B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Dormim mai mult, dar cu ce preț? Riscurile trecerii la ora de iarnă

Dormim mai mult, dar cu ce preț? Riscurile trecerii la ora de iarnă

Ana Beatrice
25 sept. 2025, 14:03
Dormim mai mult, dar cu ce preț? Riscurile trecerii la ora de iarnă
Sursa Foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Când trecem la ora de iarnă în 2025
  2. Ce impact are schimbarea orei asupra organismului
  3. Cine este cel mai afectat de schimbarea orei
  4. Care sunt riscurile pentru sănătatea mintală
  5. Cum putem diminua efectele negative

La final de octombrie 2025, România va trece din nou la ora de iarnă, o practică încă aplicată în majoritatea țărilor europene. Deși această schimbare aduce o oră suplimentară de somn, ea nu este lipsită de consecințe asupra sănătății.

Medicii subliniază că această modificare, deși aparent minoră, poate perturba ritmul circadian al organismului. Corpul nostru are nevoie de câteva zile pentru a se adapta, iar în această perioadă pot apărea tulburări de somn, dificultăți de concentrare, scăderea randamentului la locul de muncă sau la școală și chiar schimbări de dispoziție.

Când trecem la ora de iarnă în 2025

România va trece oficial la ora de iarnă în noaptea de sâmbătă spre duminică, 25-26 octombrie 2025, odată cu toate statele membre ale Uniunii Europene. Conform calendarului stabilit la nivel european, această schimbare are loc întotdeauna în ultima duminică din luna octombrie.

Astfel, în dimineața zilei de 26 octombrie, ceasurile se vor da cu o oră înapoi, iar ora 4:00 devine ora 3:00. Trecerea la ora de iarnă marchează și revenirea la „ora oficială” a României, aceea a fusului orar Europa de Est (GMT+2), după perioada de oră de vară când ne-am aflat cu două ore înaintea orei de Greenwich (GMT+3).

Ce impact are schimbarea orei asupra organismului

Schimbarea orei nu este doar o ajustare banală a ceasului, ci poate avea un impact direct asupra organismului. Medicii atrag atenția că trecerea la ora de iarnă perturbă ritmul circadian, adică ceasul biologic intern care reglează somnul și nivelul de energie. Din acest motiv, în primele zile pot apărea tulburări de somn, oboseală persistentă pe parcursul zilei, dificultăți de concentrare și scăderea randamentului la locul de muncă sau la școală.

De asemenea, unele persoane se confruntă cu iritabilitate, anxietate sau stări accentuate de tristețe, mai ales din cauza faptului că zilele devin mai scurte și expunerea la lumină naturală se reduce. Cei mai vulnerabili sunt cei care suferă de insomnii, depresie sezonieră sau afecțiuni cardiovasculare, însă și persoanele sănătoase pot resimți disconfort.

Cine este cel mai afectat de schimbarea orei

Specialiștii spun că persoanele cu probleme de somn, vârstnicii și copiii sunt cei mai vulnerabili la efectele schimbării orei. Totodată, persoanele care suferă de boli cardiovasculare pot resimți mai puternic stresul provocat de dereglarea ritmului biologic. Există studii care arată o creștere a riscului de infarct și accidente vasculare imediat după modificarea orei, chiar dacă efectele sunt temporare, potrivit jamanetwork.com.

Care sunt riscurile pentru sănătatea mintală

Trecerea la ora de iarnă are și un impact vizibil asupra sănătății mintale, în principal prin reducerea expunerii la lumină naturală. Pe măsură ce zilele devin mai scurte și întunericul se instalează mai devreme, organismul secretă mai multă melatonină și mai puțină serotonină, ceea ce poate influența negativ echilibrul emoțional. Această schimbare favorizează apariția tulburării afective sezoniere (TAS), o formă de depresie sezonieră care se manifestă mai ales în lunile de toamnă și iarnă, notează uchicagomedicine.org.

Printre simptome se numără oboseala accentuată, lipsa de energie, scăderea motivației, probleme de concentrare, iritabilitatea și dispoziția depresivă. În unele cazuri, persoanele afectate pot resimți și o nevoie crescută de somn sau de alimente bogate în carbohidrați, ceea ce duce la creștere în greutate. Deși, de obicei, simptomele sunt temporare și dispar odată cu revenirea zilelor mai lungi, ele pot afecta calitatea vieții și randamentul zilnic.

