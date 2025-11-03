Elevii se întorc, luni, la școală, după vacanța de o săptămână, conform structurii anului școlar 2025-2026 aprobate de Ministerul Educației și Cercetării. Noul an școlar este organizat pe module de învățare și perioade de vacanță, menite să echilibreze timpul de studiu și odihnă al elevilor.

Când sunt perioadele de cursuri în anul școlar 2025-2026

Potrivit calendarului oficial, anul școlar 2025-2026 cuprinde mai multe intervale de cursuri:

8 septembrie – 24 octombrie 2025

3 noiembrie – 19 decembrie 2025

8 ianuarie – 6/13/20 februarie 2026 (în funcție de decizia inspectoratelor școlare)

16 februarie/23 februarie/2 martie – 3 aprilie 2026

15 aprilie – 19 iunie 2026

Astfel, elevii vor avea perioade mai scurte de cursuri, alternate cu pauze regulate, pentru o mai bună distribuție a volumului de învățare, potrivit .

Elevii se întorc, luni, la școală. Ce vacanțe mai au elevii în anul școlar 2025-2026

Conform , vacanțele vor fi în perioada:

25 octombrie – 2 noiembrie 2025

20 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026

o săptămână, la alegerea inspectoratelor, între 9 februarie și 1 martie 2026

4 aprilie – 14 aprilie 2026

vacanța de vară: 20 iunie – 6 septembrie 2026

Vacanța din februarie va fi stabilită de fiecare , în funcție de specificul local și de decizia școlilor.

Ce durată are anul școlar pentru fiecare nivel de învățământ

Durata anului școlar diferă în funcție de nivelul de studiu:

clasa a XII-a zi și a XIII-a seral/frecvență redusă: 34 de săptămâni, până la 5 iunie 2026;

clasa a VIII-a: 35 de săptămâni, până la 12 iunie 2026;

filiera tehnologică și învățământul profesional: 37 de săptămâni, până la 26 iunie 2026.

Programele „Școala altfel” și „Săptămâna verde” se vor desfășura între 8 septembrie 2025 și 3 aprilie 2026, la alegerea fiecărei unități de învățământ.

În situații speciale, inspectoratele școlare pot aproba modificări ale structurii anului școlar, cu avizul Ministerului Educației. Solicitările trebuie să fie bine motivate și să aibă acordul consiliului reprezentativ al părinților din școala respectivă.