Dan Negru a criticat prezența lui Cristian Boureanu, fost politician, în emisiunea Survivor. Negru spune că oamenii ca Boureanu n-ar trebui să înjosească funcțiile pe care le-au avut în statul român, participând la astfel de show-uri.

Dan Negru, dezgustat de participarea lui Boureanu la Survivor

„Ar trebui să existe un cod moral pentru anumite meserii sau funcții publice, chiar și după ce nu le mai practici. Am văzut zilele trecute un fost parlamentar concurent într-un reality show TV , omul era dezbrăcat și se certa cu unii pe acolo…După ce a condus țara 😀

În televiziune, aceste programe sunt numite „humiliation shows” (show-uri de umilință), pentru că nu alegerea câștigătorului e cheia, ci umilirea celui învins. Atunci publicul se simte bine.

Vedetele din reality, oriunde în lume, sunt de mâna a doua, dispuse să fie umilite. Marile vedete nu se expun în reality show-uri, nicăieri în lume! Nici ale noastre n-o fac: Simona Halep, Andra, Inna, Smiley nu apar nici măcar ca intenție pe listele producătorilor de reality.

Miza acestor programe nu este câștigătorul, ci învinsul, față de care publicul trebuie să se simtă superior. Eliminările sunt mai importante decât finala. În alegerea concurenților contează factorul emoțional: necazurile lor, bolile, divorțurile, eșecurile, scandalurile sau disperarea de a rămâne în atenția publicului, chiar cu prețul intimității.

Dacă un demnitar al statului primește o pensie specială, statul poate sa-i ceară la schimb să nu înjosească funcția ?!

Altfel, în anii următori, vom vedea foști președinți cufurindu-se prin „Asia Express” sau foști miniștri făcând bunga-bunga 💔 prin „Insula Iubirii”.

Parcă să confirme vorba lui nea Caragiale :„țară tristă, plină de umor””, a scris Dan Negru,

Potrivit , Cristian Boureanu încasează la Survivor câte 2.500 de euro pentru fiecare săptămână (stage) în care nu este eliminat. Personaj controversat, fost politician cunoscut mai ales pentru problemele în justiție și , Boureanu e prezentat pe burtiera show-ului cu formularea „suflet liber”.