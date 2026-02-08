Două grenade au fost descoperite pe un drum din Aiud

Două grenade defensive, fără focos, au fost descoperite în municipiul Aiud. Ele au fost transportate și depozitate în condiții de maximă siguranță, urmând a fi distruse într-o misiune specifică. Gestionarea situației s-a făcut cu o autospecială pirotehnică, fără niciun fel de pericol pentru populație.

Grenade defensive găsite în Aiud

„Echipa pirotehnică din cadrul Detașamentului de Pompieri Alba Iulia a intervenit în cursul acestei zile în municipiul Aiud, pe drumul către unitatea militară (zona Herja), pentru asanarea unei muniții rămase neexplodate. În urma recunoașterii, specialiștii au identificat două element de muniție (două grenade defensive, fără focos), care au fost ridicate, transportate și depozitate în condiții de maximă siguranță, urmând a fi distruse ulterior într-o misiune specifică.

Pentru gestionarea acestei situații de urgență s-a intervenit cu o autospecială pirotehnică, asigurând totodată toate măsurile specifice pentru protecția populației și securizarea zonei pe timpul desfășurării misiunii”, a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Alba.

ISU le reamintește oamenilor că, dacă văd astfel de , să nu le atingă în niciun fel și să sune la 112 deoarece manevrarea lor necorespunzătoare poate avea consecințe extrem de grave.