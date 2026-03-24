Circa o mie de mineri din Gorj în fața Guvernului. Mai multe incidente au avut loc, jandarmii intervenind. Manifestația trebuia să se încheie la ora 17.00, dar mai mulți mineri au rămas, nemulțumiți de rezultatul discuțiilor dintre reprezentanții lor și guvernanți.

UPDATE: Reprezentanții minerilor n-au obținut nimic în discuția cu Bolojan. Explicațiile Guvernului – .

Circa o mie de mineri din Gorj protestează în Capitală

Circa o mie de mineri şi energeticieni de la Complexul Energetic Oltenia au venit la București să protesteze, revoltați de concedierile ce urmează să aibă loc.

1.500 de salariaţi vor rămâne fără locuri de muncă de la 1 aprilie, iar alții 300 din 1 mai, date de la care le expiră contractele de muncă ce nu vor mai fi reînnoite.

Oamenii mai sunt supărați că reprezentanţii companiei nu le-au oferit măsuri de protecţie socială.

„Ne spun că Guvernul nu are bani, dar de pensii speciale au avut sute de miliarde pentru niște oameni care au făcut fix nimic”, a spus cineva de la o portavoce.

Incidente cu așa-ziși suveraniști la protestul minerilor

La protest au avut loc îmbrânceli între manifestanți și jandarmi. Mai mulți mineri au aruncat cu obiecte și au forțat dispozitivul de panouri metalice.

De asemenea, în Piața Victoriei, unde are loc protestul, a venit și un grup de suveraniști aduși de Realitatea Plus.

„În cadrul adunării publice au apărut instigări la violență din partea unui grup de persoane care, inițial, nu a fost acceptat de organizatorul manifestației.

Ulterior, organizatorul și-a schimbat decizia și a acceptat participarea grupului în cauză, iar în ultimele momente au apărut disensiuni care s-au extins către forțele de ordine.

Menționăm faptul că jandarmii au folosit punctual pulverizatoarele de mână cu substanță iritant-lacrimogenă, pentru limitarea acțiunilor agresive ale unor participanți”, a transmis Jandarmeria.

Instituția a mai anunțat că două persoane au fost extrase din mulțime și conduse la autospecială, pentru stabilirea identității și aplicarea măsurilor legale.

Totodată, un bărbat care a adresat injurii în mod explicit a fost amendat cu 800 de lei, pentru încălcarea Legii 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.

„Sublinem faptul că persoana în cauză și-a manifestat intenția de a participa la adunarea publică, însă nu face parte din categoria socio-profesională care organizează manifestația”, a mai transmis Jandarmeria București.

Incidentele au izbucnit după ora 17.00, oră la care ar fi trebuit se termine protestul, conform autorizației. Totuși, mai mulți manifestanți au rămas, nemulțumiți de discuțiile dintre reprezentanții lor și guvernanți.

În ultimele săptămâni, sute de angajaţi ai Complexului Energetic Oltenia au protestat și în faţa sediului companiei, din Târgu Jiu.