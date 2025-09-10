Începutul de an școlar nu pare să le fi priit tuturor. În Galați, a doua zi de școală a fost marcată de un caz de violență extremă, în care victima a fost un profesor de Educație Fizică, iar agresorul – un elev de clasa a douăsprezecea.

Cuprins:

De la ce a început totul Ce a făcut elevul după incident Unde și când a avut loc incidentul

De la ce a început totul

Situația ar fi escaladat atunci când dascălul i-a atras atenția elevului să nu mai fumeze în curtea . Drept răspuns, tânărul ar fi suflat, ostentativm fumul către profesol și li-ar fi aplicat mai multe lovituri cu pumnii. În urma incidentului, bărbatul s-a ales cu un dinte ciobit și arcada spartă.

„Prima lovitură a fost un neveu, pur și simplu. Când eu m-am dus și i-am spus să arunce țigara, el fumând și insistând. Stătea și sufla fumul ostentativ către mine, i-am dat peste mână, i-am dat țigara și el, în momentul ăla, mi-a și dat cu pumnul. În zona maxilarului, am și un dinte ciobit”, a declarat Dan Cărăbăț, profesor de Educație Fizică, potrivit .

În încercarea de a se apăra, profesorul l-a prins pe elev de brațe. Nici vorbă să se operească. Tânărul a continuat să îl lovească cu picioarele, iar atunci când s-a eliberat din strânsoarea bărbatului, l-a mai lovit încă o dată pe acesta cu pumnul. Pentru că agresorul avea un inel proeminent pe deget, loviturile au reușit să-i spargă arcada profesorului.

Într-un final, dascălul a reușit să îl imobilizeze și l-a dus în biroul directoarei, unde a fost chemată poliția. Elevul, în vârstă de 18 ani, și-a împins diriginta, reușind să fugă.

Ce a făcut elevul după incident

Nu doar că elevul sau familia acestuia nu și-au cerut scuze față de profesor, dar tânărul a depus o la poliție.

„Au depus și ei plângere penală împotriva mea pentru distrugerea unor căști și că îl dor încheieturile, că eu am încercat să mă apăr și să îl imobilizez, pentru a nu mai lovi. Niște căști cu care el nici nu are voie să vină la școală”, a mai spus Dan Cărăbăț, profesor de Educație Fizică.

Profesorul agresat va fi consiliat psihologic.

Unde și când a avut loc incidentul

Incidentul violent a avut loc marți dimineață, în curtea liceului Mircea Eliade, din Galați.