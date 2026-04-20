România trebuie să continue consolidarea fiscală și să reducă treptat deficitul bugetar, ajuns la 9,3% din PIB în 2024, pentru a evita o criză economică de tipul celei traversate de Grecia, avertizează reprezentanții BNR.

Deficit „colosal” într-un an fără crize

Eugen Rădulescu a declarat că România a pornit anul 2024 dintr-o situație „extrem de critică”, în condițiile unui deficit bugetar foarte ridicat, în absența unor factori excepționali, conform Știrile ProTv.

„Un deficit de 9,3% din PIB într-un an fără crize este colosal și insuportabil”, a spus acesta, în cadrul unei conferințe pe tema pieței financiar-bancare.

Oficialul a subliniat că nivelul ridicat al deficitului arată că România trăiește peste posibilități, bazându-se masiv pe împrumuturi externe.

„Strânsul curelei” este inevitabil

Potrivit reprezentantului BNR, corectarea dezechilibrelor nu poate fi realizată fără măsuri de austeritate.

„Nu există altă soluție. Putem strânge cureaua treptat sau putem ajunge într-o criză precum cea din ”, a explicat Rădulescu.

Acesta a menționat că măsurile adoptate de guvern în ultimul an au fost criticate, însă sunt necesare pentru stabilizarea economiei.

20 de ani de stagnare

Rădulescu a invocat exemplul Greciei, unde criza izbucnită în 2008 a fost rezultatul unor dezechilibre acumulate în timp.

Potrivit acestuia, amânarea reformelor și lipsa de reacție au agravat situația, iar consecințele au fost severe.

„După 20 de ani, PIB-ul pe cap de locuitor este mai mic decât în 2004. Acesta este prețul”, a avertizat oficialul BNR.

Riscul amânării reformelor

Oficialul a atras atenția că întârzierea măsurilor de corecție poate duce la o deteriorare rapidă a situației economice.

În opinia sa, România are încă șansa de a evita un scenariu similar, însă acest lucru depinde de menținerea disciplinei fiscale.

„Avem șansa să nu repetăm greșelile Greciei. Important este să nu o ratăm”, a concluzionat Eugen Rădulescu.