Acasa » Eveniment » Condamnarea primită de fiul lui Ilie Dumitrescu pentru fugă de la locul unui accident

Condamnarea primită de fiul lui Ilie Dumitrescu pentru fugă de la locul unui accident

Traian Avarvarei
20 apr. 2026, 20:30
Condamnarea primită de fiul lui Ilie Dumitrescu pentru fugă de la locul unui accident
Sursa foto: Toto Dumitrescu / Instagram
Cuprins
  1. Ce a mai decis instanța în privința lui Toto Dumitrescu
  2. Toto Dumitrescu a fugit de la locul accidentului

Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare în dosarul în care era acuzat că a fugit de la locul unui accident rutier. Decizia aparține Judecătoriei Sectorului 1 și nu e definitivă.

Ce a mai decis instanța în privința lui Toto Dumitrescu

De asemenea, actorul e obligat să facă 120 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității, fie la Arhiepiscopia Bucureștilor, fie la Fundația pentru Promovarea Sancțiunilor Comunitare.

În plus, el nu va mai avea voie să conducă pe drumurile publice timp de trei ani.

Toto Dumitrescu a fugit de la locul accidentului

Pe 14 septembrie 2025, în cartierul Primăverii din Capitală, o șoferiță de 23 de ani, care circula pe bd. Primăverii, a intrat în coliziune cu mașina condusă de Toto Dumitrescu, ce venea de pe bd. Mircea Eliade. Din cauza impactului, mașina femeii a lovit un alt autoturism aflat în spatele ei.

Șoferița a fost rănită și a ajuns la spital, în timp ce Toto Dumitrescu a plecat pe jos de la locul accidentului. El a fost găsit de polițiști două zile mai târziu și supus unei expertize la INML, rezultatul fiind pozitiv la consumul de cocaină.

Fiul fostului fotbalist a fost acuzat de părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia.

În 2021, Toto Dumitrescu a primit opt luni de închisoare cu suspendare pentru conducere sub influența substanțelor psihoactive, amintește Agerpres.

Citește și...
Institutul „Elie Wiesel” critică PSD după comunicatul controversat. „Holocaustul nu e un subiect de interpretări”
Eveniment
Institutul „Elie Wiesel” critică PSD după comunicatul controversat. „Holocaustul nu e un subiect de interpretări”
Scandal la mitingul pentru Ilie Bolojan în Piața Victoriei. Fostul ministru Radu Berceanu, scos din mulțime de jandarmi: „Dă banii înapoi, borfașule!” (VIDEO)
Eveniment
Scandal la mitingul pentru Ilie Bolojan în Piața Victoriei. Fostul ministru Radu Berceanu, scos din mulțime de jandarmi: „Dă banii înapoi, borfașule!” (VIDEO)
Spectacol oprit de urgență la Iași după ce un actor a fost accidentat pe scenă. Ce s-a întâmplat după căderea decorului
Eveniment
Spectacol oprit de urgență la Iași după ce un actor a fost accidentat pe scenă. Ce s-a întâmplat după căderea decorului
Polițist în vârstă de 20 de ani, găsit împușcat pe un teren din Tulcea
Eveniment
Polițist în vârstă de 20 de ani, găsit împușcat pe un teren din Tulcea
Şarpe de aproximativ 2 metri descoperit în casa unei femei din Galați. Cum au intervenit autoritățile
Eveniment
Şarpe de aproximativ 2 metri descoperit în casa unei femei din Galați. Cum au intervenit autoritățile
România face un pas neașteptat! Orașul unde apare tram-trenul: 270 de milioane € pentru acest proiect
Eveniment
România face un pas neașteptat! Orașul unde apare tram-trenul: 270 de milioane € pentru acest proiect
BNR: România trebuie să reducă deficitul pentru a evita o criză economică
Eveniment
BNR: România trebuie să reducă deficitul pentru a evita o criză economică
Metallica vine în România în luna mai: Tot ce trebuie să știi despre concertul anului. Când și unde va avea loc (VIDEO)
Eveniment
Metallica vine în România în luna mai: Tot ce trebuie să știi despre concertul anului. Când și unde va avea loc (VIDEO)
Panourile cu mesaje anti-cezariană, retrase din Capitală la solicitarea Primăriei București
Eveniment
Panourile cu mesaje anti-cezariană, retrase din Capitală la solicitarea Primăriei București
Legendara trupă Iron Maiden revine în România cu un show grandios. Când și unde va avea loc concertul și câți fani sunt așteptați (VIDEO)
Eveniment
Legendara trupă Iron Maiden revine în România cu un show grandios. Când și unde va avea loc concertul și câți fani sunt așteptați (VIDEO)
Ultima oră
22:07 - Fritz: Dacă PSD vrea o coaliție de restaurare a corupției, s-o spună clar (VIDEO)
21:45 - Institutul „Elie Wiesel” critică PSD după comunicatul controversat. „Holocaustul nu e un subiect de interpretări”
21:38 - Grindeanu: PSD vrea coaliție pro-europeană fără Bolojan, altfel trece în opoziție
21:18 - Scandal la mitingul pentru Ilie Bolojan în Piața Victoriei. Fostul ministru Radu Berceanu, scos din mulțime de jandarmi: „Dă banii înapoi, borfașule!” (VIDEO)
21:02 - Bolojan: Am luat act de decizia complet greșită și complet iresponsabilă a PSD față de România. Voi continua să exercit mandatul de premier (VIDEO)
20:48 - Spectacol oprit de urgență la Iași după ce un actor a fost accidentat pe scenă. Ce s-a întâmplat după căderea decorului
20:47 - Polițist în vârstă de 20 de ani, găsit împușcat pe un teren din Tulcea
20:14 - Capul Sfântului Gheorghe va fi adus la Mănăstirea Pantocrator. Cum va avea loc ceremonia
20:00 - Surse: Ședință în PNL, după ce PSD i-a retras sprijinul lui Bolojan. Ce s-a discutat în spatele ușilor închise: „Cred ca putem da direcția de a nu accepta să fim anexa PSD”
19:41 - Mihai Dimian anunță schimbări pentru salariile cadrelor didactice. Ce se întâmplă cu orele peste program