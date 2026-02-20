B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Donație surprinzătoare. Orașul Osaka a primit 21 kg de aur pentru reparații ale sistemului de apă învechit

Donație surprinzătoare. Orașul Osaka a primit 21 kg de aur pentru reparații ale sistemului de apă învechit

Selen Osmanoglu
20 feb. 2026, 09:58
Donație surprinzătoare. Orașul Osaka a primit 21 kg de aur pentru reparații ale sistemului de apă învechit
Lingouri de aur / Unsplash
Cuprins
  1. O donație impresionantă pentru un oraș mare
  2. Problemele infrastructurii de apă
  3. Scopul donației și recunoștința autorităților

Autoritățile din Osaka, Japonia, au primit o donație surprinzătoare: 21 de kilograme de lingouri de aur, în valoare de aproximativ 3,6 milioane de dolari, pentru modernizarea rețelei de apă vechi și afectate. Donația provine de la un donator anonim, care a mai oferit anterior bani pentru serviciile municipale. Iată despre ce este vorba!

O donație impresionantă pentru un oraș mare

Lingourile de aur au fost donate în noiembrie anul trecut, iar primarul Osaka, Hideyuki Yokoyama, a declarat că suma este „uluitoare” și că „nu are cuvinte”. Cu aproape trei milioane de locuitori, Osaka este al treilea oraș ca mărime din Japonia și un important centru comercial în regiunea Kansai, conform BBC.

Donația va fi folosită pentru reparațiile sistemului de alimentare cu apă, considerat învechit și tot mai problematic pentru siguranța orașului.

Problemele infrastructurii de apă

Ca multe orașe japoneze, Osaka se confruntă cu conducte și canalizare vechi. În anul fiscal 2024, orașul a raportat peste 90 de cazuri de scurgeri sub drumurile publice. Autoritățile avertizează că peste 20% din conductele din Japonia au depășit durata legală de viață de 40 de ani, ceea ce crește riscul de accidente și gropi periculoase.

Un exemplu tragic este incidentul din prefectura Saitama, unde anul trecut o groapă a înghițit cabina unui camion, provocând moartea șoferului. Evenimentul a determinat autoritățile să intensifice lucrările de înlocuire a conductelor corodate, însă problemele financiare au blocat până acum progresul.

Scopul donației și recunoștința autorităților

Primarul Yokoyama a subliniat că remedierea conductelor necesită investiții uriașe și că donația aceasta este una „foarte generoasă”. De asemenea, Biroul municipal de alimentare cu apă a transmis că va folosi aurul în scopuri nobile, inclusiv pentru repararea și modernizarea infrastructurii.

Donatorul misterios, care a mai contribuit anterior cu încă 500.000 de yeni în numerar, a oferit astfel un sprijin semnificativ într-un moment în care bugetul orașului limita realizarea lucrărilor necesare.

Tags:
Citește și...
Un alpinist austriac a fost condamnat după ce prietena sa a murit degerată pe Grossglockner
Eveniment
Un alpinist austriac a fost condamnat după ce prietena sa a murit degerată pe Grossglockner
Un preot din Cluj și-ar fi amenințat și lovit fosta amantă: „Mi s-a arătat că mi se ia gâtul, că sunt pomenită la morți”
Eveniment
Un preot din Cluj și-ar fi amenințat și lovit fosta amantă: „Mi s-a arătat că mi se ia gâtul, că sunt pomenită la morți”
Ce amenzi au primit operatorii de salubrizare din Capitală pentru modul în care au gestionat deszăpezirea
Eveniment
Ce amenzi au primit operatorii de salubrizare din Capitală pentru modul în care au gestionat deszăpezirea
Eric Dane, starul din „Grey’s Anatomy”, a murit la vârsta de 53 de ani
Eveniment
Eric Dane, starul din „Grey’s Anatomy”, a murit la vârsta de 53 de ani
Incident pe Dunăre: O navă românească s-a scufundat în canalul Sulina. Cum a avut loc incidentul
Eveniment
Incident pe Dunăre: O navă românească s-a scufundat în canalul Sulina. Cum a avut loc incidentul
Dezastru la o fermă din Cluj. Sute de cadavre de bizoni și cerbi zac în descompunere lângă cursurile de apă
Eveniment
Dezastru la o fermă din Cluj. Sute de cadavre de bizoni și cerbi zac în descompunere lângă cursurile de apă
Incident tragic în Sectorul 5 al Capitalei. O femeie a decedat după ce a căzut de la etajul 10. Ce încearcă să stabilească anchetatorii
Eveniment
Incident tragic în Sectorul 5 al Capitalei. O femeie a decedat după ce a căzut de la etajul 10. Ce încearcă să stabilească anchetatorii
Foto: Fratele lui Rareș Ion, tânărul care a murit de la supradoză, a fost bătut de un influencer. Agresiunea a fost transmisă live
Eveniment
Foto: Fratele lui Rareș Ion, tânărul care a murit de la supradoză, a fost bătut de un influencer. Agresiunea a fost transmisă live
Nepalul vrea să schimbe regulile pentru escaladarea Everestului și să limiteze accesul alpiniștilor. Ce efecte ar putea avea noile condiții
Eveniment
Nepalul vrea să schimbe regulile pentru escaladarea Everestului și să limiteze accesul alpiniștilor. Ce efecte ar putea avea noile condiții
Primăria Sectorului 1 sancționează Romprest pentru mormanele de zăpadă lăsate pe străzi
Eveniment
Primăria Sectorului 1 sancționează Romprest pentru mormanele de zăpadă lăsate pe străzi
Ultima oră
10:41 - Nou cod galben de viscol, ninsori și polei. Județele vizate (FOTO)
10:31 - Un alpinist austriac a fost condamnat după ce prietena sa a murit degerată pe Grossglockner
10:17 - Un bărbat din Roman s-a dus beat la proba practică pentru permisul auto
09:52 - Un preot din Cluj și-ar fi amenințat și lovit fosta amantă: „Mi s-a arătat că mi se ia gâtul, că sunt pomenită la morți”
09:32 - Trump, despre arestarea fostului Prinț Andrew: „Cred că este foarte rău pentru familia regală”/ „Este foarte, foarte trist”
09:23 - Fost fotbalist, condamnat de Tribunalul Bihor la închisoare cu executare pentru trafic de droguri de mare risc (FOTO)
09:03 - Sfântul Leon, episcopul milostiv al Cataniei, comemorat pe 20 februarie. Viață, fapte și credință
08:55 - Ce amenzi au primit operatorii de salubrizare din Capitală pentru modul în care au gestionat deszăpezirea
08:33 - Vremea, 20 februarie: temperaturi în creștere în majoritatea regiunilor, vânt intens la munte
08:31 - Nicușor Dan: Nu cred că putem vorbi de influențe la nivelul judecătorilor CCR. Și ei trăiesc în mijlocul societății (VIDEO)