Legendara trupă americană Metallica revine în România în 2026, în cadrul turneului mondial „M72 World Tour”, unul dintre cele mai spectaculoase show-uri rock ale momentului.
Concertul Metallica va avea loc pe 13 mai 2026, pe Arena Națională din București.
Evenimentul face parte din etapa europeană a turneului „M72 World Tour” și promite o producție impresionantă, cu o scenă circulară amplasată în centrul stadionului, oferind vizibilitate din toate unghiurile.
În deschiderea concertului vor urca pe scenă trupele Gojira și Knocked Loose, nume importante din scena metal internațională.
Deși organizatorii nu au anunțat oficial o cifră exactă pentru 2026, capacitatea Arena Națională la concerte depășește frecvent 50.000 de spectatori, iar la precedentul concert Metallica din București au participat peste 50.000 de fani.
Astfel, și în 2026 este de așteptat un public similar, ceea ce face din acest eveniment unul dintre cele mai mari concerte rock din România.
Nu este prima dată când formația Metallica vine la București. Celebra trupă are o istorie importantă în România și a mai susținut mai multe concerte aici:
Trupa este cunoscută pentru relația foarte bună cu publicul român, concertele lor fiind de fiecare dată sold-out.
Show-ul din 2026 face parte din turneul „M72”, considerat unul dintre cele mai spectaculoase din cariera trupei. Elementele care îl diferențiază sunt:
Metallica este una dintre cele mai influente trupe din istoria muzicii rock, fondată în 1981 de James Hetfield și Lars Ulrich. Cu zeci de milioane de albume vândute și concerte pe toate continentele, trupa rămâne un simbol al muzicii heavy metal la nivel global.
Concertul Metallica din 13 mai 2026 de pe Arena Națională se anunță a fi unul dintre cele mai mari evenimente muzicale din România. Cu zeci de mii de spectatori, o producție impresionantă și o trupă legendară pe scenă, show-ul promite să fie memorabil pentru fanii rock din toată țara.
De-a lungul carierei, Metallica a lansat zeci de hituri care au devenit adevărate imnuri pentru fanii rock din întreaga lume. Multe dintre ele se regăsesc constant în setlisturile concertelor live și sunt așteptate și la show-ul din București.
Enter Sandman este probabil cea mai cunoscută melodie a trupei. Lansată în 1991, piesa a devenit rapid un simbol al rockului modern, fiind nelipsită din concerte. Intro-ul său este instant recognoscibil, iar energia transmisă live ridică stadionul în picioare.
Nothing Else Matters este una dintre cele mai emoționante piese Metallica. Diferită de stilul agresiv al trupei, balada a atras un public mult mai larg și este cântată de obicei de zeci de mii de oameni la unison în concerte.
Master of Puppets este considerată una dintre cele mai importante piese din istoria heavy metal. Complexă și intensă, melodia este un moment de vârf în orice concert Metallica.
One impresionează prin construcția sa dramatică, pornind lent și culminând cu o explozie de energie. Inspirată dintr-o poveste de război, piesa este una dintre cele mai apreciate creații ale trupei.
Seek & Destroy este una dintre piesele clasice din perioada de început a trupei. Este adesea folosită pentru a interacționa cu publicul, fanii fiind încurajați să cânte refrenul.
Fade to Black este una dintre primele balade metal lansate de trupă. Combină sensibilitatea cu riff-uri puternice, fiind extrem de apreciată de fani.
Deși setlistul oficial nu este anunțat în avans, la concertele din turneul „M72” apar frecvent hituri precum:
Alături de acestea, trupa include și piese mai noi, dar și surprize pentru fani.