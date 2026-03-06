B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Elevii români blocați timp de o săptămână în Dubai au ajuns acasă. Ce au dezvăluit aceștia cu privire la zbor: „Nu a fost aşa”

Elevii români blocați timp de o săptămână în Dubai au ajuns acasă. Ce au dezvăluit aceștia cu privire la zbor: „Nu a fost aşa”

Ana Maria
06 mart. 2026, 20:20
Elevii români blocați timp de o săptămână în Dubai au ajuns acasă. Ce au dezvăluit aceștia cu privire la zbor: Nu a fost aşa
Sursa foto: Captura video Antena 3 CNN
Cuprins
  1. De ce au rămas elevii români blocați în Dubai
  2. Cum au ajuns elevii din Dubai în România
  3. Cum a fost revederea cu părinții

Elevii români care au rămas blocați timp de o săptămână în Dubai au revenit vineri în țară, după un drum lung și complicat. Călătoria spre România a durat aproape 24 de ore și a inclus transport cu autocarul până în Oman, un zbor cu escală în Egipt și, în final, aterizarea la București.

La aeroport, copiii au fost întâmpinați de părinții emoționați, după atâtea zile întregi de incertitudine și îngrijorare.

De ce au rămas elevii români blocați în Dubai

Elevii așteptau încă de sâmbătă să poată reveni în România, însă zborul lor a fost anulat, iar planurile de întoarcere s-au modificat de mai multe ori.

În acest interval s-a discutat inclusiv despre posibilitatea ca elevii să participe online la cursuri, însă acest lucru nu s-a concretizat. Părinții spun că au fost în permanență informați despre situația copiilor și că aceștia au fost îngrijiți pe toată perioada.

„Au fost bine, au fost îngrijiţi, s-au cazat imediat după ce zborul a fost anulat, au avut mese, au avut condiţii, le-au avut pe doamne permanent lângă ei”, a declarat mama unui elev.

Un alt părinte a ținut să le mulțumească profesorilor care i-au însoțit pe elevi: „Doamnele profesoare au fost la dispoziţia noastră 24 de ore pe zi. Nu avem ce să le reproţăm. Au fost absolut suberbe, ireproşabil”.

Situația a fost tensionată și pentru cadrele didactice care au însoțit grupul.

Părinţii rămaşi acasă au fost destul de panicaţi, iar eu, ca şi cadru, ca şi profesor organizator, am fost destul de panicată„, a mărturisit o profesoară, potrivit Antena 3 CNN.

Cum au ajuns elevii din Dubai în România

După mai multe zile de incertitudine, a fost găsită o soluție pentru repatrierea elevilor. Copiii au plecat din Dubai cu autocarul spre punctul de frontieră Hatta, aflat la aproximativ 100 de kilometri.

Traversarea graniței a durat câteva ore, în contextul în care, de la începutul conflictului din regiune, timpii de așteptare pot ajunge la 3-4 ore.

După intrarea în Oman, grupul a continuat drumul până la Muscat, capitala țării, aflată la aproximativ 300 de kilometri distanță. În mod normal, traseul durează în jur de trei ore și jumătate, însă cu tot cu formalitățile de frontieră călătoria poate ajunge la 5–7 ore.

Din Muscat, elevii au urcat într-un avion spre București. Zborul a durat aproximativ șapte ore și a inclus o escală în Egipt.

Cum a fost revederea cu părinții

Momentul reîntâlnirii cu familiile a fost unul extrem de emoționant pentru elevii care au trăit zile tensionate în străinătate.

„Mi-a fost puţin frică, dar, cu ajutorul doamnei profesoare, am învins frica. Zborul a fost ok, totul liniştit, nu s-a întâmplat nimic”, a spus o elevă.

Un alt elev a povestit că unii dintre colegi au trecut prin momente dificile.

„Unii colegi mai erau şi speriaţi, alţii nu prea, dar la un moment dat au început să plângă… Da, dar, într-o zi, doamnele ne-au dat o veste ca şi cum am pleca, dar nu a fost aşa. Adică s-a amânat zborul spre casă”.

