România vrea să strângă legăturile cu Japonia. Anunțul lui Radu Miruță de la Munchen

România vrea să strângă legăturile cu Japonia. Anunțul lui Radu Miruță de la Munchen

Adrian Teampău
14 feb. 2026, 20:36
România vrea să strângă legăturile cu Japonia. Anunțul lui Radu Miruță de la Munchen
Radu MIruță Sursa foto: Facebook
Cuprins
  1. Radu Miruță susține cooperarea română-japoneză
  2. Ce concluzii s-au tras la întâlnire

Radu Miruță, ministrul Apărării, susține că România va continua să rămână ferm angajată în aprofundarea cooperării cu Japonia. El insistă pe continuarea cooperări, atât la nivel bilateral, cât și prin intermediul NATO.

Radu Miruță susține cooperarea română-japoneză

România va continua să rămână ferm angajată în eforturile de aprofundare a cooperării cu Japonia, atât în plan bilateral, cât şi pe palier NATO. Este mesajul transmis de ministrul Apărării, Radu Miruță, în cadrul întrevederii avute cu omologul său japonez, Shinjiro Koizumi. Cei doi oficiali au discutat în marja Conferinţei de Securitate de la Munchen.

La întâlnire au fost abordate mai multe teme între care, prioritare au fost cele privind stadiul cooperării bilaterale. De asemenea, a fost abordată și perspectiva referitoare la situaţia de securitate regională, conform unui comunicat de presă transmis de MApN.

Ministrul român și omologul său japonez au evidenţiat interesul comun pentru intensificarea dialogului şi pentru aprofundarea cooperării în domenii de interes strategic. Aceste abordări sunt esențiale în contextul provocărilor actuale de securitate. Din această perspectivă, demnitarul român a salutat eforturile comune de consolidare a cooperării bilaterale şi a punctat interesul României în acest sens.

„România va continua să rămână ferm angajată în eforturile de aprofundare a cooperării cu Japonia, atât în plan bilateral, cât şi pe palier NATO, în contextul unor riscuri de securitate comune în regiunea noastră şi în zona indo-pacifică”, a subliniat ministrul Apărării Naţionale.

Ce concluzii s-au tras la întâlnire

Ministrul Radu Miruță și Shinjiro Koizumi au analizat eventualele oportunități oferite de Parteneriatul Strategic dintre România şi Japonia. Acest pact a fost lansat în anul 2023. Ei au discutat și despre oportunitățile de extinde a cooperării dintre cele două state, în acord cu prevederile acestuia.

Cei doi miniştri au agreat concretizarea unui acord bilateral în perioada următoare.

În finalul întrevederii a fost exprimată deplina disponibilitate pentru continuarea dialogului politico-militar şi pentru valorificarea extensivă a potenţialului formatelor bilaterale de cooperare.

Cele două părți au reafirmat angajamentul comun pentru consolidarea stabilităţii şi securităţii în regiunea euroatlantică şi în spaţiul indo-pacific.

