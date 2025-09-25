Dormim mai mult, dar cu ce preț? Riscurile trecerii la ora de iarnă

La final de octombrie 2025, România , o practică încă aplicată în majoritatea țărilor europene. Deși această schimbare aduce o oră suplimentară de somn, ea nu este lipsită de consecințe asupra sănătății.

Medicii subliniază că această modificare, deși aparent minoră, poate perturba ritmul circadian al organismului. Corpul nostru are nevoie de câteva zile pentru a se adapta, iar în această perioadă pot apărea tulburări de somn, dificultăți de concentrare, scăderea randamentului la locul de muncă sau la școală și chiar schimbări de dispoziție.

Când trecem la ora de iarnă în 2025

România va trece oficial la ora de iarnă , 25-26 octombrie 2025, odată cu toate statele membre ale Uniunii Europene. Conform calendarului stabilit la nivel european, această schimbare are loc întotdeauna în ultima duminică din luna octombrie.

Astfel, în dimineața zilei de 26 octombrie, ceasurile se vor da cu o oră înapoi, iar ora 4:00 devine ora 3:00. Trecerea la ora de iarnă marchează și revenirea la „ora oficială” a României, aceea a fusului orar Europa de Est (GMT+2), după perioada de oră de vară când ne-am aflat cu două ore înaintea orei de Greenwich (GMT+3).

Ce impact are schimbarea orei asupra organismului