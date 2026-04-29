Ion Țiriac se retrage din afaceri la 87 de ani! Cine preia imperiul de miliarde al celui mai bogat român

Flavia Codreanu
29 apr. 2026, 21:18
Sursa foto: Facebook - Fundatia Tiriac
Cuprins
  1. Cine preia conducerea imperiului după ce Ion Țiriac se pensionează
  2. Ce avere lasă în urmă miliardarul
  3. Cum se va schimba viața legendei

Ion Țiriac se pensionează la vârsta de 87 de ani, după o carieră legendară în care a reușit să transforme performanța sportivă într-un imperiu financiar evaluat la miliarde de dolari.

Cine preia conducerea imperiului după ce Ion Țiriac se pensionează

Miliardarul a decis că este momentul să reducă ritmul intens de lucru care l-a consacrat și să predea ștafeta următoarei generații. Responsabilitățile executive ale Grupului Țiriac, care cuprinde afaceri vaste în domenii precum auto, imobiliare și servicii financiare, vor fi preluate de fiul său, Alexandru Țiriac.

Acesta din urmă este deja familiarizat cu mecanismele holdingului, fiind implicat activ în gestionarea business-urilor familiei în ultimii ani.

Fostul mare jucător de tenis a explicat cu umor că vrea să mai reducă din orele de muncă, deși va rămâne la fel de activ în călătoriile sale:

„Mă pregătesc să ies la pensie. Mai am două sau trei săptămâni, am făcut 87 de ani, se pare că-mi dă drumul. Deci, în general, bine, nu fac nimic altceva decât voiajez tot timpul cum am voiajat în ultimii 75 de ani, cu mai multe probleme decât le aveam înainte. Nu mai lucrez 28 de ore, trebuie să lucrez numai 24 pe zi. Să vedem cum fac treaba asta”, a declarat Ion Țiriac.

Ce avere lasă în urmă miliardarul

Ascensiunea sa financiară a început imediat după retragerea din tenisul profesionist, unde a scris istorie alături de Ilie Năstase. De la statutul de antrenor și manager pentru nume mari precum Boris Becker, acesta a făcut pasul către antreprenoriat, devenind în 2007 primul român inclus în topurile internaționale ale miliardarilor.

Astăzi, averea sa este estimată la peste două miliarde de dolari, fiind rezultatul unor decenii de investiții strategice pe piața din România și din străinătate.

Cum se va schimba viața legendei

Retragerea din activitatea zilnică nu înseamnă o dispariție totală din viața publică, ci mai degrabă o orientare către pasiunile care i-au adus satisfacție de-a lungul timpului.

Ion Țiriac își dorește un stil de viață mai relaxat, departe de tensiunea negocierilor și a deciziilor de management care i-au ocupat majoritatea timpului.

De la prima bancă privată fondată după căderea comunismului și până la dezvoltările imobiliare de lux, Țiriac alege acum să se bucure de rezultatele muncii sale, lăsând managementul direct în seama celor tineri, scrie Cancan.

