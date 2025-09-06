Zelenski, după ce Putin l-a invitat la Moscova: „Poate să vină el la Kiev. Nu pot merge în capitala acestui terorist”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins vineri sugestia președintelui rus Vladimir de a merge la pentru a negocia o soluție diplomatică. El a declarat că nu poate merge „în capitala acestui terorist”.

Cuprins

Ce s-a întâmplat

„Îi voi pune pe amândoi într-o cameră”

Zelenski refuză să meargă la Moscova pentru a se întâlni cu Vladimir Putin.

„Poate să vină el la Kiev”, a spus liderul ucrainean. „Nu pot merge la Moscova când țara mea e sub atacuri cu rachete, atacată în fiecare zi. Nu pot merge în capitala acestui terorist”, a adăugat el, într-un interviu acordat ABC News, citat de .

Întâlnirea dintre cei doi lideri, ucrainean și rus, este o prioritate pentru Donald Trump: „În cele din urmă, îi voi pune pe amândoi într-o cameră”, a declarat el, în august.

Liderul ucrainean a spus, de mai multe ori, că Putin nu urmărește cu adevărat o întâlnire cu el, în timp ce continuă războiul împotriva Ucrainei.

Pe de altă parte, liderul rus l-a chemat la Moscova pe Zelenski. El a spus că „nu a fost niciodată împotriva unei întâlniri cu Zelenski”.

„Dacă Zelenski e pregătit, atunci să vină la Moscova”, a declarat Putin. „Această întâlnire va avea loc”, a adăugat.