Epidemie de rujeolă la nivel național. Medicul Carmen Dorobăț, despre simptomele acestei boli și cum pot părinții să-i ferească pe copii (VIDEO)

Ministerul Sănătății a declarat, marți seara, . În prezent, sunt 2.000 de cazuri, în 29 de județe, informează .

Medicul infecționist Carmen Dorobăț a comentat acest subiect în emisiunea Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin, pe B1 TV.

„Rujeola este o boală pe care ar trebui noi să o întâlnim din ce în ce mai rar, pentru că există vaccinarea antirujeolică și există din anii ’90 această vaccinare, care a fost a fost finanțată de Ministerul Sănătății. Toată lumea dacă vrea se vaccinează, dacă nu, nu, ca urmare mai avem rujeolă.

Rujeola apare în anotimpul rece, deci cazuri de rujeolă au fost permanent, dar nu multe. Acum, probabil că subvenim de acea perioadă din pandemie, când nu s-au mai făcut vaccinurile corect și în special, într-adevăr, copii de circa 4 ani nu au fost vaccinați și, ca urmare, a apărut această boală. Dintre toate bolile acestea ale copilăriei, cum sunt numite, varicelă, rubeolă, scarlatină aș putea spune că rujeolei trebuie să îi dăm atenția cea mai mare, pentru că dezvoltă complicații care pot avea un tablou clinic deosebit de zgomotos, în special complicații la nivel respirator și la nivelul sistemului nervos central”.

Medicul Carmen Dorobăț a vorbit și despre reticența părinților în ceea ce privește vaccinarea copiilor împotriva rujeolei.

„Chiar în anii ce au trecut, înainte de pandemie, eu am avut astfel de întâlniri cu mame pentru consiliere în ceea ce privește vaccinarea antirujeolică, pentru că în urmă cu vreo 5-6 ani au mai fost perioade din acestea, când am avut o explozie a numărului cazurilor de rujeolă și, dacă îmi amintesc bine, atunci erau cantonate, în special, în zona de vest a țării și în zona de nord-est, în zona Moldovei.

Ca urmare, mamele trebuie să înțeleagă că vaccinarea antirujeolică este necesară, pentru că poate pune în pericol viața copilului dacă face rujeolă, dar trebuie și, din nou, spun cum am spus-o și în alte ocazii, pentru că sunt întrebată dacă apar reacții adverse. Da, ca în cazul oricărui vaccin, pot apărea, 3-4 % din cazuri pot dezvolta reacții adverse. Fiecare trebuie să cântărească dacă o reacție adversă care poate să se diminueze și să dispară sub administrarea unui anumit tratament este, pe de o parte, iar în celălalt braț al balanței, complicațiile din rujeolă judecând, cred că ar trebui să mergem spre vaccinare antirujeolică. Așa cum am spus, nu trebuie să ne așteptăm în toate cazurile la complicații, dar un număr de 3 până la 4 % din acești copii, care fac rujeolă pot dezvolta complicații grave.

Rujeola este o boală care se transmite pe cale respiratorie. Ca urmare, în colectivitățile de copii, în special preșcolar, vorbim în momentul de față, trebuie să fim atenți dacă apare fenomenul de febră însoțită de erupții, de pete tegumentare, atunci trebuie să trimitem copilul spre evaluare, la un medic infecționist. Deci cei care nu au făcut acest vaccin ROR, într-adevăr, trebuie să regândească poziția lor, iar cei care știu că l-au făcut, atunci din punct de vedere a acestei zone epidemiologice, unde noi astăzi ne găsim, cu o creștere a numărului de cazuri de rujeolă, trebuie observație, în special, la nivelul colectivităților de preșcolari. Deci asistenții medicali, doctorii din zona aceasta, trebuie să aibă o atenție deosebită pentru a izola copilul, din timp și, bineînțeles, a primi îngrijirea medicală de care are nevoie”.