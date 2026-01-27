B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » SONDAJ INSCOP: 4 din 10 români cred că Uniunea Europeană ne limitează suveranitatea. Însă nu sunt convinși că ar trebui să ieșim din UE

SONDAJ INSCOP: 4 din 10 români cred că Uniunea Europeană ne limitează suveranitatea. Însă nu sunt convinși că ar trebui să ieșim din UE

Adrian A
27 ian. 2026, 15:09
SONDAJ INSCOP: 4 din 10 români cred că Uniunea Europeană ne limitează suveranitatea. Însă nu sunt convinși că ar trebui să ieșim din UE
Cuprins
  1. Ce spun românii despre Uniunea Europeană
  2. Metodologia sondajului
  3. Ce spun specialiștii despre UE și suveranitate

Aproape 39% dintre români cred că apartenența la Uniunea Europeană reduce suveranitatea națională, arată un sondaj INSCOP, realizat între 12 și 15 ianuarie 2026.

Ce spun românii despre Uniunea Europeană

Discursul suveranist are mai mult sau mai puțin efecte asupra românilor. În câteva luni de zile numărul celor care cred că Uniunea Europeană ne limitează suveranitatea a crescut doar cu un punct procentual. Astfel, dacă în septembrie 2025 38,1% dintre români credeau că UE ne taie din suveranitate, acum avem 39% care au aceeași opinie.

În schimb, 45,9% consideră că apartenența la Uniunea Europeană nu afectează suveranitatea țării, însă acest procent a scăzut cu aproape 7 puncte față de septembrie 2025.

Dar avem și o situație care paradoxală. Dintre cei 39% care cred că UE ne limitează suveranitatea, aproape 40% consideră că avem de câștigat de pe urma Uniunii și că UE ne-a ajutat la creșterea nivelului de trai.

În plus, când vine vorba despre o ieșire din Uniunea Europeană, românii care critică UE nu sunt atât de deciși. Doar unul din 10 consideră că ar trebui să părăsim UE. Aproape 70% cred că România ar trebui să pună piciorul în prag și să își negocieze mai dur poziția în Uniune și pentru a-și proteja interesele economice. Iar puțin peste 11% consideră că lucrurile sunt bune așa cum sunt acum.

De asemenea, 54,9% dintre români consideră că viața lor ar fi mai grea dacă Uniunea Europeană ar înceta să existe.

Metodologia sondajului

Sondajul a fost realizat prin interviuri telefonice (CATI) pe un eșantion de 1.100 de persoane, reprezentativ pentru populația adultă neinstituționalizată a României, cu o marjă de eroare de ±3% și un grad de încredere de 95%.

