B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Știri Locale » Palatul Marshall din Timișoara a fost revândut după o tranzacție controversată. Cum a ajuns clădirea la fiul lui Ionelaș Cârpaci

Palatul Marshall din Timișoara a fost revândut după o tranzacție controversată. Cum a ajuns clădirea la fiul lui Ionelaș Cârpaci

B1.ro
19 mai 2026, 20:50
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Palatul Marshall din Timișoara a fost revândut după o tranzacție controversată. Cum a ajuns clădirea la fiul lui Ionelaș Cârpaci
sursa foto: debanat.ro
Cuprins
  1. Ce istorie are Palatul Marshall din Timișoara
  2. Cum a ajuns clădirea în proprietatea lui Ion-Nelson Mihai
  3. Ce suspiciuni ridică tranzacția

Una dintre clădirile istorice importante din Timișoara și-a schimbat recent proprietarul, după o serie de tranzacții care au atras atenția în piața imobiliară locală. Palatul Marshall, monument istoric aflat în zona Pieței Maria, a fost cumpărat în cele din urmă de Ion-Nelson Mihai, fiul lui Ionelaș Cârpaci.

Transferul proprietății a avut loc după o etapă intermediară în care clădirea a fost cumpărată de o firmă elvețiană administrată de un cetățean belgian.

Ce istorie are Palatul Marshall din Timișoara

Ridicat la începutul secolului trecut, Palatul Marshall se află vizavi de Palatul Apelor și face parte din vechiul cartier istoric Iosefin. Clădirea proiectată de arhitectul Martin Gemeinhardt se remarcă prin fațade decorate și turnuri specifice stilului arhitectural al epocii.

Imobilul face parte din categoria monumentelor istorice și completează frontul arhitectural al bulevardului 16 Decembrie, alături de alte clădiri emblematice proiectate de același arhitect. În perioada în care a fost construit, proprietarul locuia de regulă în partea principală a clădirii, iar restul apartamentelor erau închiriate.

Cum a ajuns clădirea în proprietatea lui Ion-Nelson Mihai

Palatul a intrat în proprietatea familiei Liuba în 2004, prin succesiune, iar în 2021 Marius Dionisie Liuba a devenit proprietarul integral al clădirii. Trei ani mai târziu, acesta a început procedurile pentru vânzarea imobilului și a solicitat documentele necesare privind dreptul de preempțiune al autorităților.

Consiliul Local Timișoara a aprobat în decembrie 2024 neexercitarea dreptului de preempțiune, după ce Direcția Județeană pentru Cultură Timiș transmisese anterior că nu intenționează să cumpere clădirea. Prețul stabilit atunci pentru tranzacție era de 2,2 milioane de euro.

În martie 2025, imobilul a fost vândut firmei elvețiene L Grey Agriculture SRL, administrată de cetățeanul belgian Jan Maria Leenaerts. Firma respectivă funcționa însă într-un spațiu închiriat de la avocatul Claudiu Butuza, nume cunoscut în mediul imobiliar timișorean.

La doar nouă luni după prima tranzacție, clădirea a fost revândută către Ion-Nelson Mihai pentru suma de 2.300.100 euro, rezultând un profit de peste 100.000 de euro. Contractul a fost semnat la notarul Massimo Dzaka, iar în această etapă nu mai era necesară o nouă adeverință privind dreptul de preempțiune.

Ce suspiciuni ridică tranzacția

Mai multe aspecte au alimentat suspiciunile privind o posibilă tranzacție intermediară pregătită special pentru cumpărătorul final. Potrivit unor surse citate în spațiul local, Primăria Timișoara ar fi putut decide să își exercite dreptul de preempțiune dacă numele clanului Cârpaci apărea direct în documentele inițiale, scrie debanat.ro.

Semne de întrebare ridică și viteza cu care firma elvețiană a revândut clădirea, dar și legătura acesteia cu avocatul Claudiu Butuza. În plus, diferența relativ redusă dintre cele două tranzacții a alimentat speculațiile privind rolul real al firmei intermediare în această operațiune.