Cum putem diminua efectele negative

Medicii recomandă câteva măsuri simple pentru a atenua impactul trecerii la ora de iarnă:

  • Expunerea la lumină naturală cât mai mult timp posibil, în special dimineața.

  • Menținerea unui program regulat de somn și trezire.

  • Evitarea consumului de cafea sau alcool seara.

  • Activitate fizică moderată, care ajută organismul să se adapteze mai ușor.

  • O alimentație echilibrată, bogată în vitamine și minerale.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Cât costă să stai cu chirie în 2025: diferențe halucinante între orașele din România
Eveniment
Cât costă să stai cu chirie în 2025: diferențe halucinante între orașele din România
Alimentele „nemuritoare” care sfidează termenul de valabilitate. Care sunt și cum trebuie păstrate
Eveniment
Alimentele „nemuritoare” care sfidează termenul de valabilitate. Care sunt și cum trebuie păstrate
Ce se întâmplă cu creierul tău când mesteci gumă? Răspunsul te va surprinde
Eveniment
Ce se întâmplă cu creierul tău când mesteci gumă? Răspunsul te va surprinde
Surprize uriașe în 2025! Care au fost cele mai urmărite filme (VIDEO)
Eveniment
Surprize uriașe în 2025! Care au fost cele mai urmărite filme (VIDEO)
Cupa Prieteniei, prietenii, lecțiile… și aventurile unui fotbalist de buzunar
Eveniment
Cupa Prieteniei, prietenii, lecțiile… și aventurile unui fotbalist de buzunar
Fiica lui Dan Negru, fără profesoară de matematică! Mesajul tranșant al prezentatorului TV
Eveniment
Fiica lui Dan Negru, fără profesoară de matematică! Mesajul tranșant al prezentatorului TV
Leon Dănăilă, vizită emoționantă la Darabani: „Cred cu tărie că puterea fiecărui om vine din rădăcinile sale”
Eveniment
Leon Dănăilă, vizită emoționantă la Darabani: „Cred cu tărie că puterea fiecărui om vine din rădăcinile sale”
Pâinea de casă care face furori! Rețetă simplă, sănătoasă și fără chimicale (VIDEO)
Eveniment
Pâinea de casă care face furori! Rețetă simplă, sănătoasă și fără chimicale (VIDEO)
Marile atracții de la West Side Hallo Fest: 20.000 de dovleci, „invazie” de zombi, un autobuz bântuit, un cimitir haios, proiecții pe apă și un turn de escaladă (GALERIE FOTO)
Eveniment
Marile atracții de la West Side Hallo Fest: 20.000 de dovleci, „invazie” de zombi, un autobuz bântuit, un cimitir haios, proiecții pe apă și un turn de escaladă (GALERIE FOTO)
Un tânăr născut fără degetele mari face senzație pe internet: „Sunt exemplul viu că degetele mari sunt opționale”
Eveniment
Un tânăr născut fără degetele mari face senzație pe internet: „Sunt exemplul viu că degetele mari sunt opționale”
Ultima oră
15:54 - Raluca Bădulescu șochează: „Eu nu am băut apă niciodată în viața asta”. Ce bea, în schimb
15:50 - Ministrul Moșteanu, declarații după ședința CSAT. Cum vor fi doborâte dronele și avioanele militare care încalcă spațiul nostru aerian și ce se întâmplă în cazul aeronavelor civile (VIDEO)
15:30 - Cât costă să stai cu chirie în 2025: diferențe halucinante între orașele din România
15:09 - Alimentele „nemuritoare” care sfidează termenul de valabilitate. Care sunt și cum trebuie păstrate
14:56 - Cuplul care ar vrea să participe la „Asia Express”, însă separat: „Să nu ne facem de rușine”. Despre cine este vorba
14:54 - CTP: „Spre deosebire de trădătorii de țară din Moldova, în România au fost și sunt dătători de țară. Nu ne vindem țara – o dăm pe daiboj”
14:44 - Ce se întâmplă cu creierul tău când mesteci gumă? Răspunsul te va surprinde
14:38 - Antena 1 a confirmat oficial. Acestea sunt cele 9 cupluri de la Power Couple, sezonul 3, care își vor testa relația
14:13 - Guvernul a prelungit plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază. Bolojan: „Știm cu toții că intervențiile directe în piață nu rezolvă problema pe termen lung”
14:02 - Locul în care Irina și Răzvan Fodor s-au întors după un deceniu: „Pot să mă întorc de zeci de ori, fără să clipesc”