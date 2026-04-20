Proiectul va utiliza atât infrastructura de tramvai, cât și cea de cale ferată, informează eBihoreanul.

De unde vin banii pentru proiectul tram-tren din Oradea

Un proiect ambițios prinde contur în zona metropolitană Oradea, unde autoritățile pregătesc introducerea unui sistem modern de tram-tren. Noul sistem va asigura legătura între oraș și localitățile învecinate, printr-un traseu continuu ce va folosi atât infrastructura de tramvai, cât și pe cea de cale ferată.

Investiția este susținută în mare parte din fonduri europene, prin Programul Transporturi 2021–2027, care se va derula până în 2029. Consiliul Județean Bihor contribuie cu 10,7 milioane de euro, completând astfel bugetul necesar pentru implementarea proiectului.

De ce este proiectul tram-tren atât de important pentru Oradea

marchează o premieră națională. Este prima administrație locală din România care a obținut finanțare pentru un proiect de tip tram-tren.

La Cluj a fost depusă o cerere pentru fonduri europene pentru un proiect similar. Inițiativa de acolo vizează însă doar o rețea feroviară, fără componenta de tramvai, notează sursa menționată.

„Proiectul tram-tren este important pentru Oradea și pentru localitățile din jurul municipiului, pentru că oferă oamenilor o variantă mai simplă, mai rapidă și mai civilizată de a se deplasa. Pentru cei care vin zilnic la muncă, la școală sau la spital în Oradea, pentru cei care merg spre aeroport sau spre stațiunile și 1 Mai, acest proiect va reduce timpul petrecut în trafic”, a transmis președintele Consiliului Județean Bihor.