Tags:
Citește și...
Bucureștiul intră într-o perioadă lungă de lucrări și restricții. Cum explică Ciprian Ciucu deschiderea simultană a șantierelor (FOTO)
Știri Locale
Bucureștiul intră într-o perioadă lungă de lucrări și restricții. Cum explică Ciprian Ciucu deschiderea simultană a șantierelor (FOTO)
Iași: O avocată și-a dat în judecată un client pentru o recenzie negativă pe internet. Ce daune i-a cerut și ce a decis instanța
Eveniment
Iași: O avocată și-a dat în judecată un client pentru o recenzie negativă pe internet. Ce daune i-a cerut și ce a decis instanța
Medici din Câmpulung Moldovenesc, reținuți de polițiști. Unul dintre ei a luat mită de 61 de ori
Știri Locale
Medici din Câmpulung Moldovenesc, reținuți de polițiști. Unul dintre ei a luat mită de 61 de ori
Un bărbat și o femeie din Bihor, trimiși în judecată, Au promis măști în pandemie, dar au cumpărat case și mașini de lux
Știri Locale
Un bărbat și o femeie din Bihor, trimiși în judecată, Au promis măști în pandemie, dar au cumpărat case și mașini de lux
Buzău: Un bărbat și-a răpit și bătut fosta iubită. Cum a fost salvată femeia de polițiști
Știri Locale
Buzău: Un bărbat și-a răpit și bătut fosta iubită. Cum a fost salvată femeia de polițiști
Incendiu puternic într-un bloc din Arad. Zeci de locatari au fugit din calea flăcărilor după ce un apartament a luat foc
Știri Locale
Incendiu puternic într-un bloc din Arad. Zeci de locatari au fugit din calea flăcărilor după ce un apartament a luat foc
Scafandrii încep operațiunile pentru epava Astana, remorcherul scufundat în martie, în zona portuară Midia
Știri Locale
Scafandrii încep operațiunile pentru epava Astana, remorcherul scufundat în martie, în zona portuară Midia
Vacanțele în Delta Dunării, umbrite de războiul din Ucraina. Turiștii evită Sulina din cauza mesajelor RO-Alert: „E stresant”
Știri Locale
Vacanțele în Delta Dunării, umbrite de războiul din Ucraina. Turiștii evită Sulina din cauza mesajelor RO-Alert: „E stresant”
Scandal imobiliar în centrul Capitalei. Un spațiu public din București, transformat ani la rând în afacere privată, intră în proces de recuperare
Eveniment
Scandal imobiliar în centrul Capitalei. Un spațiu public din București, transformat ani la rând în afacere privată, intră în proces de recuperare
Primarul din Tulcea se plânge că alertele de drone alungă turiștii din Delta Dunării / Ce s-a schimbat în bine
Eveniment
Primarul din Tulcea se plânge că alertele de drone alungă turiștii din Delta Dunării / Ce s-a schimbat în bine
Ultima oră
22:40 - Rețea europeană acuzată că transforma cenușă toxică în cărbuni pentru grătar. Ce au descoperit autoritățile italiene
22:34 - Soluția pe care o propune Stolojan „ca să nu pierdem ca fraierii miliarde de euro, bani gratis de la UE” (VIDEO)
22:08 - Bulgaria pregătește noi reguli pentru contribuții și pensii. Guvernul promite taxe neschimbate, dar taie din cheltuielile statului
22:05 - Deszăpezirea Transfăgărășanului intră în cea mai dificilă etapă. Cum arată zona cu troiene de cinci metri (VIDEO)
21:59 - Traian Băsescu: „Povestea cu tehnocratul este o prostie”. Argumentele (VIDEO)
21:38 - Băsescu: „Președintele, la ora asta, avea obligația să facă o nominalizare de premier”. Ce ar fi făcut în locul lui Nicușor Dan (VIDEO)
21:37 - Vitaminele luate „după ureche” pot deveni periculoase. Ce se întâmplă în corp când depășești dozele recomandate
21:28 - Opera lui Brâncuși depășește pragul de 100 de milioane de dolari. Ce loc ocupă acum „Danaida” în clasamentul mondial
21:19 - Băsescu, reacție în criza politică: Toți sunt niște caraghioși, niște armatori de proastă calitate, care îngroapă țara asta (VIDEO)
21:02 - Oana Gheorghiu încurajează oamenii de bună credință să intre în politică: „Altfel, ea va rămâne poluată de personaje dubioase, care fac politică prin minciună și prin manipulare” (VIDEO)