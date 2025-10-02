Nicolae Ceaușescu este considerat de nostalgicii comunismului drept ctitorul industrializării României. Mulți adepți ai fostului plâng după fabricile și uzinele care produceau de toate pentru toți și în care orice om al muncii găsea ceva de lucru.

Eșecul economic al dictatorului Nicolae Ceaușescu

Mai multe documente care au fost scoase din arhive și prezentate în spațiul public prezintă din anii ’80, perioada după care plâng adepții ceaușismului. Nicolae Ceaușescu avea pe masă datele despre situația reală a economiei, dar cu toate acestea nu a făcut nimic pentru a evita colapsul. Dimpotrivă, pentru a-și duce la îndeplinire planul de achitare a datoriilor, și-a înfometat poporul și l-a lipsit de toate cele necesare traiului.

, prezentate în premieră de istoricul Petre Opriș, erau clasificate „strict secret”, fiind destinat doar câtorva persoane de la conducerea statului. Între acestea, evident, se afla și Nicolae Ceaușescu care era la curent cu toată situația, fiind avertizat că urmează colapsul. Acestea au fost declasificate abia în anul 2007 și demonstrează că industria românească era la pământ.

Datele din rapoartele secrete indicau că mai toate ramurile industriale înregistrau pierderi masive. Produsele românești vândute pe piețele externe erau returnate deoarece nu corespundeau din punct de vedere calitativ. Iar acest lucru genera costuri uriașe. Astfel, Dacia, ARO, tractoare, camioane și alte bunuri erau respinse de cumpărătorii din Europa, Asia și Africa pentru defecte grave de fabricație.

„Este vorba de rapoarte prin care Ceaușescu era informat despre colapsul economiei românești la sfârșitul anilor 1980. Totul e scris acolo – mașinile Dacia, tractoarele, camioanele, ARO-urile restituite de China, Cuba, Irlanda, Egipt, Ungaria, RD Germană, Cehoslovacia, Nigeria, Italia, Bulgaria etc”, a relatat jurnalistul Matei Udrea care a prezentat documentele într-o postare pe Facebook.

România avea o industrie ineficientă

Potrivit documentelor scoase din arhive, Nicolae Ceaușescu era informat despre costurile uriașe de producție ale industriei strategice. Metalurgia, petrochimia și mineritul consumau mai multe resurse decât produceau, dar erau ținute în funcțiune pentru orgoliul dictatorului. Acesta se lăuda peste tot cu aceste ramuri strategice care, în realitate, produceau pierderi.

„E vorba de un raport strict secret prin care Ceaușescu era informat, în luna mai 1989, că industria metalurgică, industria petrochimică, industria extractivă consumă mai multe resurse decât produc”, a mai comentat Matei Udrea.

Conform datelor din documente, tona de huilă extrasă din minele din Valea Jiului costa 451 de lei, în condițiile în care costurile cu extracția ajungeau la 520,1 de lei. Practic, la fiecare tonă extrasă, se pierdeau 69,1 lei. Situația era similară și în cazul minereului de aur extras exploatările românești. Marea industrie cu care se mândrea Nicolae Ceaușescu și după care plâng nostalgicii era în colaps.

„Tona de minereu de aur din zăcămintele auro-argentifere valora 390.830 de lei și extragerea ei costa 403.120. Așadar, statul pierdea 12.290 de lei la fiecare tonă extrasă”, a mai scris jurnalistul.

Nicolae Ceaușescu regretat de români

Mitul despre industria românească capabilă să producă la același nivel cu marile puteri economice, a fost construit de înainte de 1989. Numeroase articole din presa vremii care făceau referire la marile realizări industriale, reportajele, filmele și piesele de teatru, toate i-au făcut pe români să creadă că totul este perfect.

După 1989, când adevărul a ieșit la suprafață, aceștia au refuzat să creadă că au fost victimele unei înșelătorii rostogolite de propaganda dictatorului Nicolae Ceaușescu. Drept care, i-au învinuit pe noii guvernanți pentru colapsul economic. Închiderea fabricilor și uzinelor ineficiente a fost pusă pe seama incompetenței și corupției celor care au condus România după 1990.

Iar de aici a fost simplu, pentru cei care manipulau conștiințele românilor, să facă legătura cu „străinii” care ne vor răul și care au distrus România pentru a o controla mai ușor. Sunt teorii conspiraționiste care circulă și care au stat la temelia ascensiunii partidelor și candidaților populiști precum Călin Georgescu, George Simion sau AUR.

Dezinformați, manipulați, fără să li se ofere acces la informații precum cele prezentate mai sus, românii au ajuns să-l regrete pe Nicolae Ceaușescu și comunismul.

Ceaușescu a ascuns adevărul

Noile documente, care trebuiau declasificate și prezentate public mult mai devreme arată că cei ce susțin că era imposibil de trăit în România anilor ’80, nu sunt mincinoși. Acestea confirmă existența unei crize profunde pe care o resimțea populația, dar și falimentul unor industrii considerate simbolice.

În ciuda discursului oficial triumfalist, România anului 1989 era o țară aflată pe marginea prăpastiei economice, iar dictatorul cunoștea acest lucru. Și în loc să repare situația a ales să ascundă adevărul.