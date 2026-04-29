Un bărbat de 59 de ani a murit după ce a căzut de la etajul mall-ului AFI Brașov. Ce a transmis centrul comercial

Flavia Codreanu
29 apr. 2026, 18:53
Sursa Foto simbol: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Cum s-a produs acest accident grav în Afi Brașov
  2. Ce spun oficialii mall-ului despre tragedie
  3. Care sunt concluziile anchetei

Un accident grav în Afi Brașov a avut loc miercuri, după ce un bărbat de 59 de ani a căzut de la etaj, de la o înălțime de aproximativ opt metri.

Cum s-a produs acest accident grav în Afi Brașov

Tragedia s-a petrecut în jurul orei 15:00, când polițiștii au fost anunțați că o persoană s-a prăbușit de la înălțime în interiorul centrului comercial.

La fața locului a ajuns rapid un echipaj SMURD, însă leziunile suferite au fost mult prea grave pentru ca victima să mai poată fi salvată

Reprezentanții IPJ Brașov au explicat ce s-a întâmplat imediat după apelul la 112:

„Astăzi, în jurul orei 15:00, am fost anunţaţi că o persoană a căzut de la etaj, de la o înălţime de aproximativ 8 metri, în incinta unui mall din municipiul Braşov. Din păcate, în ciuda eforturilor depuse de personalul medical, bărbatul, în vârstă de 59 de ani, a fost declarat decedat”, a precizat IPJ Brașov.

Ce spun oficialii mall-ului despre tragedie

Administrația AFI Brașov a confirmat incidentul și a transmis că regretă profund moartea bărbatului. Aceștia au precizat că siguranța clienților este o prioritate și că oferă tot suportul necesar anchetatorilor.

AFI PALACE BRAȘOV S.R.L confirmă cu profund regret că, în cursul zilei de astăzi, a avut loc un incident tragic în incinta centrului comercial AFI Brașov, soldat cu decesul unei persoane. Suntem profund îndurerați de cele întâmplate și transmitem sincere condoleanțe familiei și apropiaților persoanei decedate”, au transmis reprezentanții AFI Brașov.

Care sunt concluziile anchetei

Poliția continuă să adune probe și să audieze martori pentru a reface filmul evenimentelor. Deocamdată, cercetările sunt în curs de desfășurare pentru a se stabili cu exactitate condițiile în care bărbatul a căzut de la etaj.

Anchetatorii verifică dacă au fost respectate toate normele de siguranță în zona respectivă  și analizează toate probele puse la dispoziție de către reprezentanții complexului.

„Colaborăm pe deplin cu acestea și punem la dispoziție toate informațiile solicitate. Prioritatea noastră în acest moment este acordarea de sprijin persoanelor afectate de acest incident”, au mai transmis reprezentanții AFI Brașov.

Citește și...
Sindicatele din educație anunță grevă generală în școli pe 25 mai. Cum pot fi afectate Bacalaureatul și Evaluarea Națională
Eveniment
Sindicatele din educație anunță grevă generală în școli pe 25 mai. Cum pot fi afectate Bacalaureatul și Evaluarea Națională
Minivacanța de 1 Mai: Grecia sau Bulgaria? Ce aleg românii în 2026
Eveniment
Minivacanța de 1 Mai: Grecia sau Bulgaria? Ce aleg românii în 2026
CNAIR anunță restricții temporare pe A2, DN7 și DN39. Ce vehicule sunt vizate și de când se aplică măsurile
Eveniment
CNAIR anunță restricții temporare pe A2, DN7 și DN39. Ce vehicule sunt vizate și de când se aplică măsurile
România ocupă ultimul loc în UE la alfabetizare digitală: 74% dintre elevi nu au competențe de bază. Ce soluții apar
Eveniment
România ocupă ultimul loc în UE la alfabetizare digitală: 74% dintre elevi nu au competențe de bază. Ce soluții apar
Captură de aproape 700 de pachete de țigări pe Aeroportul Otopeni. Cum a încercat pasagerul să păcălească autoritățile (GALERIE FOTO)
Eveniment
Captură de aproape 700 de pachete de țigări pe Aeroportul Otopeni. Cum a încercat pasagerul să păcălească autoritățile (GALERIE FOTO)
Salariile din educație în 2026. Cât ajunge să câștige un învățător în România
Eveniment
Salariile din educație în 2026. Cât ajunge să câștige un învățător în România
CNAIR semnalează costuri suplimentare la cumpărarea rovinietei. Cum pot evita șoferii taxele ascunse
Eveniment
CNAIR semnalează costuri suplimentare la cumpărarea rovinietei. Cum pot evita șoferii taxele ascunse
Poziționarea lângă mare poate să influențeze cererea pentru închirieri în Mamaia – Cum alegi apartamentele în care investești?
Eveniment
Poziționarea lângă mare poate să influențeze cererea pentru închirieri în Mamaia – Cum alegi apartamentele în care investești?
La ce oră e bine să faci sport dacă ai probleme cu glicemia. Momentul zilei poate influența rezultatele
Eveniment
La ce oră e bine să faci sport dacă ai probleme cu glicemia. Momentul zilei poate influența rezultatele
Lovitură pentru șoferii din Brașov. Taxa pentru parcarea de reşedinţă tocmai s-a majorat enorm față de cât era. La cât a ajuns acum
Eveniment
Lovitură pentru șoferii din Brașov. Taxa pentru parcarea de reşedinţă tocmai s-a majorat enorm față de cât era. La cât a ajuns acum
21:20 - Guvernul amână legea privind cumulul pensie-salariu. Proiectul nu a primit avizul Consiliului Legislativ
21:18 -  Ion Țiriac se retrage din afaceri la 87 de ani! Cine preia imperiul de miliarde al celui mai bogat român
21:17 - Sindicatele din educație anunță grevă generală în școli pe 25 mai. Cum pot fi afectate Bacalaureatul și Evaluarea Națională
21:08 - Minivacanța de 1 Mai: Grecia sau Bulgaria? Ce aleg românii în 2026
20:55 - Dinu Iancu Salajanu revine la conducerea Consiliului Județean Sălaj. Hotărârea a fost luată de Tribunal
20:40 - CNAIR anunță restricții temporare pe A2, DN7 și DN39. Ce vehicule sunt vizate și de când se aplică măsurile
20:40 - Vacanță de 80.000 de euro distrusă în câteva minute! De ce a fost întoarsă o întreagă familie din aeroport
20:30 - Rică Răducanu revine în forță pe litoral! Secretul simplu care îi aduce vânzări uriașe de mici: „Numai așa merge treaba”
20:21 - Lukoil primește o nouă amânare de la Donald Trump. Casa Albă prelungește termenul pentru vânzarea activelor gigantului rus
20:05 - Antonia, părăsită de cel mai important bărbat din viața ei