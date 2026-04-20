BNR: România trebuie să reducă deficitul pentru a evita o criză economică

BNR: România trebuie să reducă deficitul pentru a evita o criză economică

Selen Osmanoglu
20 apr. 2026, 14:55
Sursa Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Deficit „colosal” într-un an fără crize
  2. „Strânsul curelei” este inevitabil
  3. 20 de ani de stagnare
  4. Riscul amânării reformelor

România trebuie să continue consolidarea fiscală și să reducă treptat deficitul bugetar, ajuns la 9,3% din PIB în 2024, pentru a evita o criză economică de tipul celei traversate de Grecia, avertizează reprezentanții BNR.

Deficit „colosal” într-un an fără crize

Eugen Rădulescu a declarat că România a pornit anul 2024 dintr-o situație „extrem de critică”, în condițiile unui deficit bugetar foarte ridicat, în absența unor factori excepționali, conform Știrile ProTv.

„Un deficit de 9,3% din PIB într-un an fără crize este colosal și insuportabil”, a spus acesta, în cadrul unei conferințe pe tema pieței financiar-bancare.

Oficialul a subliniat că nivelul ridicat al deficitului arată că România trăiește peste posibilități, bazându-se masiv pe împrumuturi externe.

„Strânsul curelei” este inevitabil

Potrivit reprezentantului BNR, corectarea dezechilibrelor nu poate fi realizată fără măsuri de austeritate.

„Nu există altă soluție. Putem strânge cureaua treptat sau putem ajunge într-o criză precum cea din Grecia”, a explicat Rădulescu.

Acesta a menționat că măsurile adoptate de guvern în ultimul an au fost criticate, însă sunt necesare pentru stabilizarea economiei.

20 de ani de stagnare

Rădulescu a invocat exemplul Greciei, unde criza izbucnită în 2008 a fost rezultatul unor dezechilibre acumulate în timp.

Potrivit acestuia, amânarea reformelor și lipsa de reacție au agravat situația, iar consecințele au fost severe.

„După 20 de ani, PIB-ul pe cap de locuitor este mai mic decât în 2004. Acesta este prețul”, a avertizat oficialul BNR.

Riscul amânării reformelor

Oficialul a atras atenția că întârzierea măsurilor de corecție poate duce la o deteriorare rapidă a situației economice.

În opinia sa, România are încă șansa de a evita un scenariu similar, însă acest lucru depinde de menținerea disciplinei fiscale.

„Avem șansa să nu repetăm greșelile Greciei. Important este să nu o ratăm”, a concluzionat Eugen Rădulescu.

Citește și...
România face un pas neașteptat! Orașul unde apare tram-trenul: 270 de milioane € pentru acest proiect
Eveniment
România face un pas neașteptat! Orașul unde apare tram-trenul: 270 de milioane € pentru acest proiect
Metallica vine în România în luna mai: Tot ce trebuie să știi despre concertul anului. Când și unde va avea loc (VIDEO)
Eveniment
Metallica vine în România în luna mai: Tot ce trebuie să știi despre concertul anului. Când și unde va avea loc (VIDEO)
Panourile cu mesaje anti-cezariană, retrase din Capitală la solicitarea Primăriei București
Eveniment
Panourile cu mesaje anti-cezariană, retrase din Capitală la solicitarea Primăriei București
Legendara trupă Iron Maiden revine în România cu un show grandios. Când și unde va avea loc concertul și câți fani sunt așteptați (VIDEO)
Eveniment
Legendara trupă Iron Maiden revine în România cu un show grandios. Când și unde va avea loc concertul și câți fani sunt așteptați (VIDEO)
Războiul viitorului. Doi soldați ruși s-au predat unor roboți ucraineni, fără să se tragă un foc
Eveniment
Războiul viitorului. Doi soldați ruși s-au predat unor roboți ucraineni, fără să se tragă un foc
Norvegia are rezerve de combustibil pentru doar 20 de zile. Presiuni pe infrastructura energetică europeană
Eveniment
Norvegia are rezerve de combustibil pentru doar 20 de zile. Presiuni pe infrastructura energetică europeană
CNAIR începe recensământul traficului rutier din 21 aprilie. Datele vor sta la baza investițiilor în infrastructură
Eveniment
CNAIR începe recensământul traficului rutier din 21 aprilie. Datele vor sta la baza investițiilor în infrastructură
Alergiile, tot mai costisitoare pentru români. Cât ajungi să plătești, de fapt, pentru un diagnostic corect
Eveniment
Alergiile, tot mai costisitoare pentru români. Cât ajungi să plătești, de fapt, pentru un diagnostic corect
Ursula von der Leyen cere Ungariei reforme urgente pentru deblocarea fondurilor UE: „Presiunea timpului este enormă”
Eveniment
Ursula von der Leyen cere Ungariei reforme urgente pentru deblocarea fondurilor UE: „Presiunea timpului este enormă”
Românii, tot mai nemulțumiți: 82% spun că țara merge într-o direcție greșită. Ce arată ultimul sondaj de opinie despre Guvernul Bolojan
Eveniment
Românii, tot mai nemulțumiți: 82% spun că țara merge într-o direcție greșită. Ce arată ultimul sondaj de opinie despre Guvernul Bolojan
