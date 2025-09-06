B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Zelenski, după ce Putin l-a invitat la Moscova: „Poate să vină el la Kiev. Nu pot merge în capitala acestui terorist”

Zelenski, după ce Putin l-a invitat la Moscova: „Poate să vină el la Kiev. Nu pot merge în capitala acestui terorist”

Selen Osmanoglu
06 sept. 2025, 12:17
Zelenski, după ce Putin l-a invitat la Moscova: „Poate să vină el la Kiev. Nu pot merge în capitala acestui terorist”
Sursa Foto: Captură Video/ YT

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins vineri sugestia președintelui rus Vladimir Putin de a merge la Moscova pentru a negocia o soluție diplomatică. El a declarat că nu poate merge „în capitala acestui terorist”.

Cuprins

  • Ce s-a întâmplat
  • „Îi voi pune pe amândoi într-o cameră”

Ce s-a întâmplat

Zelenski refuză să meargă la Moscova pentru a se întâlni cu Vladimir Putin.

„Poate să vină el la Kiev”, a spus liderul ucrainean. „Nu pot merge la Moscova când țara mea e sub atacuri cu rachete, atacată în fiecare zi. Nu pot merge în capitala acestui terorist”, a adăugat el, într-un interviu acordat ABC News, citat de Știrile ProTv.

„Îi voi pune pe amândoi într-o cameră”

Întâlnirea dintre cei doi lideri, ucrainean și rus, este o prioritate pentru Donald Trump: „În cele din urmă, îi voi pune pe amândoi într-o cameră”, a declarat el, în august.

Liderul ucrainean a spus, de mai multe ori, că Putin nu urmărește cu adevărat o întâlnire cu el, în timp ce continuă războiul împotriva Ucrainei.

Pe de altă parte, liderul rus l-a chemat la Moscova pe Zelenski. El a spus că „nu a fost niciodată împotriva unei întâlniri cu Zelenski”.

„Dacă Zelenski e pregătit, atunci să vină la Moscova”, a declarat Putin. „Această întâlnire va avea loc”, a adăugat.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Londra: Incendiu într-o clădire cu nouă etaje. Ce s-a întâmplat
Externe
Londra: Incendiu într-o clădire cu nouă etaje. Ce s-a întâmplat
Trump a anunțat că summitul G20 va avea loc la una din proprietățile lui: „Va fi magnific”
Externe
Trump a anunțat că summitul G20 va avea loc la una din proprietățile lui: „Va fi magnific”
UE a aplicat o amendă uriașă pentru Google, iar Donald Trump amenință din nou Europa cu tarife noi
Externe
UE a aplicat o amendă uriașă pentru Google, iar Donald Trump amenință din nou Europa cu tarife noi
Un zbor spre Turcia a fost deviat de urgență din cauza unui britanic agresiv. Pasagerul ar fi lovit cu pumnii un alt călător după o dispută legată de scaune
Externe
Un zbor spre Turcia a fost deviat de urgență din cauza unui britanic agresiv. Pasagerul ar fi lovit cu pumnii un alt călător după o dispută legată de scaune
Țara care devine tot mai puțin accesibilă pentru români. Cheltuielile unui turist au crescut cu 20% în ultimul an
Externe
Țara care devine tot mai puțin accesibilă pentru români. Cheltuielile unui turist au crescut cu 20% în ultimul an
Taylor Swift și Travis Kelce au stabilit locul și data nunții. Singurul obstacol rămâne dimensiunea evenimentului
Externe
Taylor Swift și Travis Kelce au stabilit locul și data nunții. Singurul obstacol rămâne dimensiunea evenimentului
Ungaria rămâne singurul stat care blochează negocierile. Zelenski: „Poziția Budapestei pare ciudată, chiar și Putin nu se mai opune”
Externe
Ungaria rămâne singurul stat care blochează negocierile. Zelenski: „Poziția Budapestei pare ciudată, chiar și Putin nu se mai opune”
Case la 1 euro, în Italia. Doi tineri, la un pas de o mega țeapă. Ce s-a întâmplat
Externe
Case la 1 euro, în Italia. Doi tineri, la un pas de o mega țeapă. Ce s-a întâmplat
O clinica ilegală din Madrid oferea injecții cu botox și acid hialuronic expirate. Proprietara, arestată
Externe
O clinica ilegală din Madrid oferea injecții cu botox și acid hialuronic expirate. Proprietara, arestată
Putin condiționează negocierile cu Zelenski. Moscova, singurul loc acceptat pentru o întâlnire
Externe
Putin condiționează negocierile cu Zelenski. Moscova, singurul loc acceptat pentru o întâlnire
Ultima oră
12:22 - Cătălin Predoiu închide sezonul estival cu „misiune îndeplinită” — bilanț pozitiv, intervenții rapide și mulțumiri pentru structurile MAI
11:56 - Haos în Timiș. Un bărbat a dat foc unei benzinării și a amenințat că se sinucide
11:30 - Un bărbat din Suceava a sechestrat o minoră dată dispărută din Brașov
10:37 - Feli Donose, la spital: „A trebuit să stau și să mă operez”. Ce s-a întâmplat
10:04 - Londra: Incendiu într-o clădire cu nouă etaje. Ce s-a întâmplat
09:25 - Cristian Popescu Piedone demisionează din PUSL și își face partid: „Am planuri mai mari! Mult, mult mai mari!”
09:01 - Căruță, spulberată de o dubiță. Doi oameni au murit, iar o femeie însărcinată a fost rănită grav
08:24 - Trump a anunțat că summitul G20 va avea loc la una din proprietățile lui: „Va fi magnific”
23:55 - Tortul neobișnuit pe care fiica lui Florin Salam l-a primit la aniversarea ei de 10 ani. „Mi-a înghețat sângele în vene”
23:54 - Creștere lentă a economiei: INS anunță un plus de doar 0,3% în primele șase luni ale anului