Trecerea la ora de iarnă 2025. Când se dau ceasurile înapoi și ce trebuie să știi

Trecerea la ora de iarnă 2025. Când se dau ceasurile înapoi și ce trebuie să știi

Elena Boruz
26 aug. 2025, 11:52
Trecerea la ora de iarnă 2025. Când se dau ceasurile înapoi și ce trebuie să știi
Sursa foto: Freepik

România se pregătește de trecerea la ora de iarnă. În ultimul weekend din octombrie, ceasurile vor fi date înapoi cu o oră, marcând revenirea la ora standard a Europei de Est.

În acest an, trecerea la ora de iarnă se va face în noaptea de sâmbătă, 25 octombrie, spre duminică, 26 octombrie. La ora 04:00 dimineața, ceasurile vor fi date înapoi la 03:00, astfel încât România va reveni la ora standard a Europei de Est (GMT+2). Practic, vom dormi cu o oră în plus.

Cum funcționează schimbarea orei

Ora de iarnă nu se aplică în același moment în toate statele, deoarece fiecare țară respectă propriul fus orar. Convenția internațională stabilește că fiecare fus acoperă 15 grade longitudine. Astfel, ora Europei Occidentale este aliniată la GMT+0, cea a Europei Centrale la GMT+1, iar ora Europei de Est la GMT+2.

În prezent, aproximativ 70 de state din lume ajustează ceasurile de două ori pe an. De exemplu, Marea Britanie, Irlanda și Portugalia revin la ora GMT, Franța, Germania, Italia sau Spania trec la GMT+1, iar România, Grecia, Finlanda și Cipru se aliniază la GMT+2.

Discuțiile din Uniunea Europeană

De câțiva ani, la nivelul Uniunii Europene se discută despre eliminarea schimbării sezoniere a orei. Parlamentul European a susținut propunerea încă din 2019, însă decizia finală depinde de fiecare stat membru: dacă rămâne permanent la ora de vară sau la cea standard. Momentan, nu s-a ajuns la un consens.

Ce efecte are asupra organismului

Deși schimbarea orei aduce o oră suplimentară de somn toamna, mulți specialiști atrag atenția asupra impactului asupra sănătății, informează spynews. Adaptarea la noul ritm poate provoca oboseală, tulburări de somn și dificultăți de concentrare. Pe de altă parte, primăvara, când ora se dă înainte și oamenii sunt nevoiți să aibă mai puțin timp pentru odihnă, efectele sunt și mai vizibile.