Ce spun specialiștii despre UE și suveranitate

„Preferința masivă pentru renegociere în interiorul UE, și nu pentru ieșire, arată existența unui naționalism de negociere, nu a unuia de ruptură: cetățenii vor mai mult control, dar fără costurile sistemice ale izolării.
Această atitudine indică o maturizare pragmatică a euroscepticismului, care se exprimă ca presiune politică internă pentru recalibrarea posturii țării, nu ca opțiune radicală de tip Ro-exit.
De asemenea, percepția că desființarea UE ar înrăutăți viața personală pentru majoritatea populației relevă faptul că UE este asociată cu securitate și predictibilitate.
În ansamblu, datele indică o tensiune latentă între suveranismul simbolic și dependența funcțională, care poate fi exploatată politic: actorii care reușesc să combine discursul de fermitate națională cu menținerea puternică a ancorării europene ar putea avea un avantaj strategic major în competiția electorală.
Avem o populație pro-europeană motivată „prin calcul”, nu „prin convingere”, ceea ce schimbă profund modul în care trebuie construit discursul politic pro-UE în următorul deceniu.
Acest lucru este esențial pentru a se evita contaminarea populației de abordările radicale în condițiile în care, deja 1 din 5 români sunt totuși eurosceptici, convinși că viața lor ar fi mai bună în afara UE.
Pe de altă parte, este semnificativ faptul că deocamdată nu există în niciun bazin electoral al celor 4 partide mari, o majoritate care să considere că viața ar fi mai bună dacă Uniunea Europeană s-ar desființa.
Chiar și în cazul votanților AUR, ponderea celor care cred că viața ar fi mai grea dacă UE s-ar desființa este ceva mai mare decât ponderea celor care cred că viața ar fi mai bună, chiar dacă ambele tabere sunt mult mai echilibrate comparativ cu votanții celorlalte partide, mai puternic atasați de avantajele apartenenței la Uniunea Europeană.”, explică Remus Ștefureac, directorul INSCOP
Tags:
Citește și...
Ce a anunțat Ilie Bolojan cu privire la înlocuirea ministrului Justiției, după acuzațiile de plagiat: „Un plagiat este o formă de furt intelectual”
Politică
Ce a anunțat Ilie Bolojan cu privire la înlocuirea ministrului Justiției, după acuzațiile de plagiat: „Un plagiat este o formă de furt intelectual”
Reforma administrației și pachetul de relansare economică, pe masa Guvernului. Bolojan ia în calcul OUG sau asumarea răspunderii: „Până la finalul săptămânii luăm decizia”
Politică
Reforma administrației și pachetul de relansare economică, pe masa Guvernului. Bolojan ia în calcul OUG sau asumarea răspunderii: „Până la finalul săptămânii luăm decizia”
Uniunea Europeană n-ar sta în calea unirii României cu Republica Moldova. Ce piedici sunt în calea demersului unionist
Politică
Uniunea Europeană n-ar sta în calea unirii României cu Republica Moldova. Ce piedici sunt în calea demersului unionist
Ministrul Justiției, detalii noi despre turcul evadat de la Rahova: De ce a avut atât de multe permisiuni, deși era condamnat la 22 de ani pentru omor: „Am dispus trimiterea Corpului de Control” (VIDEO)
Politică
Ministrul Justiției, detalii noi despre turcul evadat de la Rahova: De ce a avut atât de multe permisiuni, deși era condamnat la 22 de ani pentru omor: „Am dispus trimiterea Corpului de Control” (VIDEO)
Radu Marinescu, despre grupul de lucru înființat la Ministerul Justiției. Statul trebuie să aibă mai multe instrumente pentru sancționarea minorilor responsabili de infracțiuni grave (VIDEO)
Politică
Radu Marinescu, despre grupul de lucru înființat la Ministerul Justiției. Statul trebuie să aibă mai multe instrumente pentru sancționarea minorilor responsabili de infracțiuni grave (VIDEO)
Bula suveranistă s-a izbit de zidul american și s-a spart. Delegația AUR s-a întors cu coada între picioare din SUA. Nimeni nu e interesat de Călin Georgescu (VIDEO)
Politică
Bula suveranistă s-a izbit de zidul american și s-a spart. Delegația AUR s-a întors cu coada între picioare din SUA. Nimeni nu e interesat de Călin Georgescu (VIDEO)
Cum ar vota Ilie Bolojan la un referendum de unire cu Republica Moldova. Răspunsul clar dat de premierul României
Politică
Cum ar vota Ilie Bolojan la un referendum de unire cu Republica Moldova. Răspunsul clar dat de premierul României
Ce spune premierul Ilie Bolojan despre introducerea impozitării progresive. Va fi sau nu implementată în România
Politică
Ce spune premierul Ilie Bolojan despre introducerea impozitării progresive. Va fi sau nu implementată în România
Ilie Bolojan a ajuns la capătul răbdării. Dă afară PSD de la guvernare? „Au mai fost guverne minoritare” (VIDEO)
Politică
Ilie Bolojan a ajuns la capătul răbdării. Dă afară PSD de la guvernare? „Au mai fost guverne minoritare” (VIDEO)
Surse: Dezastrul din Primăria Capitalei provoacă tensiuni mari în coaliție. Ce ar fi anunțat primarul General, Ciprian Ciucu
Politică
Surse: Dezastrul din Primăria Capitalei provoacă tensiuni mari în coaliție. Ce ar fi anunțat primarul General, Ciprian Ciucu
Ultima oră
16:10 - Descoperire macabră în curtea unei grădinițe din Galați. Autoritățile au fost alertate
16:05 - Primărie cu chirie. Orașul în care Primăria își are sediul în mai multe apartamente dintr-un bloc. Cum s-a ajuns în situația asta (VIDEO)
16:00 - Haos în Italia. Mii de oameni, evacuați după prăbușirea unui oraș. Imagini dramatice cu dezastrul (FOTO, VIDEO)
15:50 - Republica Moldova și Ucraina cer grăbirea procedurilor de aderare la UE. Zelenski propune ca termen limită 2027
15:29 - Ce pierd angajații și ce dificultăți apar pentru firme, de la 1 februarie 2026, când prima zi de concediu medical nu va mai fi plătită. Iată noile reguli
15:21 - Atletico Madrid a ajuns pe mâna americanilor. Un fond de investiții, acționar majoritar la echipa spaniolă
15:03 - Top 5 aplicații eSIM pentru turiști în 2026
15:00 - Surpriză pentru un român! A întâlnit în Sri Lanka un localnic care știa limba română și imnul
14:59 - Controale ca în pandemia de Covid, în aeroporturi. Virusul Nipah, noua amenințare pentru sănătate. Cât de periculos e și cum se manifestă
14:52 - România se uită cu invidie spre Bulgaria. Cât va dura până vom adopta moneda euro. Costul uriaș al stabilității politice