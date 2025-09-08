B1 Inregistrari!
Donald Trump amenință Rusia, după ce Moscova a lansat cel mai mare atac aerian împotriva Ucrainei

08 sept. 2025, 22:15
Donald Trump amenință Rusia, după ce Moscova a lansat cel mai mare atac aerian împotriva Ucrainei
Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Pool/ABACA

Rusia a lansat cel mai mare atac aerian asupra Ucrainei, făcând numeorase pagube în marile orașe ale țării. Acțiunea nu a fost trecută cu vederea de țările care au susținut Ucraina în timpul războiului. Însuși Trump a luat atitudine, lansând noi amenințări care vizează Moscova.

Câte persoane au încetat din viață în timpul atacului rus

Donald Trump ameninţă Rusia că va renunța negocierile pașnice și va impune sancțiuni drastice. Schimbarea de atitudine a liderului de la Casa Albă vine după ce Moscova a lansat, sâmbătă noapte, cel mai mare atac aerian de la începutul invaziei Ucrainei. Peste 800 au fpcut ravagii în mai multe orașe mari din țară.

Acțiunea s-a soldat cu moartea a cinci persoane și distrugerea a zeci de clădiri, printre care se numără și cea a Guvernului ucrainean.

Ce noi sancțiuni vrea să impună Donald Trump

Noile sancţiuni care ar putea fi impuse de SUA înseamnă taxe vamale suplimentare impuse Chinei, cel mai mare cumpărător de petrol şi gaze din Rusia. Uniunea Europeană se va alătura Statelor Unite în această inițiativă, astfel că un negociator special urmează să ajungă la Washington, relatează Observator News.

Ca răspuns la ameninţările lui Trump, Moscova a spus că nicio sancțiune nu o va da înapoi din a-și pune în aplicare planul. Zilele următoare, Vladimir Putin și Donald Trump vor avea o nouă convorbire telefonică.

