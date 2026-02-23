Postul nu trebuie privit ca o cură alimentară bazată pe pâine și zacuscă, ci ca o perioadă de echilibru pentru trup și suflet, atrag atenția reprezentanții Direcția de Sănătate Publică . Specialiștii recomandă moderație în special în cazul copiilor și al persoanelor care suferă de afecțiuni cronice, subliniind importanța unei alimentații variate.

„Un dar de vindecare”

„Postul trebuie să fie un dar de vindecare pentru trup și suflet, nu o pedeapsă autoimpusă. Tocmai de aceea el este recomandat cu moderație în cazul copiilor, unde necesarul alimentar trebuie să fie extrem de variat pentru a asigura creșterea, dar și în cazul persoanelor care suferă de afecțiuni medicale cronice și unde echilibrul alimentar este esențial”, a declarat dr. Simona Berariu, șefa Compartimentului de Evaluare și Promovare a Sănătății din cadrul DSP Sibiu.

Specialistul a atras atenția că organismul trebuie ascultat în perioada postului. Dacă apar stări de oboseală, amețeală sau slăbiciune accentuată, meniul trebuie reevaluat pentru a asigura aportul necesar de nutrienți.

„Atunci când postim este vital să ne ascultăm corpul și să înțelegem că, dacă în această perioadă, în loc să ne simțim mai vioi, mai ușori, ne simțim mai obosiți, cu stări de amețeală sau slăbiciune extremă, e cazul să reevaluăm meniurile și să oferim organismului nutrienții necesari, astfel încât să ne bucurăm de beneficiile resetului alimentar fără a ajunge pe patul de spital”, a adăugat aceasta.

Ce alimente sunt recomandate în post

Potrivit recomandărilor medicale, proteinele necesare pentru menținerea masei musculare și instalarea senzației de sațietate pot fi obținute din leguminoase precum fasolea, mazărea, lintea sau năutul, precum și din produse pe bază de soia.

Grăsimile sănătoase, esențiale pentru funcționarea creierului, se regăsesc în avocado, nuci, semințe de in, semințe de susan sau ulei de măsline. Pentru aportul de fibre, vitamine și minerale se recomandă consumul regulat de legume proaspete, rădăcinoase, verdețuri și fructe.

Postul Paștelui a început

Creștinii ortodocși au intrat luni în Postul Paștelui, numit și Postul Mare, praznicul Învierii Domnului urmând să fie sărbătorit în acest an la 12 aprilie.

Postul Paștelui este cel mai lung și mai aspru post din calendarul ortodox, fiind perioada de pregătire spirituală pentru cea mai importantă sărbătoare creștină: Învierea Domnului.