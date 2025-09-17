B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Este bine să îți speli părul în fiecare zi? Iată ce spune un expert

Este bine să îți speli părul în fiecare zi? Iată ce spune un expert

Selen Osmanoglu
17 sept. 2025, 13:59
Este bine să îți speli părul în fiecare zi? Iată ce spune un expert
Foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Ce spune un expert
  2. Cum reduci frecvența
  3. Atenție la prosop
  4. Greșeli de evitat atunci când îți speli părul

Îți speli părul în fiecare zi? Un expert în îngrijire personală atrage atenția și spune că nu e necesar acest obicei să fie făcut zilnic, ba chiar poate dăuna. Iată despre ce este vorba!

Ce spune un expert

Emily Robertson, expert în îngrijire personală, spune că spălatul părului în fiecare zi poate face mai mult rău decât bine.

„Mulți oameni cred că spălarea zilnică este singura modalitate de a menține părul proaspăt, dar spălarea excesivă poate înrăutăți lucrurile. Șamponul îndepărtează scalpul de uleiuri naturale și, ca răspuns, scalpul produce mai mult ulei, creând un ciclu gras greu de întrerupt”, spune aceasta, conform Mirror.

„De obicei, trebuie să vă spălați părul doar de câteva ori pe săptămână. Desigur, fiecare are preferințe și circumstanțe diferite, iar unii pot alege să se spele mai des din cauza exercițiilor fizice sau a muncii în cariere fizice intensive”, adaugă.

Cum reduci frecvența

Pentru a reduce frecvența, expertul recomandă să vă spălați părul de 2-3 ori pe săptămână și să folosiți șampon uscat între spălări.

Femeia mai sugerează să optați și pentru un „șampon blând, fără sulfați, care nu va dezbrăca părul de uleiuri naturale”.

„Scalpul, la urma urmei, este o extensie a pielii, dar este adesea trecut cu vederea”, a spus ea, adăugând: „Spălarea excesivă sau utilizarea șampoanelor prea puternice poate irita foliculii și poate contribui la subțierea părului”, spune Emily Robertson.

Atenție la prosop

Un alt aspect important pe care experta l-a menționat este utilizarea prosopului. Acesta trebuie schimbat frecvent.

„Aș sfătui să nu refolosiți prosoapele murdare, deoarece odată ce un prosop devine umed, se transformă rapid într-un teren ideal pentru bacterii și ciuperci. Punerea aceluiași prosop înapoi pe piele – mai ales dacă este deja uscată sau iritată – crește semnificativ riscul de erupții sau infecții”, a explicat Dr. Ali.

„Împărțirea prosoapelor face acest lucru și mai riscant, deoarece poate răspândi afecțiuni ale pielii între oameni. Tratarea prosoapelor ca parte a igienei de bază și schimbarea lor la fiecare două zile este o modalitate simplă de a susține o piele mai sănătoasă”, a adăugat.

De asemenea, Emily recomandă spălarea prosopului după fiecare trei utilizări și subliniază importanța de a-l agăța, întins, pentru a se usca complet între utilizări.

„Cu siguranță ar trebui să evitați să le lăsați îngrămădite pe podea sau pe un calorifer”, avertizează ea. Dacă prosopul nu este lăsat la uscat în poziție dreaptă, atunci acest lucru poate duce la creșterea numărului de bacterii.

Greșeli de evitat atunci când îți speli părul

  • Apă fierbinte: Aceasta este una dintre cele mai frecvente greșeli. Căldura excesivă poate deshidrata părul și îl poate face fragil. Dacă ai părul uscat, acest lucru poate duce la despicarea vârfurilor și la pierderea strălucirii. Apa fierbinte poate îndepărta și uleiurile naturale care protejează firul de păr, conform evz.ro.
  • Șampon nepotrivit: Șamponul trebuie ales în funcție de nevoile părului tău. Dacă ai părul uscat, atunci alege un sampon pentru păr uscat, care conține ingrediente hidratante. Dacă îți dorești un păr mai voluminos, atunci alege un sampon pentru îndesirea parului.
  • Șamponul, direct pe păr: Aplicarea șamponului direct pe păr, fără a-l dilua mai întâi, poate duce la o spălare ineficientă și poate irita scalpul. Mai mult, produsul se poate acumula pe păr și poate duce la un aspect neplăcut.
  • Balsam și tratamente de păr: Acestea sunt necesare. Folosirea balsamului sau diferitelor tratamente de păr este un pas deseori evitat, însă acesta este important. Acestea ar trebui aplicate după șamponare pentru a menține sănătatea părului. Balsamul ajută la hidratarea părului și la menținerea elasticității acestuia, în timp ce un tratament mai intens, aplicat o dată pe săptămână, ajută în cazul în care ai părul uscat sau deteriorat.
