Autoritățile de frontieră au descoperit marți dimineață o cantitate importantă de produse din tutun în bagajele unui pasager sosit din Vietnam. Marfa nu fusese declarată și era ascunsă în ambalaje obișnuite, pregătite să nu atragă atenția la control.

Cum a început verificarea pe aeroport

Incidentul a avut loc pe 29 aprilie 2026, în jurul orei 10:00, la Punctul de Trecere a Frontierei din . Bărbatul vizat are 45 de ani și ajunsese în România cu o cursă venită din direcția Vietnam.

După formalitățile de intrare și ridicarea bagajelor de cală, pasagerul s-a îndreptat spre culoarul verde, rezervat persoanelor fără bunuri de declarat. Alegerea traseului nu a oprit însă verificările suplimentare făcute de echipele operative.

Ce au găsit polițiștii de frontieră

„Acționând în baza analizei de risc, polițiștii de frontieră și lucrătorii vamali au procedat la efectuarea unui control amănunțit asupra bagajelor de cală ale acestuia, în urma căruia au fost descoperite, nedeclarate, ascunse în cutii de dulciuri și de electronice, o cantitate semnificativă de țigări”, au transmis autoritățile.

În urma inventarierii, echipele de control au găsit 678 de pachete de țigări, adică 13.560 de țigarete provenite din afara Uniunii Europene. Pe lângă acestea, în se aflau și 1,9 kilograme de tutun vrac, potrivit Digi24.

Produsele au fost depistate în mai multe cutii folosite pentru a masca transportul și pentru a evita suspiciunile la sosire.

Ce urmează în acest dosar

„În cauză, va fi sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea, pentru efectuarea de cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă”, au mai precizat autoritățile.

Anchetatorii urmează să stabilească proveniența exactă a mărfii, destinația acesteia și dacă există alte persoane implicate în transport.