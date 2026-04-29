Un român de 42 de ani, stabilit în Città di Castello, riscă proces în Italia după acuzații de hărțuire și persecuție. Procurorii din Perugia susțin că o colegă de muncă a trăit luni întregi sub presiune și teamă.

Ce acuzații formulează anchetatorii

Potrivit dosarului, bărbatul ar fi folosit constant insulte, amenințări și mesaje menite să destabilizeze psihic victima. Anchetatorii spun că episoadele s-au repetat atât la locul de muncă, cât și în afara lui.

Printre declarațiile consemnate apar fraze precum „Mă duc la biserică să pun lumânări pentru moartea ta” și „într-o zi roata se întoarce și pentru tine”. Procurorii consideră că aceste gesturi au creat o anxietate continuă. Femeia ar fi ajuns să își modifice traseele zilnice și orele de deplasare pentru a evita întâlnirile cu presupusul agresor.

Cum s-ar fi extins intimidarea

Conform documentelor citate de presa italiană, nu s-ar fi limitat la spațiul profesional. Bărbatul ar fi fost văzut frecvent în apropierea locuinței femeii, verificând dacă mașina acesteia se află în zonă.

„Inculpatul ar fi continuat să o denigreze și să o intimideze prin mesaje, amenințându-l inclusiv pe soțul acesteia. Printre episoadele contestate se numără și fraze agresive legate de faptul că acesta cunoaște obiceiurile fiicei femeii și programul acesteia”, se arată în documentele oficiale citate de .

Anchetatorii susțin că presiunea psihologică s-a extins astfel asupra întregii familii, nu doar asupra victimei directe.

Ce s-ar fi întâmplat la serviciu

Dosarul include și acuzații privind tentative de fizică produse în timpul programului de lucru. Procurorii afirmă că incidentele au fost oprite doar prin intervenția rapidă a colegilor.

Totodată, femeia ar fi fost amenințată cu distrugerea mașinii și cu alte acte de răzbunare. În acte apare și afirmația că „mai devreme sau mai târziu o va face să plângă”, potrivit Ziare.com.

Parchetul a cerut trimiterea în judecată, iar instanța urmează să stabilească data începerii procesului. Atunci, inculpatul va trebui să răspundă acuzațiilor formulate de procurori.