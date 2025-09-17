Este bine să îți speli părul în fiecare zi? Iată ce spune un expert

Îți speli părul în fiecare zi? Un expert în îngrijire personală atrage atenția și spune că nu e necesar acest să fie făcut , ba chiar poate dăuna. Iată despre ce este vorba!

Ce spune un expert

Emily Robertson, expert în îngrijire personală, spune că spălatul părului în fiecare zi poate face mai mult rău decât bine.

„Mulți oameni cred că spălarea zilnică este singura modalitate de a menține părul proaspăt, dar spălarea excesivă poate înrăutăți lucrurile. Șamponul îndepărtează scalpul de uleiuri naturale și, ca răspuns, scalpul produce mai mult ulei, creând un ciclu gras greu de întrerupt”, spune aceasta, conform .

„De obicei, trebuie să vă spălați părul doar de câteva ori pe săptămână. Desigur, fiecare are preferințe și circumstanțe diferite, iar unii pot alege să se spele mai des din cauza exercițiilor fizice sau a muncii în cariere fizice intensive”, adaugă.

Cum reduci frecvența

Pentru a reduce frecvența, expertul recomandă să vă spălați părul de 2-3 ori pe săptămână și să folosiți șampon uscat între spălări.

Femeia mai sugerează să optați și pentru un „șampon blând, fără sulfați, care nu va dezbrăca părul de uleiuri naturale”.

„Scalpul, la urma urmei, este o extensie a pielii, dar este adesea trecut cu vederea”, a spus ea, adăugând: „Spălarea excesivă sau utilizarea șampoanelor prea puternice poate irita foliculii și poate contribui la subțierea părului”, spune Emily Robertson.

Atenție la prosop

Un alt aspect important pe care experta l-a menționat este utilizarea prosopului. Acesta trebuie schimbat frecvent.

„Aș sfătui să nu refolosiți prosoapele murdare, deoarece odată ce un prosop devine umed, se transformă rapid într-un teren ideal pentru bacterii și ciuperci. Punerea aceluiași prosop înapoi pe piele – mai ales dacă este deja uscată sau iritată – crește semnificativ riscul de erupții sau infecții”, a explicat Dr. Ali.

„Împărțirea prosoapelor face acest lucru și mai riscant, deoarece poate răspândi afecțiuni ale pielii între oameni. Tratarea prosoapelor ca parte a igienei de bază și schimbarea lor la fiecare două zile este o modalitate simplă de a susține o piele mai sănătoasă”, a adăugat.

De asemenea, Emily recomandă spălarea prosopului după fiecare trei utilizări și subliniază importanța de a-l agăța, întins, pentru a se usca complet între utilizări.

„Cu siguranță ar trebui să evitați să le lăsați îngrămădite pe podea sau pe un calorifer”, avertizează ea. Dacă prosopul nu este lăsat la uscat în poziție dreaptă, atunci acest lucru poate duce la creșterea numărului de bacterii.

Greșeli de evitat atunci când îți speli părul