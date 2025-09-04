B1 Inregistrari!
Trump presează liderii europeni să oprească importurile de petrol rusesc. Președintele SUA cere și măsuri economice împotriva Chinei

Trump presează liderii europeni să oprească importurile de petrol rusesc. Președintele SUA cere și măsuri economice împotriva Chinei

Răzvan Adrian
04 sept. 2025, 18:51
Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Pool/ABACA

Președintele Donald Trump a transmis liderilor europeni că achizițiile de petrol din Rusia contribuie direct la finanțarea războiului din Ucraina.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei convorbiri la care a participat, alături de președintele francez Emmanuel Macron și alți lideri europeni, informează Reuters, citat de Agerpres.

Cuprins:

  • Mesajul lui Trump către Europa
  • Presiunile asupra Chinei

Mesajul lui Trump către Europa

Potrivit unui oficial al Casei Albe, „Președintele Trump a subliniat că Europa trebuie să înceteze să mai cumpere petrol rusesc care finanțează războiul, întrucât Rusia a obținut 1,1 miliarde de euro din vânzările de combustibil către UE într-un singur an” , a declarat acesta, conform surselor citate.

Mesajul a fost transmis în timpul unei convorbiri cu statele din „Coaliția de Voință”, o structură condusă de Emmanuel Macron, care a reunit mai mulți lideri europeni pentru a găsi soluții de sprijinire a Ucrainei în fața invaziei ruse.

Presiunile asupra Chinei

În cadrul aceleiași discuții, Trump a mers mai departe și a atras atenția asupra rolului Beijingului. „Președintele a mai subliniat că liderii europeni trebuie să exercite presiune economică asupra Chinei pentru că aceasta finanțează eforturile de război ale Rusiei”, a menționat sursa citată

Astfel, Washingtonul solicită partenerilor europeni să oprească dependența de energia rusă și, simultan, să adopte măsuri coordonate pentru a împiedica sprijinul indirect al Chinei față de Moscova.

