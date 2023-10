Motivul pentru care chirurgul fals, Matteo Politi, a fost eliberat de autoritățile italiene. Ce a transmis avocatul său

. După ce hotărârea a ridicat numeroase întrebări, avocatul său, Valentin Stoica, a emis un comunicat în care a explicat întregul proces și motivele pentru care clientul său a fost eliberat.

asupra unui număr semnificativ de femei. Autoritățile italiene l-au arestat, iar ulterior a primit o eliberare condiționată sub supraveghere judiciară. El a fost condamnat la trei ani și patru luni de închisoare în România pentru practicarea chirurgiei estetice fără a avea calificările necesare. Avocatul lui a făcut declarații în apărarea sa, scrie .

Ce spune avocatul lui Matteo Politi

„Avand in vedere interesul acordat de catre mass media din Romania cat si de pe teritoriul Statului Italian, pentru situatia juridica a Dlui. Matteo Politi, din Romania, revenim cu un update al informatiilor necesare, astfel incat, daca nu in prezent, macar in viitorul apropiat, speram noi, imaginea publica a Dlui. Matteo Politi sa fie reabilitata.

Inainte de toate, informatiile clare si scrise care trebuiesc cunoscute, astfel incat sa existe un rationament logic pe intelesul tuturor sunt:

1. In data de 29.11.2022, Dl. Matteo Politi a fost condamnat prin Sentinta Penala nr. 943/2022, de catre Judecatoria Sectorul 1 Bucuresti – Sectia Penala, condamnare dispusa in dosar nr. 1702/299/2020.

2. Impotriva Sentintei Penale nr. 943/2022 a fost introdus apel, de catre Dl. Matteo Politi, ce a fost judecat in dosar nr. 1702/299/2020, de catre Curtea de Apel Bucuresti – Sectia I Penala si prin Decizia Penala nr. 533A, pronuntata in data de 15.03.2023, si a fost respins ca nefondat.

3. In data de 30.05.2023, in dosarul penal nr. 466/P/2020, instrumentat de catre Politia Sectorului 1 Bucuresti- Sectia 4 de Politie a fost intocmit Referatul cu propunerea de clasare, de catre Dl. Comisar de politie Turlacu Adrian.

4. In data de 06.06.2023, in dosarul penal nr. 466/P/2020, aflat la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorul 1 Bucuresti, se dispune prin Ordonanta clasarea cauzei de catre Dl. Procuror Ion Rascota pentru toate infractiunile de care Dl. Matteo a fost acuzat si condamnat.

5. Clasarea a fost dispusa in temeiul art. 314 alin. (1) lit. a) , art. 315 alin. (1)

lit. b) raportate la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I, respectiv fapta nu este

prevazuta de legea penala.”

Se speră la o soluționare corectă și legală

„Astfel, pe rolul instantelor judecatoresti din Romania, sunt la acest moment 3 dosare, in care Dl. Matteo Politi are calitatea de revizuient, contestator si inclupat. Astfel, dosarul in care Dl. Matteo Politi are calitatea de revizuient, are ca obiect REVIZUIREA, respectiv anularea Sentintei Penale prin care Dl. Matteo Politi a fost condamnat si, care speram, ca va avea ca efect implicit, anularea revocarea tuturor masurilor luate prin Sentinta Penala de condamnare, inclusiv cu privire la sechestrele asiguratorii ce au fost dispuse si prin care I-au fost blocate conturile Dlui. Matteo Politi.

Dosarul in care Dl. Matteo Politi are calitatea de contestator, are ca obiect CONTESTATIA LA EXECUTARE introdusa de catre mine, prin care am solicitat anularea mandatului international de arestare si, inclusiv, anularea cererii de extradare ca fiind ramasa fara obiect.

Si in cel din urma dosar, in care Dl. Matteo Politi are calitatea de inculpat, este vorba de contestatia la executare introdusa de catre Biroul de Executari Penale, pentru anularea formalitatilor privind executarea pedepsei la care a fost condamnat Dl. Matteo Politi prin Sentinta Penala, avand in vedere ca Sentinta Penala a fost recunoscuta de catre Statul Italian iar, drept efect juridic, executarea pedepsei, prin aceasta recunoastere, va avea loc in Italia.

Noi am sperat ca Statul Roman isi va asuma responsabilitatea iar contestatia la executare depusa de catre Biroul de Executari Penale, va fi o contestatie depusa in favoarea Dlui. Matteo Politi, insa in mod dezamagitor, prin studierea dosarului la instanta, am aflat ca lucrurile nu stau astfel. Speram in continuare, ca prin Cererea de Revizuire si prin Contestatia la executare depusa de catre noi, se va face dreptate si se vor pronunta hotarari in cauza legale si temeinice, respectiv de anulare a tutoror consecintelor pe care Dl. Matteo Politi le-a suportat si pe care, din pacate, inca exista riscul sa il suporte in viitor”, este comunicatul transmis de Av. Valentin Stoica.