Polițist în vârstă de 20 de ani, găsit împușcat pe un teren din Tulcea

Traian Avarvarei
20 apr. 2026, 20:47
Un tânăr polițist a fost găsit mort, luni, pe un teren din Tulcea. Primele cercetări arată că el s-a împușcat.

Polițist găsit mort pe un teren

Agenții au fost sesizați în jurul orei 16.55 cu privire la faptul că pe un teren din municipiul Tulcea e un poliţist decedat.

„Din primele verificări, este vorba de un bărbat de 20 de ani, poliţist din cadrul I.P.J. Tulcea, care s-ar fi împuşcat mortal, fără a exista indicii cu privire la săvârşirea unei fapte penale. La faţa locului s-au deplasat echipe operative, fiind efectuate cercetări pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs tragicul eveniment”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Tulcea.

Poliţiştii continuă cercetările pentru a stabili exact cum s-a produs tragedia.

Citește și...
Institutul „Elie Wiesel” critică PSD după comunicatul controversat. „Holocaustul nu e un subiect de interpretări”
Eveniment
Institutul „Elie Wiesel” critică PSD după comunicatul controversat. „Holocaustul nu e un subiect de interpretări”
Scandal la mitingul pentru Ilie Bolojan în Piața Victoriei. Fostul ministru Radu Berceanu, scos din mulțime de jandarmi: „Dă banii înapoi, borfașule!” (VIDEO)
Eveniment
Scandal la mitingul pentru Ilie Bolojan în Piața Victoriei. Fostul ministru Radu Berceanu, scos din mulțime de jandarmi: „Dă banii înapoi, borfașule!” (VIDEO)
Spectacol oprit de urgență la Iași după ce un actor a fost accidentat pe scenă. Ce s-a întâmplat după căderea decorului
Eveniment
Spectacol oprit de urgență la Iași după ce un actor a fost accidentat pe scenă. Ce s-a întâmplat după căderea decorului
Condamnarea primită de fiul lui Ilie Dumitrescu pentru fugă de la locul unui accident
Eveniment
Condamnarea primită de fiul lui Ilie Dumitrescu pentru fugă de la locul unui accident
Şarpe de aproximativ 2 metri descoperit în casa unei femei din Galați. Cum au intervenit autoritățile
Eveniment
Şarpe de aproximativ 2 metri descoperit în casa unei femei din Galați. Cum au intervenit autoritățile
România face un pas neașteptat! Orașul unde apare tram-trenul: 270 de milioane € pentru acest proiect
Eveniment
România face un pas neașteptat! Orașul unde apare tram-trenul: 270 de milioane € pentru acest proiect
BNR: România trebuie să reducă deficitul pentru a evita o criză economică
Eveniment
BNR: România trebuie să reducă deficitul pentru a evita o criză economică
Metallica vine în România în luna mai: Tot ce trebuie să știi despre concertul anului. Când și unde va avea loc (VIDEO)
Eveniment
Metallica vine în România în luna mai: Tot ce trebuie să știi despre concertul anului. Când și unde va avea loc (VIDEO)
Panourile cu mesaje anti-cezariană, retrase din Capitală la solicitarea Primăriei București
Eveniment
Panourile cu mesaje anti-cezariană, retrase din Capitală la solicitarea Primăriei București
Legendara trupă Iron Maiden revine în România cu un show grandios. Când și unde va avea loc concertul și câți fani sunt așteptați (VIDEO)
Eveniment
Legendara trupă Iron Maiden revine în România cu un show grandios. Când și unde va avea loc concertul și câți fani sunt așteptați (VIDEO)
Ultima oră
22:07 - Fritz: Dacă PSD vrea o coaliție de restaurare a corupției, s-o spună clar (VIDEO)
21:45 - Institutul „Elie Wiesel” critică PSD după comunicatul controversat. „Holocaustul nu e un subiect de interpretări”
21:38 - Grindeanu: PSD vrea coaliție pro-europeană fără Bolojan, altfel trece în opoziție
21:18 - Scandal la mitingul pentru Ilie Bolojan în Piața Victoriei. Fostul ministru Radu Berceanu, scos din mulțime de jandarmi: „Dă banii înapoi, borfașule!” (VIDEO)
21:02 - Bolojan: Am luat act de decizia complet greșită și complet iresponsabilă a PSD față de România. Voi continua să exercit mandatul de premier (VIDEO)
20:48 - Spectacol oprit de urgență la Iași după ce un actor a fost accidentat pe scenă. Ce s-a întâmplat după căderea decorului
20:30 - Condamnarea primită de fiul lui Ilie Dumitrescu pentru fugă de la locul unui accident
20:14 - Capul Sfântului Gheorghe va fi adus la Mănăstirea Pantocrator. Cum va avea loc ceremonia
20:00 - Surse: Ședință în PNL, după ce PSD i-a retras sprijinul lui Bolojan. Ce s-a discutat în spatele ușilor închise: „Cred ca putem da direcția de a nu accepta să fim anexa PSD”
19:41 - Mihai Dimian anunță schimbări pentru salariile cadrelor didactice. Ce se întâmplă cu orele peste program