Eclipsă totală și Lună sângerie la finalul săptămânii. Țările din care o putem observa cel mai bine

Pasionații de astronomie vor putea admira, duminică, o eclipsă totală de Lună, cunoscută și sub denumirea de „Lună sângerie”, atunci când satelitul natural al Pământului capătă o nuanță roșiatică. Fenomenul se produce când Soarele, Pământul și Luna sunt perfect aliniate, iar astrul nopții se află în faza de Lună plină.

Când va avea loc fenomenul „Lună sângerie”

Eclipsa va fi cel mai bine vizibilă în Asia, în special în China și India, dar și în Africa de Est și vestul Australiei. În Europa, spectacolul ceresc va putea fi observat doar parțial, la răsăritul Lunii. La București, aceasta va răsări la ora 19:37, deja aflată în umbra Pământului, Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”. În Franța, maximul eclipsei va fi vizibil parțial la ora 20:11, conform Institutului de Mecanică Celestă.

Luna capătă culoarea roșie deoarece Pământul blochează razele solare directe, iar singura lumină care ajunge pe suprafața sa este filtrată prin atmosfera terestră. Lumina albastră, având o lungime de undă mai scurtă, este dispersată, în timp ce lumina roșie trece mai ușor, explică Ryan Milligan, astrofizician la Universitatea din Belfast.

Pentru a urmări fenomenul „Lună sângerie”nu sunt necesari ochelari speciali, ci doar un cer senin și un loc de observație potrivit. Aceasta este a doua eclipsă totală de Lună din 2025, după cea din , și precede marea eclipsă totală de Soare programată pentru 12 august 2026, vizibilă integral în Spania și Islanda și parțial în alte țări europene.

Ce se poate vedea pe cer în luna septembrie

În această perioadă se pot observa câteva stele strălucitoare, aflate la orizont în jurul orei 22. Pentru a le putea găsi trebuie să aveți orizontul liber, ceea ce puteți găsi într-un parc sau pe câmp, transmit specialiștii de la Observatorul Astronomic.

Priviți înspre sud-vest unde, chiar deasupra liniei orizontului se află o stea mai strălucitoare, de culoare galben-portocaliu. Este Antares, o stea gigantă roșie, aflată pe moarte, situată la 604 ani lumină depărtare. Diametrul său este imens, de 800 de ori mai mare decât al Soarelui. Pentru că este imensă, Antares este mai rece decât Soarele având „numai” 3500 grade la suprafață.

Urmatoarea stea se află înspre vest. Este tot aproape de orizont și se numește Arcturus din constelația Bootes (Boarul). Arcturus se află mult mai aproape decât Antares, la numai 37 de ani lumină depărtare. Este a patra stea ca strălucire de pe cer și este de 25 de ori mai mare decât Soarele.

Mergând înspre nord, dăm de Capella, o altă stea strălucitoare. Lumina emisă de Capella face 42 de ani până ajunge la Terra. Când o priviți imaginați-vă că acolo se află de fapt două stele foarte apropiate una de alta, care se rotesc în jurul centrului comun de masă. Fiecare dintre aceste două stele sunt duble la rândul lor, așa că steaua este de fapt cvadruplă.

Ultima stea strălucitoare aflată la orizont este Fomalhaut din constelația Piscis Austrinus, care se află înspre sud. Fomalhaut se află la 25 de ani lumină depărtare, lumina care vă intră anul acesta în ochi fiind emisă de stea când pe Terra era anul 2000. Este o stea de două ori mai mare decât Soarele care are în jurul ei un disc de praf și o planetă.

La ora pentru care este desenată harta pe cer se vede o planetă, Saturn, în constelația Pisces.