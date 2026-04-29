Discuție telefonică între Putin și Trump. Țarul de la Kremlin vrea un armistițiu temporar în Ucraina pe 9 mai

Adrian Teampău
29 apr. 2026, 21:47
Sursa foto: Hepta / @DPA Images / Sergey Bobylev
Cuprins
  1. Vladimir Putin a discutat cu Donald Trump
  2. Kremlinul vrea un armistițiu temporar in Ucraina

Vladimir Putin a vorbit la telefon cu Donald Trump, subiectele abordate fiind cele două războaie purtate de Rusia, în Ucraina, și Statele Unite, în Iran. Conversația a durat peste o oră și jumătate. 

Vladimir Putin a discutat cu Donald Trump

Iuri Uşakov, consilierul diplomatic al lui Putin, a relatat despre discuția pe care au purtat-o cei doi la telefon. Principalul subiect abordte de Vladimir Putin, în conversația telefonică cu Donald Trump, a fost legat de războiul din Orientul Mijlociu. Totodată, conform informațiilor transmise de Reuters şi AFP, Kremlinul a propus un armistițiu temporar în Ucraina.

„Preşedinţii au acordat o atenţie deosebită situaţiei din Iran şi Golful Persic”, a spus Uşakov.

El a menționat că dictatorul rus a prezentat mai multe idei despre cum s-ar putea rezolva conflictul legat de programul nuclear al Iranului. El nu a dat detalii despre aceste propuneri. Putin, a preciat consilierul, l-a lăudat pe Trump pentru decizia de a prelungi armistițiul cu Iranul, apreciind că aceasta este soluția corectă.

În opinia Kremlinului, armistițiul este de natură să ofere o şansă negocierilor şi, per ansamblu, să contribuie la stabilizarea situaţiei.

Kremlinul vrea un armistițiu temporar in Ucraina

Vladimir Putin a propus, în acest context, un armistițiu temporar în Ucraina, pentru ca Moscova să poată organiza evenimentele dedicate încheierii celui de-al doilea război mondial, la începutul lunii mai. Propunerea a fost întâmpinată pozitiv de Donald Trump. Acesta s-ar fi arătat convins că un acord pentru a pune capăt războiului din Ucraina este aproape, a mai spus consilierul.

Putin a anunţat un armistiţiu similar anul trecut, care a durat trei zile, dar nu a fost convenit cu Kievul.

Convorbirea a fost caracterizată de consilierul lui Putin drept „amicală şi profesională”. Discuția a durat aproximativ o oră și jumătate și a fost prima anunțată în public, din 9 martie, la nouă zile după ce SUA şi Israelul au lansat războiul cu Iranul.

