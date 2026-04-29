CNAIR transmite un avertisment direct pentru șoferii care cumpără rovinieta online și le cere să verifice atent platforma folosită. Compania susține că un portal activ pe internet operează fără autorizare și poate adăuga taxe peste prețul legal.

De ce a emis CNAIR această avertizare

anunță că portalul erovinieta.net, administrat de SC NETHUT DIGITAL SRL, nu are dreptul să încaseze tariful pentru folosirea drumurilor naționale, drumurilor expres și autostrăzilor din România. Mesajul vine în contextul în care tot mai mulți șoferi aleg plata online.

Instituția precizează că nu își asumă răspunderea pentru tranzacțiile realizate prin platforme neautorizate și recomandă doar canalele oficiale. „Recomandăm utilizatorilor să achite rovinieta doar prin portalul oficial al CNAIR, , sau prin distribuitorii autorizați”, transmite compania, potrivit Libertatea.

Ce costuri suplimentare pot apărea

Potrivit informațiilor prezentate de CNAIR, cumpărarea prin acest portal implică un cost adițional de 12% peste tariful stabilit prin legislația în vigoare. Platforma justifică suma prin „servicii de procesare și emitere manuală rovinietă”.

Exemplul oferit de companie vizează rovinieta anuală pentru autoturisme. Prețul oficial din aprilie 2026 este de 254,95 lei, cu TVA inclus, în timp ce pe portalul reclamat aceeași taxă ajunge la 285,54 lei.

Diferența de 30,59 lei reprezintă suma suplimentară percepută peste costul reglementat. Pentru șoferii care cumpără rapid și fără verificări, astfel de taxe pot trece ușor neobservate.

De unde se poate cumpăra legal rovinieta

Șoferii pot achita rovinieta online prin site-uri autorizate, unde plata cu cardul activează taxa imediat după procesare. De asemenea, aceasta se poate cumpăra din benzinării, oficii , puncte de frontieră sau alte rețele aprobate.

Procedura rămâne simplă: utilizatorul introduce numărul de înmatriculare, selectează categoria vehiculului și perioada dorită, apoi face plata numerar sau cu cardul. Confirmarea se înregistrează electronic, fără document fizic obligatoriu.

Din 2026, conducătorii auto pot plăti rovinieta până la ora 24:00 a zilei următoare, dacă au circulat fără taxă, conform regulilor menționate în informare.

Ce riscă șoferii fără rovinietă

Circulația fără rovinietă atrage sancțiuni automate, verificate prin camere care citesc numărul de înmatriculare și îl compară cu baza de date. Procesul-verbal ajunge ulterior prin poștă la proprietarul vehiculului.

Pentru autoturisme, amenzile variază între 250 și 500 de lei, iar pentru vehiculele de transport pot urca semnificativ. În cazul camioanelor de mare tonaj, sancțiunile pot ajunge până la 4.500 de lei.