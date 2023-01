Doliu uriaș în lumea artistică: Impresarul care a dus Holograf, Laura Stoica sau Nicu Alifantis spre celebritate a murit

Aurel Mitran, unul dintre cei mai importanţi impresari şi producători de spectacole, a încetat din viață. Acesta a fost manager al Holograf, Iris, Compact, Nicu Alifantis, Alexandru Andrieş, Laura Stoica.

Vestea l-a întristat profund pe Nicu Alifantis care a scris pe Facebook: „Nu credeam vreodată că voi ajunge să spun, a încetat din viaţă Aurel Mitran. Drum lin, prietene. Dumnezeu să te odihnească şi să te aibă în paza Sa. Mulţumesc pentru tot, Aurel!”.

„Pe Aurel Mitran l-am cunoscut în 1974 la Buzău, la unitatea de transmisiuni 01671, unde am făcut armata împreună. În 1979 ne-am reîntalnit la Teatrul Mic şi de-atunci ne-am clădit împreună carierele, eu de muzician, el de impresar, mergând umăr la umăr. Am colaborat realizând spectacole, turnee şi evenimente, prin care am încercat să facem ceva deosebit de fiecare dată, ceva care să rămână în conţtiinţa publicului. “Balada cotidiană” la Teatrul Foarte Mic (cel mai longeviv ciclu de spectacole şi turnee prin ţară, peste 500 de reprezentaţii în aproape 5 ani), recitalurile “Nicu Alifantis şi invitaţii săi” de la Teatrul Mic (concerte unplugged, în vremea când nu se inventase acest termen, alături de numeroşi artişti de valoare precum Valeriu Sterian, Alexandru Andrieş, Dan Bădulescu) recitalul de la Sala Polivalenta Bucureşti din 1988”, povestea Nicu Alifantis.

Aurel Mitran i-a fost alături artistului „la realizarea albumelor “Piaţa Romană nr.9”, “Risipitorul de iubire”, “Voiaj”, “Nichita”, “Ia toji baladist”, “Neuitatele femei”, “Şah-mat”, Simphonicu”, “Cântece de şemineu”, “Mozaic”, dar şi la fondarea grupului “Zan” şi turneele cu acesta. El este initiatorul proiectului cu “Cei patru corifei…” (in care am fost alături de Andrieş, Baniciu şi Vintilă) şi câte şi mai câte…”.

La începutul anilor ’90, Aurel Mitran impresaria majoritatea marilor artişti de pe piaţa românească, peste 15 la număr, aşa cum spune Nicu Alifantis, şi, tot el este acela care a adus pentru prima oară în România mari artişti internaţionali precum Al Di Meola, Cesaria Evora, 100 violins – Budapest Gypsy Simphony Orchestra, Lhasa, Bobby McFerin.