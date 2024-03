După ce a fost condamnat pentru că a operat 19 femei fără să aibă studii, Matteo Politi s-ar fi înscris la doctorat și vrea să fie profesor universitar

toate actele care îi atestă studiile, inclusiv cele de medicină, și s-a înscris la un doctorat în Biotehnologie

Matteo Politi își vede liniștit de viață în Italia

În timp ce pe site-ul Poliției Române figurează în continuare ca urmărit general pentru executarea unei pedepse cu închisoarea de 3 ani și 10 luni pentru înșelăciune și instigare la fals intelectual, italianul trimis în judecată pentru că a făcut operații estetice fără să aibă studii își vede de liniștit de viață.

Matteo Politi, care opera în România sub numele Matthew Mode, se află acasă, la Mestre. Politi susține că și-a înregistrat în țara natală toate actele care îi atestă studiile, inclusiv cele de medicină, și s-a înscris la un doctorat în Biotehnologie, fiind plătit în această perioadă de statul italian.

Matteo Politi a fost trimis în judecată în ianuarie 2020 de procurorii Parchetului Judecătoriei Sectorului 1 pentru înșelăciune și exercitarea fără drept a profesiei de doctor, el fiind acuzat că a exercitat fără drept profesia de medic și a indus în eroare mai multe persoane pe care le-a operat.

Politi susțșine că are bursă dee studii în cercetare

Procurorii au stabilit că Politi a determinat și funcționari din Ministerul Educației să îi recunoască diploma de licență, pe care o avea de la Universitatea din Priștina, Kosovo, deși documentul ar fi fost fals.

Gândul a reușit să ia legătura cu Matteo Politi, care a vorbit despre ce face acum în Italia, dar și despre problemele pe care le are în continuare cu justiția.

”Eu nu am fugit niciodată din România, ci am plecat deoarece nu aveam nicio restricție, nu am plecat ca un evadat. S-a scris că am fost la Hong Kong, dar nici nu am pașaport, nu aveam cum să fiu acolo.

Le-am zis că, dacă se întâmplă ceva, sunt aici. Poliția mă găsea dacă mă căuta în Italia. Am fost cu facultatea să mi se recunoască actele la nivel italian. Am înregistrat actele și m-am înscris la doctorat în Biotehnologie. Statul italian a verificat actele mele intens, luni de zile, și în Kosovo, și acestea sunt OK.

Acum am bursă de studii în cercetare. Sunt prins cu studiile, cu lucrul. Sunt medic cercetător, fac aceste studii și sunt plătit în acest timp. Vreau să termin doctoratul.

Am publicat și lucrări pe site-uri științifice. Am deja propuneri de profesor universitar, dar trebuie să termin doctoratul”, a spus, pentru , Matteo Politi, care locuiește cu părinții săi.