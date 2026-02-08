B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Două grenade au fost descoperite pe un drum din Aiud

Două grenade au fost descoperite pe un drum din Aiud

Traian Avarvarei
08 feb. 2026, 18:24
Două grenade au fost descoperite pe un drum din Aiud
Grenade descoperite pe un drum din Aiud. Sursa foto: ISU Alba

Două grenade defensive, fără focos, au fost descoperite în municipiul Aiud. Ele au fost transportate și depozitate în condiții de maximă siguranță, urmând a fi distruse într-o misiune specifică. Gestionarea situației s-a făcut cu o autospecială pirotehnică, fără niciun fel de pericol pentru populație.

Grenade defensive găsite în Aiud

„Echipa pirotehnică din cadrul Detașamentului de Pompieri Alba Iulia a intervenit în cursul acestei zile în municipiul Aiud, pe drumul către unitatea militară (zona Herja), pentru asanarea unei muniții rămase neexplodate. În urma recunoașterii, specialiștii au identificat două element de muniție (două grenade defensive, fără focos), care au fost ridicate, transportate și depozitate în condiții de maximă siguranță, urmând a fi distruse ulterior într-o misiune specifică.

Pentru gestionarea acestei situații de urgență s-a intervenit cu o autospecială pirotehnică, asigurând totodată toate măsurile specifice pentru protecția populației și securizarea zonei pe timpul desfășurării misiunii”, a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Alba.

ISU le reamintește oamenilor că, dacă văd astfel de muniții, să nu le atingă în niciun fel și să sune la 112 deoarece manevrarea lor necorespunzătoare poate avea consecințe extrem de grave.

Tags:
Citește și...
Impresiile unui american mutat în România: „Prietenii m-au întrebat dacă am electricitate” (VIDEO)
Eveniment
Impresiile unui american mutat în România: „Prietenii m-au întrebat dacă am electricitate” (VIDEO)
Gorj: Adolescent reținut după ce a amenințat-o cu moartea pe fosta iubită
Eveniment
Gorj: Adolescent reținut după ce a amenințat-o cu moartea pe fosta iubită
Trei morți și un rănit într-un teribil accident pe DN6 / UPDATE: Victimele sunt un adult și doi copii, tată și fii
Eveniment
Trei morți și un rănit într-un teribil accident pe DN6 / UPDATE: Victimele sunt un adult și doi copii, tată și fii
Giurgiu: Pisică salvată dintr-o fântână adâncă de 15 metri. „Un mieunat slab a dat alarma” (VIDEO)
Eveniment
Giurgiu: Pisică salvată dintr-o fântână adâncă de 15 metri. „Un mieunat slab a dat alarma” (VIDEO)
Fundația Tinmar – „Educație pentru Viitor”: 1.110 elevi din județul Iași primesc burse de merit în valoare totală de 560.000 de euro (VIDEO)
Eveniment
Fundația Tinmar – „Educație pentru Viitor”: 1.110 elevi din județul Iași primesc burse de merit în valoare totală de 560.000 de euro (VIDEO)
Anchetă în Buzău după o fertilizare chimică în masă pe un teren agricol. De ce este extrem de periculoasă utilizarea ureei granulate iarna (VIDEO)
Eveniment
Anchetă în Buzău după o fertilizare chimică în masă pe un teren agricol. De ce este extrem de periculoasă utilizarea ureei granulate iarna (VIDEO)
Reacția mamei Adrianei Viliginschi după arestarea fiicei sale: „Acuzațiile sunt absurde, ea abia se ține pe picioare”
Eveniment
Reacția mamei Adrianei Viliginschi după arestarea fiicei sale: „Acuzațiile sunt absurde, ea abia se ține pe picioare”
Tinere obligate să se prostitueze în Constanța: Percheziții și arestări într-un dosar de proxenetism
Eveniment
Tinere obligate să se prostitueze în Constanța: Percheziții și arestări într-un dosar de proxenetism
Primul centru de arși din România după Revoluție este gata: Rogobete anunță dotarea cu echipamente
Eveniment
Primul centru de arși din România după Revoluție este gata: Rogobete anunță dotarea cu echipamente
Momentul în care sunt jefuiți cei doi bătrâni din Cernavodă. Agresorii sunt chiar vecinii lor și nu e prima oară (VIDEO)
Eveniment
Momentul în care sunt jefuiți cei doi bătrâni din Cernavodă. Agresorii sunt chiar vecinii lor și nu e prima oară (VIDEO)
Ultima oră
19:25 - Impresiile unui american mutat în România: „Prietenii m-au întrebat dacă am electricitate” (VIDEO)
18:52 - Gorj: Adolescent reținut după ce a amenințat-o cu moartea pe fosta iubită
18:32 - Trei morți și un rănit într-un teribil accident pe DN6 / UPDATE: Victimele sunt un adult și doi copii, tată și fii
18:03 - Primarul PSD al Buzăului, despre judecătorii propuși de PSD la CCR, care au amânat decizia privind pensiile magistraților: Evident, a fost un vot politic
17:18 - Giurgiu: Pisică salvată dintr-o fântână adâncă de 15 metri. „Un mieunat slab a dat alarma” (VIDEO)
17:04 - Fundația Tinmar – „Educație pentru Viitor”: 1.110 elevi din județul Iași primesc burse de merit în valoare totală de 560.000 de euro (VIDEO)
16:43 - Anchetă în Buzău după o fertilizare chimică în masă pe un teren agricol. De ce este extrem de periculoasă utilizarea ureei granulate iarna (VIDEO)
16:14 - România, invitată la prima reuniune a Consiliului de Pace condus de Donald Trump. Ce spune Nicușor Dan
15:53 - Reacția mamei Adrianei Viliginschi după arestarea fiicei sale: „Acuzațiile sunt absurde, ea abia se ține pe picioare”
15:21 - Se fac rezervări pentru un hotel pe Lună aflat la stadiul de proiect. Sumele uriașe solicitate deși infrastructura lipsește