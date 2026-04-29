Un accident grav în Afi Brașov a avut loc miercuri, după ce un bărbat de 59 de ani a căzut de la etaj, de la o înălțime de aproximativ opt metri.

Cum s-a produs acest accident grav în Afi Brașov

s-a petrecut în jurul orei 15:00, când polițiștii au fost anunțați că o persoană s-a prăbușit de la înălțime în interiorul centrului comercial.

La fața locului a ajuns rapid un echipaj SMURD, însă leziunile suferite au fost mult prea grave pentru ca victima să mai poată fi salvată

Reprezentanții IPJ Brașov au explicat ce s-a întâmplat imediat după apelul la 112:

„Astăzi, în jurul orei 15:00, am fost anunţaţi că o persoană a căzut de la etaj, de la o înălţime de aproximativ 8 metri, în incinta unui mall din municipiul Braşov. Din păcate, în ciuda eforturilor depuse de personalul medical, bărbatul, în vârstă de 59 de ani, a fost declarat decedat”, a precizat

Ce spun oficialii mall-ului despre tragedie

Administrația AFI Brașov a confirmat incidentul și a transmis că regretă profund moartea bărbatului. Aceștia au precizat că siguranța clienților este o prioritate și că oferă tot suportul necesar anchetatorilor.

„AFI PALACE BRAȘOV S.R.L confirmă cu profund regret că, în cursul zilei de astăzi, a avut loc un incident tragic în incinta centrului comercial AFI Brașov, soldat cu decesul unei persoane. Suntem profund îndurerați de cele întâmplate și transmitem sincere condoleanțe familiei și apropiaților persoanei decedate”, au transmis reprezentanții AFI Brașov.

Care sunt concluziile anchetei

Poliția continuă să adune probe și să audieze martori pentru a reface filmul evenimentelor. Deocamdată, cercetările sunt în curs de desfășurare pentru a se stabili cu exactitate condițiile în care bărbatul a căzut de la etaj.

Anchetatorii verifică dacă au fost respectate toate normele de siguranță în zona respectivă și analizează toate probele puse la dispoziție de către reprezentanții complexului.

„Colaborăm pe deplin cu acestea și punem la dispoziție toate informațiile solicitate. Prioritatea noastră în acest moment este acordarea de sprijin persoanelor afectate de acest incident”, au mai transmis reprezentanții AFI Brașov.