Acest electrocasnic consumă într-un minut cât 9 aspiratoare pornite în același timp. Despre cine este vorba

Ana Maria
27 feb. 2026, 16:59
Acest electrocasnic consumă într-un minut cât 9 aspiratoare pornite în același timp. Despre cine este vorba
Modern kitchen interior with island, appliances, sunlight. Design concept. 3D Rendering
Cuprins
  1. Electrocasnicul care consumă mai mult curent decât 9 aspiratoare. Cum funcționează
  2. Plita versus aspirator. Cât consumă fiecare
  3. Cum poți reduce consumul plitei cu inducție

În casele moderne există un paradox. Unele aparate care par obișnuite pot consuma mai mult curent într-un minut decât altele considerate mari consumatoare. În special în bucătărie, unde tehnologia a evoluat rapid, este greu de estimat care electrocasnice trag cel mai mult curent.

Contrar așteptărilor, nu cuptorul sau frigiderul sunt cei mai mari consumatori, ci plita cu inducție. Deși modernă și rapidă, aceasta poate solicita rețeaua electrică la un nivel impresionant chiar și în perioade foarte scurte.

Plita cu inducție folosește un câmp magnetic pentru încălzirea rapidă a vaselor, fiind eficientă, dar consumă multă energie într-un timp foarte scurt.

Electrocasnicul care consumă mai mult curent decât 9 aspiratoare. Cum funcționează

Plita cu inducție încălzește direct vasele printr-un câmp electromagnetic, nu suprafața plitei. Această tehnologie modernă oferă un control precis al temperaturii și reduce, astfel, pierderile de căldură, însă necesită o putere foarte mare pentru a funcționa la parametri optimi.

O plită obișnuită poate ajunge la o putere de 7.200 W, ceea ce o face unul dintre cei mai mari consumatori din bucătărie. Chiar dacă nu toate zonele sunt folosite simultan, consumul rămâne ridicat, mai ales atunci când se folosesc funcții de tip „boost” sau se prepară mese complexe.

Plita versus aspirator. Cât consumă fiecare

Un aspirator obișnuit are o putere de aproximativ 800 W. Folosit pe perioade scurte, acesta nu reprezintă un consum major în locuință. În schimb, raportul dintre 7.200 W și 800 W arată că plita cu inducție poate consuma într-un singur minut cât 9 aspiratoare pornite simultan, potrivit Cancan.

Cum poți reduce consumul plitei cu inducție

Chiar dacă plitele moderne sunt eficiente și rapide, utilizarea inteligentă a zonelor de gătit și evitarea funcției de „boost” atunci când nu este necesară poate reduce factura la curent. De asemenea, este recomandat să folosești vase compatibile cu inducția și să acoperi recipientele pentru a conserva energia.

