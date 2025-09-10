Începutul de an școlar nu pare să le fi priit tuturor. În Galați, a doua zi de școală a fost marcată de un caz de violență extremă, în care victima a fost un profesor de Educație Fizică, iar agresorul – un elev de clasa a douăsprezecea.
Situația ar fi escaladat atunci când dascălul i-a atras atenția elevului să nu mai fumeze în curtea școlii. Drept răspuns, tânărul ar fi suflat, ostentativm fumul către profesol și li-ar fi aplicat mai multe lovituri cu pumnii. În urma incidentului, bărbatul s-a ales cu un dinte ciobit și arcada spartă.
„Prima lovitură a fost un neveu, pur și simplu. Când eu m-am dus și i-am spus să arunce țigara, el fumând și insistând. Stătea și sufla fumul ostentativ către mine, i-am dat peste mână, i-am dat țigara și el, în momentul ăla, mi-a și dat cu pumnul. În zona maxilarului, am și un dinte ciobit”, a declarat Dan Cărăbăț, profesor de Educație Fizică, potrivit Știrile ProTV.
În încercarea de a se apăra, profesorul l-a prins pe elev de brațe. Nici vorbă să se operească. Tânărul a continuat să îl lovească cu picioarele, iar atunci când s-a eliberat din strânsoarea bărbatului, l-a mai lovit încă o dată pe acesta cu pumnul. Pentru că agresorul avea un inel proeminent pe deget, loviturile au reușit să-i spargă arcada profesorului.
Într-un final, dascălul a reușit să îl imobilizeze și l-a dus în biroul directoarei, unde a fost chemată poliția. Elevul, în vârstă de 18 ani, și-a împins diriginta, reușind să fugă.
Nu doar că elevul sau familia acestuia nu și-au cerut scuze față de profesor, dar tânărul a depus o plângere la poliție.
„Au depus și ei plângere penală împotriva mea pentru distrugerea unor căști și că îl dor încheieturile, că eu am încercat să mă apăr și să îl imobilizez, pentru a nu mai lovi. Niște căști cu care el nici nu are voie să vină la școală”, a mai spus Dan Cărăbăț, profesor de Educație Fizică.
Profesorul agresat va fi consiliat psihologic.
Incidentul violent a avut loc marți dimineață, în curtea liceului Mircea Eliade, din Galați.