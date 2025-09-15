B1 Inregistrari!
Rostește această rugăciune zilnic și vei avea succes la fiecare pas

Rostește această rugăciune zilnic și vei avea succes la fiecare pas

Ana Beatrice
15 sept. 2025, 18:27
Sursa foto: Freepik.com
Cuprins
  1. De ce este considerată această rugăciune una dintre cele mai puternice
  2. Cum se rostește rugăciunea pentru reușită
  3. Ce efecte are asupra vieții de zi cu zi

Fiecare creștin trece prin momente de cumpănă și caută alinare în rugăciune. Există însă o rugăciune considerată de mulți drept cea mai puternică pentru succes, liniște și protecție divină. 

Psihologii cred că rugăciunea aduce claritate și echilibru interior, iar credincioșii sunt convinși că apropierea de Dumnezeu schimbă traiectoria vieții.

De ce este considerată această rugăciune una dintre cele mai puternice

Rugăciunea invocă nu doar ajutorul lui Dumnezeu, ci și al Maicii Domnului și al sfinților, pentru a alunga răul, necazurile și energiile negative. Ea acoperă toate aspectele vieții: sănătatea, familia, casa, locul de muncă, dar și protecția împotriva dușmanilor și a situațiilor periculoase. Prin cuvintele sale, credinciosul cere nu doar prosperitate materială, ci și liniște sufletească și întărirea credinței.

Cum se rostește rugăciunea pentru reușită

Această rugăciune trebuie să fie spusă măcar o dată pe zi, timp de o lună. Este important ca ea să fie rostită cu credință, din inimă, într-un moment de liniște și reculegere. Rugăciunea poate fi spusă acasă, în fața unei icoane, dar și în biserică sau în orice loc unde sufletul se simte aproape de Dumnezeu.

Ce efecte are asupra vieții de zi cu zi

După o lună de rostire zilnică, inima devine mai ușoară, grijile par mai mici, iar mintea capătă claritate. Rugăciunea nu promite minuni instantanee, ci o schimbare treptată a felului în care vezi lumea și obstacolele. Odată cu echilibrul interior, apare și înțelepciunea de a lua decizii bune, iar succesul devine mai ușor de atins.

Rugăciunea pentru succes și protecție:

„Doamne, așa precum arde lumânarea mea de repede, luată din sfânta biserică, tot așa să-mi ajute Dumnezeu, Maica Precista și toți sfinții, ca să piară tot atât de repede toate făcăturile, spurcăciunile, toate relele și patimile, blestemele și lucrurile diavolești, farmecele, descântecele, meșteșugurile și uneltele diavolești de la locul unde stau, de la casa mea, din familia mea, de la cei bântuiți de patimi (băutură, cafea, tutun, curvie, jocuri de noroc, neascultare și nesupunere, înjurăturile de cele sfinte), din capul meu, din trupul meu, din sufletul meu, din familia mea.

Doamne, ajută-mă să-mi recapăt sănătatea, liniștea, sporul și prosperitatea casei, a serviciului, a locului unde lucrez, să fiu binevăzut, să am spor în casă, în vite, în păsări, să fiu ferit de accidente și de relele întâmplări, eu și Casa mea, familia și colaboratorii de la muncă.

Doamne, să se depărteze vrăjmașii și să se îmblânzească, să am soartă bună de la Dumnezeu, să mi se dezlege cununiile și făcăturile, să fiu ferit de argintul viu și lucrurile vrăjitorești să nu aibă putere asupra mea. Doamne, ferește casa mea de ură și invidie, de certuri, de bătăi, de boli molipsitoare, de beții, de anturaj prost.

Doamne, ferește familia mea și sufletele noastre de toate încercările și răutățile și dă-ne, Doamne, sănătate, împliniri, realizări și viață fără de primejdii. Doamne, întărește-mă și păstrează-mi credința strămoșilor, credința creștinilor. Doamne, ocrotește pe părinții mei, pe frații mei, pe surorile mele (se spun numele lor) și dezleagă blestemele viilor și morților căzute asupra noastră. Și luminează mintea și soarta copiilor noștri, dă-le spor la învățătură și reușită în viață. Doamne, veghează și întărește tineretul și copiii celor de-un neam și o credință cu noi. Doamne, ai grijă de toți copiii și înțelepțește și pe copiii mei. (Toate numele pentru care se roagă respectivul.)

Doamne, dă-ne pâinea cea de toate zilele și liniștea ta cea sfântă! Doamne, să se împlinească toate rugăciunile noastre! Doamne, ajută-ne! Doamne, iartă-ne! Doamne, miluiește-ne! Doamne, fie-Ți milă de noi! Doamne al puterilor, fii cu noi! Amin!”

