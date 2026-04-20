B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
România face un pas neașteptat! Orașul unde apare tram-trenul: 270 de milioane € pentru acest proiect

Ana Beatrice
20 apr. 2026, 15:28
Sursă Foto: Captură Video/ YT
Cuprins
  De unde vin banii pentru proiectul tram-tren din Oradea
  De ce este proiectul tram-tren atât de important pentru Oradea

O schimbare majoră în transportul public din România! Zona metropolitană Oradea se pregătește să introducă un sistem modern de tram-tren. Acesta va lega orașul de localitățile învecinate printr-un traseu continuu.

Proiectul va utiliza atât infrastructura de tramvai, cât și cea de cale ferată, informează eBihoreanul.

De unde vin banii pentru proiectul tram-tren din Oradea

Un proiect ambițios prinde contur în zona metropolitană Oradea, unde autoritățile pregătesc introducerea unui sistem modern de tram-tren. Noul sistem va asigura legătura între oraș și localitățile învecinate, printr-un traseu continuu ce va folosi atât infrastructura de tramvai, cât și pe cea de cale ferată.

Investiția este susținută în mare parte din fonduri europene, prin Programul Transporturi 2021–2027, care se va derula până în 2029. Consiliul Județean Bihor contribuie cu 10,7 milioane de euro, completând astfel bugetul necesar pentru implementarea proiectului.

De ce este proiectul tram-tren atât de important pentru Oradea

Consiliul Județean Bihor marchează o premieră națională. Este prima administrație locală din România care a obținut finanțare pentru un proiect de tip tram-tren.

La Cluj a fost depusă o cerere pentru fonduri europene pentru un proiect similar. Inițiativa de acolo vizează însă doar o rețea feroviară, fără componenta de tramvai, notează sursa menționată.

„Proiectul tram-tren este important pentru Oradea și pentru localitățile din jurul municipiului, pentru că oferă oamenilor o variantă mai simplă, mai rapidă și mai civilizată de a se deplasa. Pentru cei care vin zilnic la muncă, la școală sau la spital în Oradea, pentru cei care merg spre aeroport sau spre stațiunile Băile Felix și 1 Mai, acest proiect va reduce timpul petrecut în trafic”, a transmis președintele Consiliului Județean Bihor.

Tags:
Ultima oră
16:29 - Nicușor Dan, audiat la Curtea de Apel București. De ce a fost chemat președintele în instanță (VIDEO)
16:18 - Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit în secret (FOTO)
16:06 - Daniel Zamfir a anunțat că PSD ia în calcul moțiunea de cenzură, dacă Ilie Bolojan nu va demisiona: „Dacă te agăți de scaun, domnule prim-ministru, într-adevăr vei accentua criza politică”
15:57 - PNL nu mai acceptă rolul secund în fața PSD și vrea o schimbare de direcție. Ciprian Ciucu, critici la adresa președintelui Nicușor Dan
15:42 - Vremea se schimbă radical. Cum va fi vremea de 1 Mai. Prognoza meteo pentru fiecare zonă a țării
15:14 - AUR intră în joc. Ce a anunțat George Simion privind organizarea alegerilor anticipate: „Vrem să vedem ce se întâmplă. Eu nu vreau să fiu idiot util”
14:59 - Newsweek: Exerciții cu 17.000 de militari SUA în Filipine. Trageri reale în coasta Chinei. Beijing: se „joacă cu focul”
14:55 - BNR: România trebuie să reducă deficitul pentru a evita o criză economică
14:52 - iPhone 18 Pro surprinde total fanii Apple. Detaliile neașteptate despre culori și design
14:45 - Oficial: Gheorghe Hagi este noul antrenor al echipei naționale a României. Ce criterii va folosi pentru selecția jucătorilor: „Sunt foarte încrezător”