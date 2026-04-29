Salariile din educație continuă să stârnească interes în rândul românilor. Subiectul este important atât pentru cei care iau în calcul o carieră în învățământ, cât și pentru părinți.

În 2026, veniturile unui învățător depind în mare măsură de experiență și de gradul didactic. Diferențele dintre un debutant și un cadru didactic cu sunt semnificative.

Ce salarii înregistrează învățătorii în funcție de experiență

unui învățător în 2026 arată clar că experiența joacă un rol decisiv. La început, un debutant cu până la 2 ani vechime câștigă aproximativ 4.300 de lei brut. Acest nivel este specific perioadei de început, când experiența este redusă. După 2–5 ani de activitate, venitul crește la aproximativ 4.730 de lei brut.

După pragul de 5 ani, mai ales odată cu obținerea gradului I, salariul poate ajunge la circa 6.200 de lei brut. Pentru cei cu 10–15 ani experiență și gradul II, nivelul este în jur de 6.000 de lei brut. Spre finalul carierei, învățătorii cu 15–20 de ani vechime și gradul I pot depăși 6.700 de lei brut lunar, notează Playtech.

Care este salariul brut pentru învățători

În linii mari, al unui învățător în România pornește de la aproximativ 4.300 de lei și poate ajunge la aproape 6.750 de lei, în funcție de experiență și calificări. Aceste sume sunt orientative și au fost estimate cu ajutorul unui „calculator de salarii”. Ele oferă o imagine clară asupra diferențelor dintre etapele carierei.

Este important de reținut că valorile sunt brute, deci din ele se scad taxe și contribuții. În realitate, salariul net este mai mic, iar diferența poate fi de câteva sute sau chiar peste o mie de lei, în funcție de fiecare caz.

De ce variază sumele în învățământ

Salariile din învățământ nu sunt stabilite doar de vechime, ci depind de mai mulți factori care pot face diferența de la un caz la altul. Gradul didactic obținut are un impact direct asupra veniturilor, la fel și eventualele sporuri, cum ar fi cele pentru dirigenție sau condiții speciale.

În plus, pot exista indemnizații sau alte beneficii, iar localitatea în care se află școala influențează, de asemenea, nivelul salarial. Astfel, doi învățători cu aceeași experiență pot avea venituri diferite. Chiar dacă nu sunt cele mai mari salarii din piață, acestea cresc constant odată cu vechimea și performanța, iar pentru cei pasionați de educație, cariera rămâne una stabilă, cu o evoluție clară în timp.