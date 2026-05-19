Una dintre clădirile istorice importante din Timișoara și-a schimbat recent proprietarul, după o serie de tranzacții care au atras atenția în piața imobiliară locală. Palatul Marshall, monument istoric aflat în zona Pieței Maria, a fost cumpărat în cele din urmă de Ion-Nelson Mihai, fiul lui Ionelaș Cârpaci.

Transferul proprietății a avut loc după o etapă intermediară în care clădirea a fost cumpărată de o firmă elvețiană administrată de un cetățean belgian.

Ce istorie are Palatul Marshall din Timișoara

Ridicat la începutul secolului trecut, Palatul Marshall se află vizavi de Palatul Apelor și face parte din vechiul cartier istoric Iosefin. Clădirea proiectată de arhitectul Martin Gemeinhardt se remarcă prin fațade decorate și turnuri specifice stilului arhitectural al epocii.

Imobilul face parte din categoria monumentelor istorice și completează frontul arhitectural al bulevardului 16 Decembrie, alături de alte clădiri emblematice proiectate de același arhitect. În perioada în care a fost construit, proprietarul locuia de regulă în partea principală a clădirii, iar restul apartamentelor erau închiriate.

Cum a ajuns clădirea în proprietatea lui Ion-Nelson Mihai

Palatul a intrat în proprietatea familiei Liuba în 2004, prin succesiune, iar în 2021 Marius Dionisie Liuba a devenit proprietarul integral al clădirii. Trei ani mai târziu, acesta a început procedurile pentru vânzarea imobilului și a solicitat documentele necesare privind dreptul de preempțiune al autorităților.

Consiliul Local a aprobat în decembrie 2024 neexercitarea dreptului de preempțiune, după ce Direcția Județeană pentru Cultură Timiș transmisese anterior că nu intenționează să cumpere clădirea. Prețul stabilit atunci pentru tranzacție era de 2,2 milioane de euro.

În martie 2025, imobilul a fost vândut firmei elvețiene L Grey Agriculture SRL, administrată de cetățeanul belgian Jan Maria Leenaerts. Firma respectivă funcționa însă într-un spațiu închiriat de la avocatul Claudiu Butuza, nume cunoscut în mediul imobiliar timișorean.

La doar nouă luni după prima tranzacție, clădirea a fost revândută către Ion-Nelson Mihai pentru suma de 2.300.100 euro, rezultând un profit de peste 100.000 de euro. Contractul a fost semnat la notarul Massimo Dzaka, iar în această etapă nu mai era necesară o nouă adeverință privind dreptul de preempțiune.

Ce suspiciuni ridică tranzacția

Mai multe aspecte au alimentat suspiciunile privind o posibilă tranzacție intermediară pregătită special pentru cumpărătorul final. Potrivit unor surse citate în spațiul local, Primăria Timișoara ar fi putut decide să își exercite dreptul de preempțiune dacă numele clanului Cârpaci apărea direct în documentele inițiale, scrie .

Semne de întrebare ridică și viteza cu care firma elvețiană a revândut clădirea, dar și legătura acesteia cu avocatul Claudiu Butuza. În plus, diferența relativ redusă dintre cele două tranzacții a alimentat speculațiile privind rolul real al firmei intermediare în această operațiune.