea. Cum a arătat meniul pregătit pentru invitați

Cei 250 de invitați au avut parte de un meniu elaborat, cu preparate rafinate și combinații sofisticate.

Printre aperitive s-au regăsit specialități precum carpaccio de vită, foie gras, burrata cu avocado și trufe negre, preparate cu ton, vitello tonnato, dar și opțiuni inspirate din bucătăria mediteraneană și internațională.

Meniul a inclus și preparate principale premium, printre care cod negru de Alaska cu sos miso și garnituri speciale, dar și un preparat tradițional românesc: sarmale cu mămăliguță, smântână și ardei iute.

Ce surprize au pregătit Andreea Bălan și Victor Cornea

Petrecerea a inclus și momente speciale dedicate invitaților. Unul dintre punctele de atracție a fost zona de live cooking, unde participanții au putut servi burgeri preparați pe loc.

La capitolul băuturi, oferta a fost una generoasă, cu cocktailuri, mocktailuri, vinuri și alte opțiuni premium.

Cine a întreținut atmosfera la petrecere

Atmosfera a fost asigurată de mai mulți artiști cunoscuți din România. Printre cei care au urcat pe scenă s-au numărat 3 Sud Est, Luis Gabriel, Viorica și Ioniță de la Clejani, trupa The Colours, Flick și Nea Mărin.

Andreea Bălan a ales și mai multe ținute pentru eveniment, transformând nunta într-un adevărat spectacol monden.

