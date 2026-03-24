Acasa » Eveniment » Incidente la protestul minerilor din Capitală: ”Suveraniștii” aduși de Realitatea Plus au făcut scandal. Reacția Jandarmeriei (VIDEO)

Incidente la protestul minerilor din Capitală: ”Suveraniștii” aduși de Realitatea Plus au făcut scandal. Reacția Jandarmeriei (VIDEO)

Traian Avarvarei
24 mart. 2026, 18:59
Incidente la protestul minerilor din Capitală: ”Suveraniștii” aduși de Realitatea Plus au făcut scandal. Reacția Jandarmeriei (VIDEO)
Alexandra Păcuraru, fiica patronului Realitatea Plus, Maricel Păcuraru, a mers la protestul minerilor. Sursa foto: Captură video - B1 TV
Cuprins
  1. Circa o mie de mineri din Gorj protestează în Capitală
  2. Incidente cu așa-ziși suveraniști la protestul minerilor

Circa o mie de mineri din Gorj protestează în fața Guvernului. Mai multe incidente au avut loc, jandarmii intervenind. Manifestația trebuia să se încheie la ora 17.00, dar mai mulți mineri au rămas, nemulțumiți de rezultatul discuțiilor dintre reprezentanții lor și guvernanți.

UPDATE: Reprezentanții minerilor n-au obținut nimic în discuția cu Bolojan. Explicațiile Guvernului – AICI.

Circa o mie de mineri din Gorj protestează în Capitală

Circa o mie de mineri şi energeticieni de la Complexul Energetic Oltenia au venit la București să protesteze, revoltați de concedierile ce urmează să aibă loc.

1.500 de salariaţi vor rămâne fără locuri de muncă de la 1 aprilie, iar alții 300 din 1 mai, date de la care le expiră contractele de muncă ce nu vor mai fi reînnoite.

Oamenii mai sunt supărați că reprezentanţii companiei nu le-au oferit măsuri de protecţie socială.

„Ne spun că Guvernul nu are bani, dar de pensii speciale au avut sute de miliarde pentru niște oameni care au făcut fix nimic”, a spus cineva de la o portavoce.

Incidente cu așa-ziși suveraniști la protestul minerilor

La protest au avut loc îmbrânceli între manifestanți și jandarmi. Mai mulți mineri au aruncat cu obiecte și au forțat dispozitivul de panouri metalice.

De asemenea, în Piața Victoriei, unde are loc protestul, a venit și un grup de suveraniști aduși de Realitatea Plus.

„În cadrul adunării publice au apărut instigări la violență din partea unui grup de persoane care, inițial, nu a fost acceptat de organizatorul manifestației.

Ulterior, organizatorul și-a schimbat decizia și a acceptat participarea grupului în cauză, iar în ultimele momente au apărut disensiuni care s-au extins către forțele de ordine.

Menționăm faptul că jandarmii au folosit punctual pulverizatoarele de mână cu substanță iritant-lacrimogenă, pentru limitarea acțiunilor agresive ale unor participanți”, a transmis Jandarmeria.

Instituția a mai anunțat că două persoane au fost extrase din mulțime și conduse la autospecială, pentru stabilirea identității și aplicarea măsurilor legale.

Totodată, un bărbat care a adresat injurii în mod explicit a fost amendat cu 800 de lei, pentru încălcarea Legii 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.

„Sublinem faptul că persoana în cauză și-a manifestat intenția de a participa la adunarea publică, însă nu face parte din categoria socio-profesională care organizează manifestația”, a mai transmis Jandarmeria București.

Incidentele au izbucnit după ora 17.00, oră la care ar fi trebuit se termine protestul, conform autorizației. Totuși, mai mulți manifestanți au rămas, nemulțumiți de discuțiile dintre reprezentanții lor și guvernanți.

În ultimele săptămâni, sute de angajaţi ai Complexului Energetic Oltenia au protestat și în faţa sediului companiei, din Târgu Jiu.

