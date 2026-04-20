Panourile cu mesaje anti-cezariană, retrase din Capitală la solicitarea Primăriei București

Selen Osmanoglu
20 apr. 2026, 14:12
Mai multe firme de publicitate outdoor au acceptat să dea jos mesajele anti-cezariană din Capitală, după intervenția Primăriei Municipiului București, care invocă lipsa bazei științifice și impactul asupra sănătății publice.

Primăria intervine în cazul panourilor controversate

Primăria Municipiului București a anunțat că trei companii de publicitate outdoor au fost de acord să elimine mesajele anti-cezariană de pe toate panourile pe care le administrează, scrie Adevărul.

Decizia a venit în urma unei solicitări transmise de primarul Capitalei, Ciprian Ciucu. Cu toate că amplasarea panourilor ține de autorizațiile primăriilor de sector, iar reclamele sunt contractate direct de companii, edilul a decis să intervină.

Potrivit PMB, toate panourile aparținând celor trei firme vor fi „neutralizate”.

Apelul primarului

Anunțul vine după ce, anterior, primarul a precizat că două dintre cele mai mari companii de outdoor din București au acceptat deja să elimine aceste mesaje.

O a treia firmă, care deține panouri în Sectorul 3, nu oferise până la acel moment un răspuns.

Ciprian Ciucu a subliniat că susține libertatea de exprimare, însă consideră că mesajele din spațiul public trebuie să respecte datele științifice și recomandările medicale.

În acest context, edilul a anunțat că analizează modificarea regulamentului privind publicitatea stradală, pentru a permite intervenții rapide în situații similare.

Medicii avertizează: mesajele nu au bază științifică

Reacția autorităților vine după ce Colegiul Medicilor din România a criticat public aceste campanii.

Instituția a transmis că mesajele anti-cezariană sunt „lipsite de fundament științific” și pot induce în eroare populația.

Medicii atrag atenția că informațiile medicale prezentate public trebuie să fie corecte, complete și validate științific.

Recomandările medicale, doar de la specialiști

Colegiul Medicilor subliniază că deciziile privind actul medical trebuie să aparțină exclusiv profesioniștilor din domeniu.

Acestea trebuie bazate pe dovezi solide, ghiduri clinice recunoscute și adaptate fiecărui pacient în parte.

