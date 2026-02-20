Autoritățile din Osaka, , au primit o donație surprinzătoare: 21 de kilograme de lingouri de aur, în valoare de aproximativ 3,6 milioane de dolari, pentru modernizarea rețelei de apă vechi și afectate. Donația provine de la un donator anonim, care a mai oferit anterior bani pentru serviciile municipale. Iată despre ce este vorba!

O donație impresionantă pentru un oraș mare

Lingourile de aur au fost donate în noiembrie anul trecut, iar primarul Osaka, Hideyuki Yokoyama, a declarat că suma este „uluitoare” și că „nu are cuvinte”. Cu aproape trei milioane de locuitori, Osaka este al treilea oraș ca mărime din Japonia și un important centru comercial în regiunea Kansai, conform BBC.

Donația va fi folosită pentru reparațiile sistemului de alimentare cu apă, considerat învechit și tot mai problematic pentru siguranța orașului.

Problemele infrastructurii de apă

Ca multe orașe japoneze, Osaka se confruntă cu conducte și canalizare vechi. În anul fiscal 2024, orașul a raportat peste 90 de cazuri de scurgeri sub drumurile publice. Autoritățile avertizează că peste 20% din conductele din Japonia au depășit durata legală de viață de 40 de ani, ceea ce crește riscul de accidente și gropi periculoase.

Un exemplu tragic este incidentul din prefectura Saitama, unde anul trecut o groapă a înghițit cabina unui camion, provocând moartea șoferului. Evenimentul a determinat autoritățile să intensifice lucrările de înlocuire a conductelor corodate, însă problemele financiare au blocat până acum progresul.

Scopul donației și recunoștința autorităților

Primarul Yokoyama a subliniat că remedierea conductelor necesită investiții uriașe și că donația aceasta este una „foarte generoasă”. De asemenea, Biroul municipal de alimentare cu apă a transmis că va folosi aurul în scopuri nobile, inclusiv pentru repararea și modernizarea infrastructurii.

Donatorul misterios, care a mai contribuit anterior cu încă 500.000 de yeni în numerar, a oferit astfel un sprijin semnificativ într-un moment în care bugetul orașului limita realizarea lucrărilor necesare.