Ploile abundente din ultimele ore au provocat probleme semnificative în mai multe localități din județul Buzău, unde apa acumulată a afectat gospodării și infrastructura rutieră. Autoritățile au intervenit cu echipaje specializate, în timp ce situația hidrologică și cea a drumurilor rămân atent monitorizate.

Ce efecte au avut precipitațiile asupra gospodăriilor

Cantitățile mari de apă căzute într-un interval scurt au dus la inundarea curților și a anexelor gospodărești, proprietarii solicitând sprijinul pompierilor pentru evacuarea apei. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Buzău, de la debutul fenomenelor meteo au fost înregistrate 16 intervenții, majoritatea în municipiul .

Cele mai multe solicitări au vizat cartierele din oraș, unde pompierii au intervenit pe străzile Primăverii, Stăvilarului, bulevardul Mareșal Averescu și Aleea Grădinilor, în condiții dificile. Alte intervenții au avut loc în municipiul Râmnicu Sărat, dar și în comune precum Tisău, Viperești, Pârscov sau Merei.

Cum au fost afectate drumurile și infrastructura locală

Precipitațiile au generat și probleme serioase de infrastructură, unele drumuri devenind greu practicabile din cauza aluviunilor, tasărilor sau alunecărilor de teren. Drumul comunal dintre Grăjdana și Barbuncești, în comuna Tisău, a fost blocat de aluviuni, fiind necesară intervenția Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență.

În comuna Lopătari, pe DJ 203K, s-a produs o tasare a carosabilului pe aproximativ doi metri, zona fiind semnalizată pentru prevenirea accidentelor. Situații similare au fost raportate pe DC 52, între Săseni pe Vale și Zorești, dar și pe DJ 203G, unde circulația se desfășoară pe jumătate de bandă.

Conform Sistemului de Gospodărire a Apelor Buzău, nivelul râului Nişcov a depășit cota de atenție în localitatea Mierea, amplificând riscul de . Autoritățile au monitorizat constant evoluția fenomenelor, menținând echipajele în stare de alertă pentru intervenții rapide, relatează News.ro.

Reprezentanții au transmis că situația este urmărită permanent, iar populația este sfătuită să evite zonele cu risc și să anunțe orice urgență la 112.