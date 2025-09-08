B1 Inregistrari!
08 sept. 2025, 16:48
Sursa Foto: Facebook/ Dan Negru

Începutul noului an școlar a fost marcat de proteste. În acest context tensionat din sistemul de educație, Dan Negru a transmis un mesaj pe rețelele de socializare, în care a vorbit despre condiția profesorilor de astăzi.

Cuprins:

  1. Ce spune Dan Negru despre condiția profesorilor români
  2. Cum sunt portretizați profesorii români, comparativ cu cei din afară

Ce spune Dan Negru despre condiția profesorilor români

Într-o postare pe rețelele de socializare, realizatorul TV vorbește despre cum „elevii-problemă” asupra cărora nu s-au putut lua măsuri au afectat demnitatea profesorilor. Dan Negru este de părere că dascălii au ajuns niște victime și ar trebui să protesteze, în primul rând, pentru a-și recâștiga respectul elevilor, părinților și statului, iar mai apoi, pentru banii pe care i-au pierdut.

„Greva profesorilor nu trebuie să fie despre bani, ci despre demnitate. Dascălii sunt umiliți în școli de derbedei, de părinți formați la conferințele de lidership, de aroganța banilor și de legile absurde ale statului. Ani de zile exmatricularea elevilor-problemă a fost imposibilă pentru că în “politically correct” nătărăul și huliganul trebuiau să fie egalii celui blând și corect, iar dascălul nu avea voie să tulbure falsa egalitate.

Cândva copiii nu voiau la școală; astăzi nu mai vor nici profesorii. Pentru că nimeni nu vrea să practice o meserie fără prestanță, în care ești batjocorit de stat și discreditat de părinți crescuți în cultul «dezvoltării personale»”, a scris Dan Negru.

Cum sunt portretizați profesorii români, comparativ cu cei din afară

Pentru a-și sublinia ideea conform căreia imaginea asupra profesorilor din România este una defectuoasă, Dan Negru a adus în discuție filmul „Filantropica”, în care personajul principal, un profesor, ajunge să se asocieze cu mafia cerșetoriei. Prezentatorul TV a comparat imaginea profesorului român, așa cum este ea portetrizată în cinematografie, cu cea a dascălilor din străinătate, amintind și în acest caz câteva filme și seriale internaționale de succes despre profesori.

„Cel mai cunoscut film românesc cu care ne-am mândrit după Revoluție, “Filantropica”, spune povestea unui profesor modest, umilit în școală, care ajunge să se asocieze cu mafia cerșetorilor. În alte țări, filmele arată profesori-model: de la «Mona Lisa Smile» cu Julia Roberts, până la «La Casa de Papel», unde cel mai inteligent personaj e “Profesorul”. La noi, profesorul e cerșetor.

[…] Despre încredere și demnitate ar trebui să fie greva, nu despre bani. Demnitatea s-a pierdut, nu fluturașul de salariu”, a mai scris Dan Negru.

