Un incident îngrijorător a perturbat liniștea unei păduri din județul Botoșani, după ce un localnic pasionat de detecția metalelor a dat peste un obiect extrem de periculos. Descoperirea, făcută în zona Drislea, a mobilizat rapid echipa pirotehnică a Inspectoratului pentru Situații de Urgență, care a confirmat că obiectul era o grenadă funcțională. Autoritățile avertizează că astfel de situații nu sunt rare în zone marcate de urmele vechilor conflicte.

Ce a descoperit bărbatul în pădure

Potrivit informațiilor transmise de ISU Botoșani, bărbatul a găsit o grenadă de mână ofensivă, în timp ce efectua o căutare cu detectorul de metale. Conștient de riscul uriaș pe care îl reprezenta obiectul, acesta a sunat imediat la numărul de urgență și a solicitat intervenția specialiștilor. Odată ajunși la fața locului, pirotehnicienii au identificat fără dubii modelul grenadei.

„Pirotehnicienii au constatat faptul că este vorba de o grenadă de mână ofensivă model RG -42, în perfectă stare de funcţionare şi care putea exploda la orice atingere mecanică”, au declarat oficialii . Conform acestora, orice contact necontrolat cu un astfel de dispozitiv ar fi putut provoca o explozie devastatoare.

Ce alte materiale periculoase au fost găsite în zonă

Specialiștii nu s-au limitat la ridicarea grenadei, ci au extins perimetrul de căutare pentru a se asigura că nu există și alte elemente de muniție abandonate. În urma scanării terenului, echipa pirotehnică a descoperit un al doilea obiect periculos: un cartuș de 7,65 mm, aflat de asemenea în stare bună, relatează Libertatea.ro.

ISU Botoșani a transmis prin comunicatul oficial că „în urma asanării terenului, echipa pirotehnică a ISU Botoșani au descoperit și un cartuș calibru 7,65 mm”. Toate elementele ridicate au fost transportate la poligonul militar de la Copălău, unde urmează să fie distruse în condiții de siguranță, conform procedurilor.

Ce recomandări fac autoritățile în astfel de situații

Inspectoratul pentru Situații de Urgență a însoțit anunțul descoperirii cu un mesaj de informare preventivă, atrăgând atenția asupra regulilor esențiale atunci când oamenii se confruntă cu obiecte suspecte. subliniază că, în cazul găsirii unor elemente care ar putea fi muniții neexplodate, populația trebuie să respecte recomandările transmise în comunicat:

„să nu le mișcați de pe locurile pe care se află, să nu le desfaceți şi să nu le predați operatorilor economici, să nu le introduceți în clădiri, încăperi sau locuinţe, să nu le folosiți pentru improvizarea diferitelor scule sau ornamente, să nu le loviți, să nu le tăiați şi să nu le demontați, să nu folosiți focul deschis în apropierea acestora”.

Autoritățile reamintesc că astfel de obiecte pot proveni din vechi zone de confruntare militară și pot rămâne periculoase chiar și după zeci de ani, motiv pentru care identificarea lor trebuie tratată cu maximă seriozitate.