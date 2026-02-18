B1 Inregistrari!
Topul celor mai periculoase drumuri naționale din România: Zonele cu cele mai mari riscuri

Flavia Codreanu
18 feb. 2026, 21:49
Statuia lui Decebal, sursă foto: captură YT
Cuprins
  1. Care sunt riscurile pe cele mai spectaculoase drumuri naționale din România
  2. Cum se îmbină istoria antică în drumuri din România
  3. Cum se circulă pe aceste șosele

Drumuri naționale din România pe cât de frumoase sunt, pe atât de periculoase devin. Alunecările de teren, căderile de pietre și viiturile sunt probleme frecvente pe Valea Oltului, Defileul Jiului și Clisura Dunării. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu maximă atenție, deoarece spectacolul naturii vine la pachet cu provocări majore, scrie adevărul.

Care sunt riscurile pe cele mai spectaculoase drumuri naționale din România

Cele mai mari probleme apar pe DN 7, DN 66 și DN 57. Aceste șosele au o istorie îndelungată și au fost construite cu eforturi uriașe, dar relieful dificil pune în continuare siguranța la încercare. Pe aceste, stâncile abrupte riscă să se desprindă la fiecare ploaie mai serioasă. Investițiile realizate de-a lungul anilor nu au putut elimina complet posibilitatea unor prăbușiri de versanți, care blochează frecvent traficul și pun viețile în pericol.

Clisura Dunării este un exemplu perfect de drum care îmbină istoria antică cu dificultățile infrastructurii. Această șosea însoțește fluviul pe o distanță de 140 de kilometri și trece prin locuri de o frumusețe rară. Totuși, drumul rămâne unul dintre cele mai dificile din țară din cauza instabilității solului. Șoferii care aleg această rută trebuie să fie pregătiți pentru porțiuni înguste și zone unde versantul pare că va cădea peste carosabil.

Cum se îmbină istoria antică în drumuri din România

DN 57, drumul care leagă Baziaș de Orșova, are o poveste care începe încă din timpul împăratului Traian. Romanii au construit aici unul dintre cele mai ingenioase drumuri ale antichității, tăind muntele pe porțiuni de zeci de kilometri. În zonele unde stânca era prea dură, calea era suspendată pe grinzi de lemn înfipte direct în peretele muntos. Această capodoperă a ingineriei romane arată cât de dificil a fost încă de atunci accesul prin aceste trecători naturale înguste.

Chiar dacă vechiul drum roman a fost inundat odată cu ridicarea barajului de la Porțile de Fier, importanța traseului a rămas neschimbată. În aceste locuri,  istorie încă este vizibilă prin monumente precum Tabula Traiana. Lucrările executate de soldații romani au fost considerate grandioase de istorici, mai ales că aceștia nu foloseau praf de pușcă pentru a despica stânca.

Cum se circulă pe aceste șosele

Siguranța traficului pe aceste șosele de munte depinde foarte mult de condițiile meteo și de întreținerea versanților. Autoritățile încearcă periodic să monteze plase de protecție și bariere pentru a opri căderile de pietre, dar suprafețele sunt imense. În perioadele cu precipitații abundente, riscul de alunecări de teren crește, ceea ce face ca drumul foarte periculos.

În ciuda pericolelor, aceste rute rămân extrem de populare pentru turiști și pentru transportul de marfă. Defileul Jiului și Valea Oltului sunt artere vitale care fac legătura între regiunile istorice ale țării.

