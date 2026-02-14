O tragedie s-a petrecut într-o familie dintre-o localitate din județul Sibiu. Un copil în vârstă de șapte ani a murit după ce a fost lovit de un balot de fân care a căzut peste el. Poliția a deschis o anchetă

Tragedie într-o comună din Sibiu

Un copil de şapte ani a intrat, sâmbătă, în , după ce a fost lovit de un balot de fân, în localitatea Ighişu Nou, judeţul Sibiu. Această tragedie a fost anunțată la telefon de mama micuțului care a solicitat intervenția autorităților prin . Au fost trimise mai multe echipaje de la Ambulanţă, şi elicopterul SMURD de la Târgu Mureş.

„La data de 14 februarie a.c., poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sibiu au fost sesizaţi de către o femeie cu privire la faptul că a căzut un balot de fân peste un minor, în localitatea Ighişul Nou. Poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Mediaş s-au deplasat cu celeritate la faţa locului, stabilindu-se faptul că aspectele sesizate se confirmă, în cauză fiind vorba despre un minor de 7 ani, peste care ar fi căzut un balot de fân”, a transmis IPJ Sibiu.

În urma loviturii primite, copilul a intrat în stop cardio-respirator. La fața locului au intervenit cadrele medicale ce au au făcut manevre de resuscitare încercând să-l readucă pe micuț la viață.

„În aceste momente echipajele medicale sosite la faţa locului efectuează manevre de resuscitare, acestea fiind începute de aparţinători până la sosirea echipajelor medicale”, a precizat sursa citată.

Poliția a deschis o anchetă

Din păcate, în ciuda eforturilor depuse de echipajele medicale, copilul nu a mai putut fi salvat. În cele din urmă medicul prezent la fața locului a fost nevoit să declare moartea copilului.

„În ciuda eforturilor depuse de echipajele medicale, minorul nu a răspuns manevrelor de resuscitare. Medicul prezent la faţa locului a fost nevoit să declare decesul acestuia”, a anunţat .

Conform procedurilor legale, după tragedie, poliția a deschis un dosar de cercetare penală pentru ucidere din culpă. La fața locului se fac investigații pentru stabilirea tuturor circumstanţelor în care s-a produs evenimentul.