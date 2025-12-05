Criza apei din Prahova, discutată în ședința de Guvern. Ce decizii a luat Ilie Bolojan (VIDEO)

Criza apei din județul Prahova a fost discutată astăzi în ședința de Guvern. Premierul a amenințat, din nou că cei responsabili vor plăti, însă nu acum.

Ce decizii s-au luat la Palatul Victoria

Prmeierul ilie Bolojan a anunțat că alimentarea cu apă în zonele afectate se va relua parțial în această seară. Dar a avertizat că apa nu este potabilă, încă cel puțin trei zile.

„Principala noastră urgență este să reluăm cât mai repede alimentarea cu apă a populației, dar și a agenților economici. Avem în acea zonă, după cum știți, agenți economici importanți pentru economia țării noastre, care nu pot rămâne blocați. Este foarte posibil ca din această seară să fie reluată, treptat, alimentarea cu apă.

După ce se reia alimentarea cu apă, este nevoie de 72 de ore să putem garanta că apa este potabilă. Avertizăm deocamdată cetățenii că nu există garanția că apa este potabilă. Este important însă ca oamenii să aibă apă pentru activitățile casnice.”, a declarat Ilie Bolojan, după ședință de Guvern.

Cine plătește pentru criza apei din Prahova

Ilie Bolojan spune că cei responsabili trebuie să plătească, însă deocamdată nu a dat niciun nume. Șeful Guvernului i-a dat timp până miercuri să completeze raportul privind dezastrul care a făcut ca peste 100.000 de oameni să rămână fără apă timp de peste o săptămână.

„”Atunci când vine un fenomen natural pe care nu-l poți controla, este o situație. Atunci când însă din decizii care nu sunt pregătite corect, nu se iau toate măsurile de rezervă, din vina unor responsabili, trebuie două măsuri: să clarificăm toate procedurile pentru ca aceste lucruri să nu se mai întâmple. Sunt instituții care nu au capacitatea de a anticipa ce se poate întâmpla, lipsă de responsabilitate și sisteme puțin funcționale.

În afară de fuga de răspundere, aruncarea unei răspunderi dintr-o curte în alta, în mod evident cei care au decis să ia aceste măsuri comunicând-le terților că nu sunt riscuri înseamnă totuși o răspundere ce ține de zona de competență a Apelor Române. La ce nivel, vom stabili zilele următoare.

I-am solicitat ministrului Mediului să completeze raportul preliminar, pe care l-a prezentat azi în ședința de Guvern, după dezastrul de la Prahova, și să clarifice, până miercuri, cine este responsabil de această criză.

Astăzi nu e timp să schimbăm caii, acum trebuie să ne ocupăm de soarta oamenilor de acolo. Dar cei care au o responsabilitate, trebuie să răspundă.

„Nu voi da astăzi un punct de vedere fără echivoc. Dar dintr-o experienţă de atâţia ani de zile, instituţiile pot primi nenumărate informări şi un ministru care are subordonaţi şi care nu este în deplină cunoştinţă de cauză nu poate să-şi asume răspunderea pentru deciziilor altor oameni care au explicit această responsabilitate. Măsurile sunt la nivelul de decizie care ţine de Apele Române. Rezolvarea acestor probleme nu se face într-o comisie, ci în şedinţe, luând măsuri.

Acesta este adevărul și eu discut la două-trei ședințe cu miniștrii că nu e suficient să vii cu o informare că e o anumită problemă, ci trebuie să vii cu măsuri.”, a mai afirmat Ilie Bolojan.