România trebuie să continue consolidarea fiscală și să reducă treptat deficitul bugetar, ajuns la 9,3% din PIB în 2024, pentru a evita o criză economică de tipul celei traversate de Grecia, avertizează reprezentanții BNR.
Eugen Rădulescu a declarat că România a pornit anul 2024 dintr-o situație „extrem de critică”, în condițiile unui deficit bugetar foarte ridicat, în absența unor factori excepționali, conform Știrile ProTv.
„Un deficit de 9,3% din PIB într-un an fără crize este colosal și insuportabil”, a spus acesta, în cadrul unei conferințe pe tema pieței financiar-bancare.
Oficialul a subliniat că nivelul ridicat al deficitului arată că România trăiește peste posibilități, bazându-se masiv pe împrumuturi externe.
Potrivit reprezentantului BNR, corectarea dezechilibrelor nu poate fi realizată fără măsuri de austeritate.
„Nu există altă soluție. Putem strânge cureaua treptat sau putem ajunge într-o criză precum cea din Grecia”, a explicat Rădulescu.
Acesta a menționat că măsurile adoptate de guvern în ultimul an au fost criticate, însă sunt necesare pentru stabilizarea economiei.
Rădulescu a invocat exemplul Greciei, unde criza izbucnită în 2008 a fost rezultatul unor dezechilibre acumulate în timp.
Potrivit acestuia, amânarea reformelor și lipsa de reacție au agravat situația, iar consecințele au fost severe.
„După 20 de ani, PIB-ul pe cap de locuitor este mai mic decât în 2004. Acesta este prețul”, a avertizat oficialul BNR.
Oficialul a atras atenția că întârzierea măsurilor de corecție poate duce la o deteriorare rapidă a situației economice.
În opinia sa, România are încă șansa de a evita un scenariu similar, însă acest lucru depinde de menținerea disciplinei fiscale.
„Avem șansa să nu repetăm greșelile Greciei. Important este să nu o ratăm”, a concluzionat Eugen Rădulescu.