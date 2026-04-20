Polițist în vârstă de 20 de ani, găsit împușcat pe un teren din Tulcea

Un tânăr polițist a fost găsit mort, luni, pe un teren din Tulcea. Primele cercetări arată că el s-a împușcat.

Polițist găsit mort pe un teren

Agenții au fost sesizați în jurul orei 16.55 cu privire la faptul că pe un teren din municipiul Tulcea e un poliţist decedat.

„Din primele verificări, este vorba de un bărbat de 20 de ani, poliţist din cadrul I.P.J. Tulcea, care s-ar fi împuşcat mortal, fără a exista indicii cu privire la săvârşirea unei fapte penale. La faţa locului s-au deplasat echipe operative, fiind efectuate cercetări pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs tragicul eveniment”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean

Poliţiştii continuă cercetările pentru a stabili exact cum s-a produs tragedia.