Dublă tragedie în Buzău. Doi muncitori au fost găsiți fără viață, într-un buncăr de cereale

Sfârșit tragic pentru doi bărbați din localitatea Săhăteni, județul Buzău. Ambii au murit ca urmare a unui accident de muncă, la un punct de lucru al unei societăţi care se ocupă de creștererea .

Cum s-a produs accidentul Condițiile de muncă ale celor doi victime, puse sub semnul întrebării

Cum s-a produs accidentul

Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, totul a început când unul dintre bărbați a intrat într-un buncăr pentru depozitarea cerealelor, pentru recoltarea unei probe, şi nu a mai ieşit. Celălalt, fost viceprimar al comunei Săhăteni, a mers să vadă ce s-a întâmplat, iar în încercarea de a-l trage pe colegul său la suprafață, a căzut și el în interiorul buncărului. încercat să-şi ajute colegul, însă a căzut şi el în interiorul acestuia.

Cei doi bărbați lucrau în silozul plin cu cereale și se ocupau cu încărcarea furajelor în camioane.

Alarma s-a dat după ora prânzului. Pompierii ajunși la fața locului au reușit să extragă cele două victime, iar manevrele de resuscitare au început imediat. Din păcate, eforturile salvatorilor s-au dovedit a fi în zadar, iar cei doi muncitori au fost declarați decedați.

„Pompierii au extras cele două victime, noi am preluat una dintre victime, am început manevrele de resuscitare conform protocolului timp de 30 de minute, din păcate fără rezultat, am constatat decesul. Cealaltă victimă a fost preluată de un echipaj de-al nostru cu asistent și medicul de pe elicopterul ”, a declarat Oana Aniței, medic SAJ Buzău, pentru .

Condițiile de muncă ale celor doi victime, puse sub semnul întrebării

Nu se știe exact cum s-a petrecut accidentul, iar acum, specialiștii încearcă să stabilească dacă moartea celor doi a fost produsă și de gazele toxice acumulate în siloz. De altfel, polițiștii și inspectorii de muncă responsabili pentru anchetă verifică dacă angajații erau instruiți, dacă au respectat procedurile și dacă purtau echipamente de protecție.

„S-au predat către echipajul SAJ pentru acordare de îngrijiri medicale, ulterior cei de la echipajul SAJ au constatat decesul celor două persoane”, a declarat Robert Aioanei, ISU Buzău.