Condamnarea primită de fiul lui Ilie Dumitrescu pentru fugă de la locul unui accident

Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare în dosarul în care era acuzat că a fugit de la locul unui accident rutier. Decizia aparține Judecătoriei Sectorului 1 și nu e definitivă.

Ce a mai decis instanța în privința lui Toto Dumitrescu

De asemenea, actorul e obligat să facă 120 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității, fie la Arhiepiscopia Bucureștilor, fie la Fundația pentru Promovarea Sancțiunilor Comunitare.

În plus, el nu va mai avea voie să conducă pe drumurile publice timp de trei ani.

Toto Dumitrescu a fugit de la locul accidentului

Pe 14 septembrie 2025, în cartierul Primăverii din Capitală, o șoferiță de 23 de ani, care circula pe bd. Primăverii, a intrat în coliziune cu mașina condusă de Toto Dumitrescu, ce venea de pe bd. Mircea Eliade. Din cauza impactului, mașina femeii a lovit un alt autoturism aflat în spatele ei.

Șoferița și a ajuns la spital, în timp ce Toto Dumitrescu a plecat pe jos de la locul accidentului. El de polițiști două zile mai târziu și supus unei expertize la INML, rezultatul fiind pozitiv la consumul de cocaină.

Fiul fostului fotbalist de părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia.

În 2021, Toto Dumitrescu a primit opt luni de închisoare cu suspendare pentru conducere sub influența substanțelor psihoactive, amintește