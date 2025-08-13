B1 Inregistrari!
Marisa Paloma, implicată într-un accident rutier: „Am trecut printr-o criză existențială"

Marisa Paloma, implicată într-un accident rutier: „Am trecut printr-o criză existențială”

Selen Osmanoglu
13 aug. 2025, 13:08
Marisa Paloma a fost implicată într-un accident rutier în cursul zilei de ieri. Aceasta a povestit prin ce a trecut.

Ce s-a întâmplat

Marisa Paloma a povestit pe internet că a fost implicată într-un accident. A fost lovită de o femeie care încerca să își parcheze mașina.

„În timp ce stăteam la coadă, la semafor, o doamnă care era în fața mea nu s-a asigurat și a dat cu spatele, încercând să parcheze pe un loc lateral care era disponibil și neavând suficient spațiu de manevră, mi-a șters bara. Mi-a zgâriat bara suficient de rău încât să nu vreau să o fac pe CASCO și suficient de rău cât să o fac pe asigurarea dânsei, având în vedere că eu nu eram vinovată (…) I-am spus domnului polițist să nu îi dea amendă, pe timpul meu (…) M-am gândit, văzând o femeie în vârstă, că 815 lei nu e o sumă mică”, a povestit Marisa Paloma pe TikTok, conform Cancan.

„Când ești bun, ești luat de prost”

Ambele femei au fost testate cu alcooltestul. Rezultatele au fost negative.

„Ne-a testat după să vadă dacă am băut alcool. Prima oară a testat-o pe dânsa, a ieșit negativ bineînțeles, după care i-a făcut semn să plece (…) Nu vreți să știți ce circ a făcut, că de ce o invită să plece, că vrea să vadă dacă și la mine e negativ (…) Am trecut printr-o criză existențială în momentul în care nu mi-a mulțumit (…) În continuare stau și mă gândesc dacă ceea ce am făcut este despre mine și nu ar trebui să mă intereseze cum a preluat dânsa gestul meu sau dacă se aplică vorba aceea „Când ești bun, ești luat de prost”, a mai povestit Marisa.

`
