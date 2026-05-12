Artista și partenerul ei au mizat pe o nuntă elegantă, cu numeroase surprize pentru cei prezenți, de la muzică live până la preparate premium.

Dar de lux la nunta Andreei Bălan și a lui Victor Cornea. Cât ar fi plătit invitații

Potrivit informațiilor apărute în presa mondenă, invitații au contribuit cu sume consistente pentru darul de nuntă, valoarea acestuia diferind în funcție de relația apropiată cu mirii. Conform , contribuția ar fi pornit de la aproximativ 400 de euro de persoană și ar fi putut ajunge la 1.000 de euro, în timp ce membrii familiei ar fi oferit chiar și 2.000 de euro.

Dar de lux la nunta Andreei Bălan și a lui Victor Cornea. Cum a arătat meniul pregătit pentru invitați

Cei 250 de invitați au avut parte de un meniu elaborat, cu preparate rafinate și combinații sofisticate.

Printre aperitive s-au regăsit specialități precum carpaccio de vită, foie gras, burrata cu avocado și trufe negre, preparate cu ton, vitello tonnato, dar și opțiuni inspirate din bucătăria mediteraneană și internațională.

Meniul a inclus și preparate principale premium, printre care cod negru de Alaska cu sos miso și garnituri speciale, dar și un preparat tradițional românesc: sarmale cu mămăliguță, smântână și ardei iute.

Ce surprize au pregătit Andreea Bălan și Victor Cornea

Petrecerea a inclus și momente speciale dedicate invitaților. Unul dintre punctele de atracție a fost zona de live cooking, unde participanții au putut servi burgeri preparați pe loc.

La capitolul băuturi, oferta a fost una generoasă, cu cocktailuri, mocktailuri, vinuri și alte opțiuni premium.

Cine a întreținut atmosfera la petrecere

Atmosfera a fost asigurată de mai mulți artiști cunoscuți din România. Printre cei care au urcat pe scenă s-au numărat 3 Sud Est, Luis Gabriel, Viorica și Ioniță de la Clejani, trupa The Colours, Flick și Nea Mărin.

a ales și mai multe ținute pentru eveniment, transformând nunta într-un adevărat spectacol monden.