Citește și...
„Mi-a căzut cascheta de pe cap”. Polițist din București, condamnat după ce și-a bătut colegii. Gafă incredibilă a judecătorilor în timpul procesului
Eveniment
„Mi-a căzut cascheta de pe cap”. Polițist din București, condamnat după ce și-a bătut colegii. Gafă incredibilă a judecătorilor în timpul procesului
Centura Azuga–Bușteni intră într-o etapă decisivă. Cum ar putea schimba traficul de pe Valea Prahovei
Eveniment
Centura Azuga–Bușteni intră într-o etapă decisivă. Cum ar putea schimba traficul de pe Valea Prahovei
ANAF vine cu noi detalii din schema pusă la cale de patronul Realitatea, Maricel Păcuraru. Cum muta banii prin firme și cum dispăreau sumele primite pentru promovare electorală
Eveniment
ANAF vine cu noi detalii din schema pusă la cale de patronul Realitatea, Maricel Păcuraru. Cum muta banii prin firme și cum dispăreau sumele primite pentru promovare electorală
CNA: Realitatea Plus, încă trei ore de emisie suspendată. Motivul deciziei și când va fi aplicată
Eveniment
CNA: Realitatea Plus, încă trei ore de emisie suspendată. Motivul deciziei și când va fi aplicată
UE: 19.400 de decese în accidente rutiere în 2025. Ce arată datele despre România
Eveniment
UE: 19.400 de decese în accidente rutiere în 2025. Ce arată datele despre România
Newsweek: Grecia a început să angajeze români în hoteluri de lux. Program: 6 zile din 7. Cum se țin interviurile?
Eveniment
Newsweek: Grecia a început să angajeze români în hoteluri de lux. Program: 6 zile din 7. Cum se țin interviurile?
Incredibil! Șofer de Bolt din Constanța, prins la volan fără permis. Ce au descoperit polițiștii
Eveniment
Incredibil! Șofer de Bolt din Constanța, prins la volan fără permis. Ce au descoperit polițiștii
Un pod din România s-a prăbuşit. Circulația este blocată complet. Ce au transmis autoritățile
Eveniment
Un pod din România s-a prăbuşit. Circulația este blocată complet. Ce au transmis autoritățile
Carnea de miel devine un lux de Paște în 2026. Cât costă kilogramul: „Prețul pentru cumpărător este mare”
Eveniment
Carnea de miel devine un lux de Paște în 2026. Cât costă kilogramul: „Prețul pentru cumpărător este mare”
România, pași importanți în infrastructura medicală pentru pacienții cu arsuri severe. Ce a transmis Rogobete
Eveniment
România, pași importanți în infrastructura medicală pentru pacienții cu arsuri severe. Ce a transmis Rogobete
21:22 - „Mi-a căzut cascheta de pe cap”. Polițist din București, condamnat după ce și-a bătut colegii. Gafă incredibilă a judecătorilor în timpul procesului
21:10 - Prin ce experiențe traumatizante a trecut Oana Zamfir de la Digi FM. Povestea ascunsă din spatele jurnalistei
21:09 - Poliția britanică rămâne fără bani după vizita lui Donald Trump. De ce refuză guvernul să plătească integral costurile
20:47 - Când ar putea ajunge ajutoarele „one-off” la pensionari, după ce AUR a atacat bugetul la CCR
20:34 - Un oficial american susține că s-a teleportat: De ce s-a trezit tocmai în localul care indică sfârșitul lumii
20:34 - Suedia schimbă politica de imigrație și introduce sancțiuni mai dure. Când pot fi retrași permisele de ședere pentru migranți
20:15 - Alfred Simonis (PSD), acuzat că și-a făcut un ansamblu rezidențial ce concurează cu Palatul Cotroceni. Cum se apără șeful CJ Timiș (VIDEO)
19:55 - O româncă a fost arestată în Germania pentru spionaj. Cine era ținta serviciilor rusești
19:54 - Centura Azuga–Bușteni intră într-o etapă decisivă. Cum ar putea schimba traficul de pe Valea Prahovei
19:25 - Reprezentanții minerilor n-au obținut nimic în discuția cu Bolojan. „Sunt corect cu dumneavoastră şi vă spun adevărul”. Explicațiile Guvernului