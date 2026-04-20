Legendara trupă americană Metallica revine în România în 2026, în cadrul turneului mondial „M72 World Tour”, unul dintre cele mai spectaculoase show-uri rock ale momentului.

Când și unde are loc concertul Metallica în România

Concertul Metallica va avea loc pe 13 mai 2026, pe din București.

Evenimentul face parte din etapa europeană a turneului „M72 World Tour” și promite o producție impresionantă, cu o scenă circulară amplasată în centrul stadionului, oferind vizibilitate din toate unghiurile.

În deschiderea concertului vor urca pe scenă trupele Gojira și Knocked Loose, nume importante din scena metal internațională.

Câți oameni sunt așteptați la concert

Deși organizatorii nu au anunțat oficial o cifră exactă pentru 2026, capacitatea Arena Națională la concerte depășește frecvent 50.000 de spectatori, iar la precedentul concert Metallica din București au participat peste 50.000 de fani.

Astfel, și în 2026 este de așteptat un public similar, ceea ce face din acest eveniment unul dintre cele mai mari concerte rock din România.

A mai concertat formația Metallica în România?

Nu este prima dată când formația Metallica vine la București. Celebra trupă are o istorie importantă în România și a mai susținut mai multe concerte aici:

1999 – primul concert la București

2008 – revenire pe stadionul Cotroceni

2010 – concert la Romexpo

2019 – show pe Arena Națională, cu peste 50.000 de spectatori

Trupa este cunoscută pentru relația foarte bună cu publicul român, concertele lor fiind de fiecare dată sold-out.

De ce este special concertul din 2026

Show-ul din 2026 face parte din turneul „M72”, considerat unul dintre cele mai spectaculoase din cariera trupei. Elementele care îl diferențiază sunt:

scenă 360° în mijlocul stadionului

producție de lumini și sunet la nivel global

setlist extins, cu hituri clasice și piese noi

atmosferă de festival, cu invitați speciali

Metallica este una dintre cele mai influente trupe din istoria muzicii rock, fondată în 1981 de James Hetfield și Lars Ulrich. Cu zeci de milioane de albume vândute și concerte pe toate continentele, trupa rămâne un simbol al muzicii heavy metal la nivel global.

Concertul Metallica din 13 mai 2026 de pe Arena Națională se anunță a fi unul dintre cele mai mari evenimente muzicale din România. Cu zeci de mii de spectatori, o producție impresionantă și o trupă legendară pe scenă, show-ul promite să fie memorabil pentru fanii rock din toată țara.

